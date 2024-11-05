NTT DATA和Google Cloud擴大策略性合作夥伴關係，以加快亞太地區企業對資料分析和生成式AI的採用

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位業務和IT服務的全球領導者NTT DATA今天宣布擴大與Google Cloud的策略性合作夥伴關係，以加快亞太地區主要市場客戶對採用雲端架構的資料分析和生成式AI解決方案的採用。

透過將NTT DATA的技術和產業專長以及大企業客戶群與Google Cloud一流的資料分析、AI和雲端功能相結合，此次合作將使企業能夠引領創新、提高營運效率和敏捷性，並推動其業務發展。NTT DATA和Google Cloud以共同創新為此次合作的核心，旨在發展根據產業特定需求量身打造的採用雲端架構的資料和AI解決方案。透過使用NTT DATA在Google Cloud上現有的產業藍圖、最佳實務和雲端解決方案，該合作夥伴關係將為醫療保健、生命科學、金融服務、保險、製造、零售和公共部門的企業提供客製化的解決方案和實施專業知識。

此次經過擴充的合作夥伴關係還成立了專門的NTT DATA Google Cloud業務部門，以開發專注於資料分析和生成式AI的共同解決方案，並加大對應用程式和現代基礎架構、網路安全和Google Cloud Platform (GCP)上的SAP的支援。為了有效實施這些解決方案，此次合作將透過進階培訓和認證計畫促進NTT DATA在Google Cloud技術方面的內部專長。NTT DATA將在Google Cloud上招聘銷售、售前和交付專業人員並提升他們的技能，使其能夠有效地銷售、建構、保護、移轉和交付共同解決方案，從而使客戶受惠。NTT DATA目前在50個國家擁有2600名Google認證工程師，並計畫在亞太地區再認證至少1000名工程師。

據Gartner, Inc.稱，2024年全球終端用户在公有雲端服務上的支出總額預期將達到6790億美元，2027年可望超過1兆美元。跨組織的生成式AI部署將進一步推動對現代雲端基礎架構不斷成長的需求，彰顯出在亞太地區締結並計畫擴大到全球的這項策略性合作夥伴關係的重要性。

NTT DATA亞太區執行長John Lombard補充道：「此次擴大後的合作夥伴關係將NTT DATA在數位化轉型方面的專業知識和對亞太地區多元化市場的深刻理解與Google Cloud無與倫比的AI和雲端創新結合到一起。這不僅僅是關於採用新技術；而是關於重新構想AI時代企業的可能性。我們的合作夥伴生態系統是我們成長策略的基石，與Google Cloud的這項合作可望在三年內使我們在亞太地區的雲端業務成長10倍以上。」

Google Cloud亞太區副總裁Karan Bajwa評論道：「客戶的信心對於達成其數位化轉型目標至關重要，NTT DATA的全面產品組合，加上對亞太地區不斷變化的客戶需求的深刻理解，對Google Cloud的AI領導力和創新解決方案形成了理想的補充。雙方攜手合作，不僅僅是要提供技術，還將為客戶建立信任並提供卓越的成果，協助他們加快數位化轉型之旅。」

NTT DATA, Inc.資深執行副總裁兼雲端和安全服務全球主管Charlie Li表示：「我們與Google Cloud擴大合作夥伴關係是我們在提供創新解決方案方面向前邁出的重要一步，這些解決方案可以解決客戶面臨的產業特定挑戰。透過將NTT DATA獨特的全堆疊轉型產品組合與Google Cloud的下一代技術相結合，我們已準備好加快處理客戶的數位現代化優先事項，尤其是在雲端、生成式AI和網路安全等領域。」

由於生成式AI的訓練和洞察高度依賴高品質的資料，因此強大的資料分析功能對於成功部署至關重要。借助NTT DATA的技術和Google的資料分析，NTT DATA使一家大型零售商的數位查詢量成長了22%，並透過有效使用提取的API資料將入駐率提高了85%。

如欲查看更多此類商業案例研究或瞭解有關此次合作夥伴關係和Google Cloud的更多資訊，請造訪：Cloud | NTT DATA

關於NTT DATA

NTT DATA是市值超過300億美元、值得信賴的全球商業和技術服務創新者。我們為75%的《財星》全球100大企業提供服務，致力於協助客戶進行創新、最佳化和轉型，從而實現長期成功。我們每年的研發投入超過36億美元，協助企業和社會自信、永續地邁向數位化未來。身為全球頂尖雇主，我們的各領域專家遍布50多個國家，並擁有一個由成熟企業和新創公司組成的強大合作夥伴生態系統。我們的服務包括業務和技術顧問、資料和人工智慧、產業解決方案，以及應用程式、基礎架構和連接的開發、實施和管理。我們還是全球首屈一指的數位和人工智慧基礎架構供應商之一。NTT DATA隸屬於NTT集團，總部位於東京。敬請造訪我們的網站：nttdata.com

關於Google Cloud

Google Cloud是通往雲端的新方式，提供專為現在和未來建構的AI、基礎架構、開發者、資料、安全性和協作工具。Google Cloud提供功能強大、完全整合和最佳化的AI堆疊，擁有自己的全球規模基礎架構、客製化晶片、生成式AI模型和開發平台，以及AI驅動的應用程式，可協助組織實現轉型。200多個國家和地區的客戶將Google Cloud視為他們值得信賴的技術合作夥伴。

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