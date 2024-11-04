HCLTech宣布與新加坡經濟發展局合作在新加坡成立新的AI/雲端原生實驗室

新加坡和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的科技公司HCLTech今天宣布在新加坡成立一個新的AI/雲端原生實驗室。HCLTech在新加坡的實驗室將是該公司全球網路中的第五個實驗室，可望於2025年啟用。

與美國、英國、德國和印度的其他實驗室一樣，該實驗室將獲得新加坡經濟發展局(EDB)的支援，並透過HCLTech的全套整合AI和生成式AI產品（包括AI Force和AI Foundry）協助該地區的企業加快其AI計畫。新加坡實驗室還將與南洋理工學院和新加坡理工學院合作，共同傳授知識並培養人工智慧領域的年輕人才和處於職業生涯中期的從業人士。

HCLTech董事長Roshni Nadar Malhotra今天在新加坡數位發展和資訊部及EDB舉行的活動上宣布了這一消息。來自南洋理工學院和新加坡理工學院的資深學術界人士也出席了此次活動。

Vijay Guntur是HCLTech的技術長兼生態系統負責人，他表示：「對於希望踏上協作之旅的企業來說，我們的實驗室是一個有利的起點。這些企業希望以務實的方式為AI和生成式AI主導的效率、新的業務能力、技能路線圖和整體組織競爭優勢制定藍圖。」他補充道：「我們非常高興將新加坡加入我們的網路，這將對進一步鞏固新加坡做為AI創新區域中心的地位大有裨益。」

新加坡在協助金融服務和製造業等產業以及中小企業採用AI並進行創新方面取得了長足的進步。2023年，新加坡政府推出了新加坡國家人工智慧策略2.0，彰顯了其引領全球AI創新的承諾。該策略旨在建構一個值得信賴和負責任的AI生態系統。

Digital Industry Singapore (DISG)執行董事Philbert Gomez先生表示：「DISG一直致力於推動AI在關鍵產業和新加坡企業中的採用，而HCLTech的AI實驗室也一直大力支持這一使命。我們很高興與HCLTech合作在新加坡推出其AI實驗室，為企業提供快速試驗和擴充AI解決方案提供所需的工具，以釋放新加坡的新商業價值。」

HCLTech在新加坡經營業務已有四十多年，建立了強大的科技影響力，並與許多知名客戶進行了合作。新加坡是HCLTech東南亞業務的樞紐，並引領了多項科技進步，包括亞洲第一個以Wi-Fi為基礎的病患追蹤系統和新加坡政府的各類專案。

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