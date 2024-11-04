阿布達比推出新技術企業SteerAI，旨在將工業車輛改造為強大的自動駕駛車輛

介紹阿布達比的SteerAI，這家新技術企業旨在將工業車輛改造為強大的自動駕駛車輛（影片：AETOSWire）

介紹阿布達比的SteerAI，這家新技術企業旨在將工業車輛改造為強大的自動駕駛車輛（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 先進技術研究委員會(ATRC)的商業化部門VentureOne推出了SteerAI，它提供由AI驅動的先進行動系統，可以將標準工業車輛改造為強大的自動駕駛車輛。

SteerAI首先迎合物流和國防部門的需求，使用硬體套件、軟體堆疊和車隊管理系統，使自動駕駛地面車輛能夠以高精確度和高效率處理複雜的任務，從而節省時間和資源，同時保護人類工作人員。SteerAI的技術是由ATRC的應用研究部門技術創新研究所(TII)的專家開發的。

阿拉伯聯合大公國總統顧問兼ATRC秘書長Faisal Al Bannai閣下表示：「SteerAI 的推出是鞏固阿拉伯聯合大公國在自動駕駛技術領域領導地位的重要里程碑。ATRC的願景是不斷突破創新的界限，而SteerAI體現了我們如何將開創性研究轉化為實際解決方案，從而產生切實的影響。」

TII執行長Najwa Aaraj博士表示：「我們不僅僅是創造了一輛自動駕駛車輛——我們還創造了自動駕駛車輛的『大腦』。先進的導航演算法與尖端感測器配合使用，做為高效、模組化系統的一部分，該系統可以在任何車輛上運行，並有可能改變我們的行動方式。」

由SteerAI系統提供支援的自動駕駛車輛將能夠在導航點之間一致、精確地行駛，同時將停機時間降至最低。軟體堆疊與相應的感測器協同工作，使車輛能夠快速回應潛在危險，繞過障礙物，並且即使在具有挑戰性的環境條件和未繪製地圖的區域也能順暢行駛。

除了實現完全自動駕駛之外，SteerAI的軟體還促進了遠端車隊管理，提供任務規劃和監控以及資料驅動的分析，以確保最佳的車輛部署和效能。

VentureOne代理執行長Reda Nidhakou表示：「SteerAI的推出代表了我們透過使用先進技術推動正向影響的旅程中的一個重要里程碑。物流和國防領域的行動需求密集、複雜且成本高昂。我們與車輛無關的自動駕駛系統重新定義了營運效率和精確度，同時保護了公司最寶貴的資產——員工。我們的使命是利用技術協助我們的合作夥伴改變他們的營運方式。」

SteerAI是VentureOne推出的第二家企業。AI71於2023年11月推出，使用TII的Falcon生成式AI模型建立業務解決方案。

*來源：AETOSWire

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