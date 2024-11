SBC Medical Group Holdings e MEDIROM Healthcare Technologies anunciam aliança empresarial

SBC Medical Group Holdings Incorporated, a global owner, operator and provider of management services and products to cosmetic treatment centers, today announced a business alliance with MEDIROM Healthcare Technologies Inc., a rapidly growing company in the healthcare technology field. (Graphic: Business Wire)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”, ou “a Empresa”, ou “SBC”), proprietária, operadora e fornecedora global de serviços de gestão e produtos para centros de tratamento estético, anunciou hoje uma aliança comercial com a MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: MRM) (“MEDIROM”), uma empresa em rápido crescimento no campo da tecnologia de saúde, com mais de 300 estúdios de relaxamento no Japão.

A SBC Medical e a MEDIROM, duas líderes confiáveis no setor de beleza e bem-estar que se destacam em experiências focadas no cliente, se unirão para criar uma nova maneira para entusiastas de beleza e bem-estar descobrirem tratamentos de saúde inovadores e empolgantes. A aliança reúne a marca líder da MEDIROM de salões de relaxamento, produtos e serviços voltados para a saúde com os centros de tratamento estético de excelência da SBC, que atualmente atendem milhões de clientes que valorizam a praticidade, conveniência e custo-benefício da experiência SBC.

Juntas, as duas líderes em serviços de saúde somam mais de 4 milhões de membros em seus programas de fidelidade, com a "Shonan Beauty Clinic" da SBC e a Re.Ra.Ku da MEDIROM. Além de oferecer uma experiência superior e mais expertise aos clientes, a aliança buscará criar oportunidades integradas e atrativas para aproveitar o potencial desses clientes fiéis e recompensá-los por usar serviços da SBC Medical e da MEDIROM.

Contexto da aliança

Baseado no conceito de "Ganho máximo para todos", o SBC Medical Group oferece serviços de suporte gerencial a uma ampla gama de instituições médicas, incluindo medicina estética, odontologia, tratamento de AGA, ginecologia, tratamento de infertilidade, oftalmologia, cirurgia plástica e medicina regenerativa. A rede de clínicas da Empresa, incluindo a "Shonan Beauty Clinic", conta agora com 224 unidades ao redor do mundo. Já a MEDIROM, sob a marca "Re.Ra.Ku", opera mais de 300 estúdios de relaxamento no Japão com o conceito de "saúde, mais e mais inovadora". A empresa desenvolve um negócio diversificado com foco em saúde, com ênfase em manutenção da saúde e medicina preventiva, e continua a inovar nesse setor.

Alcançando novos clientes e criando sinergias

Nessa aliança, ambas as empresas têm expectativas elevadas para seus diferentes segmentos de clientes. A Shonan Beauty Clinic é amplamente apoiada por mulheres na faixa dos 20 e 30 anos, enquanto a Re.Ra.Ku, da MEDIROM, atende principalmente clientes masculinos voltados para relaxamento e manutenção da saúde. Espera-se que essa colaboração permita que as duas empresas explorem novos mercados, expandam sua base total de clientes e ofereçam novos valores. Como primeiro passo, no período de 15 de novembro de 2024 a 15 de dezembro de 2024, clientes que visitarem a Shonan Beauty Clinic receberão convites especiais para experimentar a Re.Ra.Ku com desconto. As duas empresas planejam continuar aprofundando a colaboração em etapas, visando proporcionar experiências orientadas para um suporte total nas áreas de beleza e saúde.

Campanha inicial de marketing conjunto

Clientes que visitarem a Shonan Beauty Clinic e a Re.Ra.Ku receberão convites especiais por tempo limitado.

Clínicas e lojas participantes

Shonan Beauty Clinic: 130 clínicas

Re.Ra.Ku (lojas gerenciadas diretamente): 230 lojas

Período de distribuição

Shonan Beauty Clinic: sexta-feira, 15 de novembro de 2024 - Domingo, 15 de dezembro de 2024

Re.Ra.Ku: domingo, 1º de dezembro de 2024 - Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Sobre a MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

A MEDIROM Healthcare Technologies Inc., juntamente com suas subsidiárias, oferece serviços de saúde holística no Japão. A empresa atua em três segmentos: Salão de Relaxamento, Saúde Preventiva Digital e Beleza de Luxo. O segmento de Salão de Relaxamento é responsável pela posse, desenvolvimento, operação, franquias e suporte a salões de relaxamento, que oferecem terapias corporais com pressão dos dedos, terapia de alongamento, alinhamento postural e articular, além de elementos de fisioterapia e vários serviços individuais, incluindo terapia anti-fadiga, suporte atlético, terapia de emagrecimento e reflexologia.

Sobre a SBC Medical

A SBC Medical, por meio de suas subsidiárias, oferece serviços de suporte à operação de clínicas que prestam serviços médicos altamente especializados nas áreas de medicina estética, odontologia estética e alopecia androgenética, ou AGA, principalmente no Japão, com foco na marca SBC Shonan Beauty Clinic. A SBC Medical e suas subsidiárias agora oferecem serviços de gestão para um total de 224 franquias localizadas mundialmente. Globalmente, a SBC Medical possui e opera um centro de tratamento no Vietnã e oferece serviços de gestão para um centro de tratamento no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com/

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Além disso, de tempos em tempos, nós ou nossos representantes podemos fazer declarações prospectivas oralmente ou por escrito. Baseamos essas declarações prospectivas em nossas expectativas e projeções sobre eventos futuros, que derivamos das informações atualmente disponíveis para nós. Tais declarações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao nosso desempenho futuro, incluindo: nosso desempenho financeiro e projeções; nosso crescimento em receita e lucros; e nossas perspectivas e oportunidades de negócios. Você pode identificar declarações prospectivas por aquelas que não são de natureza histórica, especialmente aquelas que utilizam terminologia como "pode", "deve", "espera", "antecipa", "contempla", "estima", "acredita", "planeja", "projetado", "prediz", "potencial", ou "espera" ou o negativo desses ou termos semelhantes. Fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das expectativas atuais incluem, entre outros, aqueles listados sob o título "Fatores de risco" e em outros materiais arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As declarações prospectivas são apenas previsões. Os eventos prospectivos discutidos neste comunicado de imprensa e outras declarações feitas de tempos em tempos por nós ou nossos representantes podem não ocorrer, e os eventos e resultados reais podem diferir materialmente e estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre nós. Não temos a obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja devido a incertezas e suposições ou porque os eventos prospectivos discutidos neste comunicado de imprensa e outras declarações feitas de tempos em tempos por nós ou nossos representantes podem não ocorrer. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não há garantia de que qualquer resultado específico será alcançado. Os investimentos podem ser especulativos, ilíquidos e existe o risco de perda total.

