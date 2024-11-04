阿布扎比成立新技术企业SteerAI以实现工业车辆的自动驾驶改造

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Advanced Technology Research Council（先进技术研究委员会，ATRC）的商业化分支机构VentureOne成立SteerAI，提供的人工智能驱动型先进移动系统能够将标准工业车辆转变为自动驾驶车辆。

SteerAI首先为物流和国防领域提供服务，通过硬件套件、软件堆栈和车队管理系统让自动驾驶地面车辆能够高精度、高效率地执行复杂任务，节省时间和资源，同时保护工作人员，SteerAI的技术由ATRC的应用研究部门Technology Innovation Institute（技术创新研究所，TII）的专家开发。

阿联酋总统顾问兼ATRC秘书长Faisal Al Bannai阁下表示，“成立SteerAI是巩固阿联酋引领自动驾驶技术潮流的重要里程碑。ATRC的愿景是不断推动创新，而SteerAI则体现了我们如何将突破性研究转化为实用解决方案，从而推动产生切实影响。”

TII首席执行官Najwa Aaraj博士表示，“我们不仅制造出自动驾驶汽车，更是创造了自动驾驶汽车的'大脑'。先进导航算法与尖端传感器配合使用，构成高效、模块化系统的一部分，可以在任何车辆上使用，并有可能改变我们的出行方式。”

由SteerAI系统支持的自动驾驶汽车能够在导航点之间持续、精确行驶，并且停机时间显著降低。软件堆栈与相应的传感器协同工作，使车辆能够迅速应对潜在的危险，绕过障碍物，即使在困难环境条件和未绘制地图的区域也能流畅运行。

除了实现全自主驾驶移动以外，SteerAI的软件还有助于远程车队管理，提供任务规划和监控以及数据驱动的分析，确保最佳的车辆部署和性能。

VentureOne代理首席执行官Reda Nidhakou表示，“成立SteerAI是我们通过先进技术推动积极影响历程中的重要里程碑。物流和国防领域的机动性需求强度高、复杂且昂贵。我们与车辆无关的自主系统重新定义了操作效率和精确度，同时保护公司最宝贵的资产——员工。我们的使命是借助技术改变合作伙伴的运营方式。”

SteerAI是VentureOne建立的第二家企业。成立于2023 年11月的A171利用TII的Falcon生成式人工智能模型创建业务解决方案。

*来源： AETOSWire

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