Iteris conclude la transazione con Almaviva

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Iteris, Inc. ("Iteris" o l'"Azienda"), l'ecosistema tecnologico considerato affidabile a livello mondiale per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente, ha annunciato oggi la conclusione dell'accordo precedentemente annunciato per l'acquisizione da parte di Almaviva S.p.A. ("Almaviva"). Le azioni ordinarie di Iteris hanno cessato di essere negoziate sul NASDAQ e Iteris non sarà più quotata su alcun mercato pubblico a partire dalla chiusura.

Come parte di Almaviva, Iteris continuerà a operare come entità legale separata e manterrà il proprio marchio. Inoltre, la Società continuerà a essere guidata dal Presidente e CEO Joe Bergera e dall'attuale team dirigenziale di Iteris.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte del portafoglio di Almaviva di aziende leader nell'innovazione digitale", ha dichiarato Joe Bergera, Presidente e CEO di Iteris. “Anche se la nostra gestione è cambiata, non è cambiato il nostro impegno nei confronti dei clienti e del modo in cui li serviamo. Sfruttando la rete globale e la vasta esperienza di Almaviva nel settore dei trasporti e in altri ambiti, possiamo ora disporre dell'accesso a nuove ed entusiasmanti risorse per continuare a costruire dalle basi della nostra testata piattaforma ClearMobility®, espandere le nostre offerte e accelerare l'innovazione. Siamo impazienti di riaffermare la nostra posizione di pionieri nelle soluzioni di mobilità digitale, di fornire ai clienti un portafoglio di soluzioni più ampio e di aumentare il valore per i nostri stakeholder in Nord America e in tutto il mondo".

Oltre il 98% delle azioni ordinarie di Iteris presenti, di persona o per delega, all'Assemblea speciale, che rappresentano circa il 71% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Iteris alla data di registrazione, ha votato a favore dell'accordo di fusione e della transazione. I risultati dettagliati del voto degli azionisti sono stati resi noti tramite un Form 8-K depositato dalla Società presso la Securities and Exchange Commission statunitense il 23 ottobre 2024.

Consulenti

Morgan Stanley & Co. LLC agisce come consulente finanziario e Latham & Watkins LLP agisce come consulente legale di Iteris. Goldman Sachs Bank Europe SE, sede italiana, svolge la funzione di consulente finanziario, King & Spalding LLP, Legance - Avvocati Associati e Linklaters quella di consulenti legali, EY Advisory S.p.A. è il consulente contabile e fiscale per Almaviva.

Informazioni su Iteris, Inc.

Iteris, Inc. è un fornitore di soluzioni gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente. Le soluzioni abilitate al cloud di Iteris aiutano le agenzie di trasporti pubblici, comuni, enti commerciali e altri fornitori di infrastrutture di trasporto a controllare, visualizzare e ottimizzare le infrastrutture di mobilità per renderle sicure, efficienti e sostenibili. In quanto pioniere nell'ambito della tecnologia dei sistemi di trasporto intelligenti, le offerte di sensori avanzati di rilevamento, di dati su mobilità e traffico e di software-as-a-service, assieme ai servizi di consulenza di Iteris rappresentano una gamma completa di soluzioni di gestione delle infrastrutture di mobilità che si rivolgono ai clienti negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo www.iteris.com.

Informazioni sul gruppo Almaviva

Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, sostiene i processi di crescita del paese, accogliendo le sfide che le aziende devono affrontare per rimanere competitive nell'era digitale, innovando i propri modelli di business, l'organizzazione, la cultura aziendale e l'ICT. Grazie a solide competenze made in Italy, Almaviva ha sviluppato una rete globale composta da 30 società e 79 uffici in Italia e all'estero, con una presenza importante nella regione LATAM (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana), oltre che negli Stati Uniti, in Belgio, Spagna, Finlandia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Tunisia.

Il Gruppo Almaviva progetta, implementa e gestisce soluzioni e sistemi tecnologici avanzati e le relative strutture logistiche per aziende e pubbliche amministrazioni che operano in diversi settori, tra cui, ad esempio, trasporti, logistica, agricoltura, sanità digitale, difesa e sicurezza, energia, servizi pubblici, servizi finanziari, industria, telecomunicazioni e media.

Le attività strategiche del Gruppo comprendono un ruolo chiave, in costante crescita sul mercato internazionale, nel settore dell'IT applicato all'industria dei trasporti e della logistica.

Dalle competenze esclusive nel settore delle ferrovie fino alla definizione di una proposta completa di soluzioni e servizi per il trasporto pubblico locale integrato e la logistica intermodale, Almaviva crea e gestisce soluzioni aziendali mission-critical per la movimentazione di persone e merci. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Almaviva all'indirizzo www.almaviva.it.

