NTT DATA和Google Cloud扩大战略合作伙伴关系，以加速亚太地区企业对数据分析和生成式AI的采用

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字业务和IT服务的全球领导者NTT DATA今天宣布扩大与Google Cloud的战略合作伙伴关系，以加速亚太地区主要市场客户对基于云的数据分析和生成式AI解决方案的采用。

通过将NTT DATA的技术和行业专长以及大企业客户群与Google Cloud一流的数据分析、AI和云功能相结合，此次合作将使企业能够引领创新、提高运营效率和敏捷性，并推动其业务发展。NTT DATA和Google Cloud以联合创新为此次合作的核心，旨在发展根据行业特定需求量身定制的基于云的数据和AI解决方案。通过使用NTT DATA在Google Cloud上现有的行业蓝图、最佳实践和云解决方案，该合作伙伴关系将为医疗保健、生命科学、金融服务、保险、制造、零售和公共部门的企业提供定制的解决方案和实施专业知识。

此次经过扩展的合作伙伴关系还成立了专门的NTT DATA Google Cloud业务部门，以开发专注于数据分析和生成式AI的联合解决方案，并加大对应用程序和现代基础架构、网络安全和Google Cloud Platform (GCP)上的SAP的支持。为了有效实施这些解决方案，此次合作将通过高级培训和认证计划促进NTT DATA在Google Cloud技术方面的内部专长。NTT DATA将在Google Cloud上招聘销售、售前和交付专业人员并提升他们的技能，使其能够有效地销售、构建、保护、迁移和交付联合解决方案，从而使客户受益。NTT DATA目前在50个国家拥有2600名Google认证工程师，并计划在亚太地区再认证至少1000名工程师。

据Gartner, Inc.称，预计2024年全球最终用户在公有云服务上的支出总额将达到6790亿美元，预计2027年将超过1万亿美元。跨组织的生成式AI部署将进一步推动对现代云基础设施不断增长的需求，凸显了在亚太地区发起并计划扩大到全球的这项战略合作伙伴关系的重要性。

NTT DATA亚太区首席执行官John Lombard补充道：“此次扩大后的合作伙伴关系将NTT DATA在数字化转型方面的专业知识和对亚太地区多元化市场的深刻理解与Google Cloud无与伦比的AI和云创新结合到一起。这不仅仅是关于采用新技术；而是关于重新构想AI时代企业的可能性。我们的合作伙伴生态系统是我们增长战略的基石，与Google Cloud的这项合作有望在三年内将我们在亚太地区的云业务增长10倍以上。”

Google Cloud亚太区副总裁Karan Bajwa评论道：“客户的信心对于实现其数字化转型目标至关重要，NTT DATA的全面产品组合，加上对亚太地区不断变化的客户需求的深刻理解，对Google Cloud的AI领导力和创新解决方案形成了理想的补充。双方携手合作，不仅仅是要提供技术，还将为客户建立信任并提供卓越的成果，帮助他们加速数字化转型之旅。”

NTT DATA, Inc.高级执行副总裁兼云和安全服务全球主管Charlie Li表示：“我们与Google Cloud扩大合作伙伴关系是我们在提供创新解决方案方面向前迈出的重要一步，这些解决方案可以解决客户面临的行业特定挑战。通过将NTT DATA独特的全栈转型产品组合与Google Cloud的下一代技术相结合，我们已准备好加快处理客户的数字现代化优先事项，尤其是在云、生成式AI和网络安全等领域。”

由于生成式AI的训练和洞察高度依赖高质量的数据，因此强大的数据分析功能对于成功部署至关重要。借助NTT DATA的技术和Google的数据分析，NTT DATA使一家大型零售商的数字查询量增长了22%，并通过有效使用提取的API数据将入驻率提高了85%。

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关于NTT DATA

NTT DATA是市值超过300亿美元、值得信赖的全球商业和技术服务创新者。我们为75%的《财富》全球100强企业提供服务，致力于帮助客户创新、优化和转型，从而实现长期成功。我们每年的研发投入超过36亿美元，助力企业和社会自信、可持续地迈向数字化未来。作为全球顶级雇主，我们的各领域专家遍布50多个国家，并拥有一个由成熟企业和新创公司组成的强大合作伙伴生态系统。我们的服务包括业务和技术咨询、数据和人工智能、行业解决方案，以及应用程序、基础设施和连接的开发、实施和管理。我们还是全球领先的数字和人工智能基础设施供应商之一。NTT DATA隶属于NTT集团，总部位于东京。敬请访问我们的网站：nttdata.com

关于Google Cloud

Google Cloud是通往云端的新方式，提供专为现在和未来构建的AI、基础架构、开发者、数据、安全性和协作工具。Google Cloud提供功能强大、完全集成和优化的AI堆栈，拥有自己的全球规模基础架构、定制芯片、生成式AI模型和开发平台，以及AI驱动的应用程序，可帮助组织实现转型。200多个国家和地区的客户将Google Cloud视为他们值得信赖的技术合作伙伴。

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