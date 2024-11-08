SBC Medical Group Holdings和MEDIROM Healthcare Technologies宣布建立業務聯盟

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性美妝治療中心所有者、營運商和管理服務及產品供應商SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC)（簡稱「SBC Medical」、「公司」或「SBC」）今天宣布與MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: MRM)（簡稱「MEDIROM」）建立業務聯盟。MEDIROM是一家在醫療保健科技領域快速發展的公司，在日本擁有300多家休閒沙龍。

SBC Medical和MEDIROM是兩家值得信賴的美妝和健康領導者，擅長客戶至上的體驗，雙方將共同為美妝和健康愛好者創造新的方式來發現令人振奮的新健康療法。該聯盟將MEDIROM的一流休閒沙龍品牌和健康相關產品及服務與SBC一流的美妝治療中心結合在一起，這些中心如今為數百萬青睞SBC體驗所帶來的輕鬆、便利和價值的客戶提供服務。

做為兩家首屈一指的醫療保健服務提供者，SBC的「Shonan Beauty Clinic」和MEDIROM的Re.Ra.Ku的忠誠度計畫總計擁有超過400萬會員。除了為客戶提供增強的產品和專長外，該聯盟還將尋求創造引人注目的綜合機會，以利用這些忠實客戶的力量，並在他們接受SBC Medical和MEDIROM的服務時給予獎勵。

聯盟背景

SBC Medical Group秉承「為所有人創造終極雙贏」的構想，為各類醫療機構提供管理支援服務，涵蓋綜合美妝醫學、牙科、AGA治療、婦科、不孕症治療、眼科、整形外科和再生醫學等領域。包括「Shoan Beauty Clinic」在內的公司診所網路目前在全球有224家分店。MEDIROM以「Re.Ra.Ku」為品牌名，秉承「健康、更多、更創新」的構想，在日本經營300多家休閒沙龍，並正在發展以醫療保健為中心的多元化業務。該公司還專注于健康維護和預防醫學，並在該產業不斷創新。

觸達新客戶並創造綜效

在此次聯盟中，兩家公司都提高了對其不同客戶群的期望。Shonan Beauty Clinic主要廣受20多歲和30多歲女性的青睞，而MEDIROM的Re.Ra.Ku主要為男性客戶提供休閒放鬆和健康維護服務。此次合作可望使兩家公司能夠進入新市場，擴大我們的總客戶群，並提供新的價值。做為第一步，2024年11月15日至2024年12月15日期間，光顧Shonan Beauty Clinic的客戶將收到以折扣價體驗Re.Ra.Ku服務的特別邀請券。兩家公司計畫繼續分階段深化合作，以期提供新的價值導向體驗，進而提供全面的美妝和健康支援。

初始共同行銷活動

光顧Shonan Beauty Clinic和Re.Ra.Ku的客戶將限時收到特別邀請券。

參與診所和門市

Shonan Beauty Clinic：130家診所

Re.Ra.Ku（直營店）：230家門市

發放期限

Shonan Beauty Clinic：2024年11月15日（星期五）至2024年12月15日（星期日）

Re.Ra.Ku：2024年12月1日（星期日）至2025年1月13日（星期一）

關於MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

MEDIROM Healthcare Technologies Inc.及其子公司在日本提供整體健康服務。其在以下三個領域營運業務：休閒沙龍、數位預防保健和奢華美妝。休閒沙龍部門擁有、開發、經營、支援休閒沙龍並給予特許經銷權，這些沙龍提供手指按壓式身體療法、拉伸療法、姿勢和關節修正以及理療元素；以及各種個人服務，包括抗疲勞療法、運動支援療法、瘦身療法和反射療法。

關於SBC Medical

SBC Medical透過其子公司為診所提供支援服務，這些診所主要在日本營運，專注於提供高度專業化的醫療服務，涵蓋美妝醫學、美學牙科和雄激素性脫髮(AGA)領域，核心品牌為SBC Shonan Beauty Clinic。目前，SBC Medical及其子公司為遍布全球的總計224家加盟商提供管理服務。全球方面，SBC Medical在越南擁有並營運一家治療中心，並為美國加州的一家治療中心提供管理服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://sbc-holdings.com/

前瞻性陳述

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