Crayon加入AWS生成式AI合作夥伴創新聯盟

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，Crayon宣布將與Amazon.com, Inc.旗下的Amazon Web Services (AWS)合作，加入該公司新設立的生成式AI合作夥伴創新聯盟。生成式AI合作夥伴創新聯盟將有助於擴充和擴大AWS生成式AI創新中心(GenAIIC)的影響力。GenAIIC計畫旨在協助AWS客戶成功建構和部署生成式AI解決方案。

AWS GenAIIC最初於2023年6月推出，致力於連結客戶與AWS人工智慧/機器學習(AI/ML)科學家和策略專家，並協助公司設想、辨識和開發生成式AI解決方案。自成立以來，GenAIIC已協助數千家客戶（包括DoorDash、Nasdaq和PGA TOUR）利用生成式AI取得成功。事實上，在透過GenAIIC開發的概念驗證解決方案中，有半數以上現已投入生產以供客戶使用。

做為合作夥伴創新聯盟的一部分，Crayon將充分利用GenAIIC的成熟方法並與AWS合作，協助全球更多客戶存取用於概念驗證和生產實施的重要資源，從而帶來特定於產業和地區的專業知識。透過與AWS的基礎設施和資源保持一致，Crayon可以加快其後續AI創新專案，擴充其服務組合，並強化其做為全球尋求變革性AI解決方案的組織值得信賴的顧問的地位。

Crayon技術長Florian Rosenberg表示：「隨著生成式AI功能的持續快速演進，確保信任與法規遵循對於企業採用至關重要，尤其是對於受到高度監管的產業更是如此。透過合作夥伴創新聯盟，我們將與AWS密切合作，實施嚴格的安全、風險管理和治理架構，使我們歐洲的客戶能夠自信、負責任地利用生成式AI的強大功能。」

關於CRAYON

Crayon總部位於挪威奧斯陸，在全球46個國家經營業務，擁有一支由4000名專業人員組成的敬業團隊。身為策略性軟體收購、持續IT資產最佳化以及雲端、資料和AI投資報酬最大化方面值得信賴的顧問，我們在IT最佳化和創新領域居於領先地位。

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