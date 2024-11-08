SBC Medical Group Holdings和MEDIROM Healthcare Technologies宣布建立业务联盟

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性美容治疗中心所有者、运营商和管理服务及产品提供商SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC)（简称“SBC Medical”、“公司”或“SBC”）今天宣布与MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: MRM)（简称“MEDIROM”）建立业务联盟。MEDIROM是一家在医疗保健技术领域快速发展的公司，在日本拥有300多家休闲沙龙。

SBC Medical和MEDIROM是两家值得信赖的美容和健康领导者，擅长以客户为中心的体验，双方将共同为美容和健康爱好者创造新的方式来发现令人振奋的新健康疗法。该联盟将MEDIROM的领先休闲沙龙品牌和健康相关产品及服务与SBC一流的美容治疗中心结合在一起，这些中心如今为数百万喜爱SBC体验所带来的轻松、便利和价值的客户提供服务。

作为两家领先的医疗保健服务提供商，SBC的“Shonan Beauty Clinic”和MEDIROM的Re.Ra.Ku的忠诚度计划总计拥有超过400万会员。除了为客户提供增强的产品和专长外，该联盟还将寻求创造引人注目的综合机会，以利用这些忠实客户的力量，并在他们接受SBC Medical和MEDIROM的服务时给予奖励。

联盟背景

SBC Medical Group秉承“为所有人创造终极双赢”的理念，为范围广泛的医疗机构提供管理支持服务，涵盖综合美容医学、牙科、AGA治疗、妇科、不孕症治疗、眼科、整形外科和再生医学等领域。包括“Shoan Beauty Clinic”在内的公司诊所网络目前在全球有224家分店。MEDIROM以“Re.Ra.Ku”为品牌名，秉承“健康、更多、更创新”的理念，在日本经营着300多家休闲沙龙，并正在发展以医疗保健为中心的多元化业务。该公司还专注于健康维护和预防医学，并在该行业不断创新。

触达新客户并创造协同效应

在此次联盟中，两家公司都提高了对其不同客户群的期望。Shonan Beauty Clinic主要受到20多岁和30多岁女性的广泛青睐，而MEDIROM的Re.Ra.Ku主要为男性客户提供休闲放松和健康维护服务。此次合作有望使两家公司能够进入新市场，扩大我们的总客户群，并提供新的价值。作为第一步，2024年11月15日至2024年12月15日期间，光顾Shonan Beauty Clinic的客户将收到以折扣价体验Re.Ra.Ku服务的特别邀请券。两家公司计划继续分阶段深化合作，以期提供新的价值导向体验，进而提供全面的美容和健康支持。

初始联合营销活动

光顾Shonan Beauty Clinic和Re.Ra.Ku的客户将限时收到特别邀请券。

参与诊所和门店

Shonan Beauty Clinic：130家诊所

Re.Ra.Ku（直营店）：230家门店

发放期限

Shonan Beauty Clinic：2024年11月15日（星期五）至2024年12月15日（星期日）

Re.Ra.Ku：2024年12月1日（星期日）至2025年1月13日（星期一）

关于MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

MEDIROM Healthcare Technologies Inc.及其子公司在日本提供整体健康服务。其在以下三个领域运营业务：休闲沙龙、数字预防保健和奢华美容。休闲沙龙部门拥有、开发、经营、支持休闲沙龙并给予特许经销权，这些沙龙提供手指按压式身体疗法、拉伸疗法、姿势和关节校正以及物理治疗元素；以及各种个人服务，包括抗疲劳疗法、运动支持疗法、瘦身疗法和反射疗法。

关于SBC Medical

SBC Medical通过其子公司为诊所提供支持服务，这些诊所主要在日本运营，专注于提供高度专业化的医疗服务，涵盖美容医学、美学牙科和雄激素性脱发(AGA)领域，核心品牌为SBC Shonan Beauty Clinic。目前，SBC Medical及其子公司为遍布全球的总计224家加盟商提供管理服务。全球方面，SBC Medical在越南拥有并运营一家治疗中心，并为美国加州的一家治疗中心提供管理服务。如需了解更多信息，请访问https://sbc-holdings.com/

前瞻性陈述

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