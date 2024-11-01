Neutrogena®與全世界最知名的兩位皮膚科醫生展開突破性合作

紐澤西州斯基爾曼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球營收規模最大的單一業務消費者健康公司Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”)今天宣布，其Neutrogena®品牌透過與護膚領域的著名創新人士Dhaval Bhanusali博士和全球最受關注的皮膚科醫生2Muneeb Shah博士建立為期多年的合作夥伴關係，將皮膚美妝提升到新的水準。

此次合作強化了Neutrogena®的承諾——將美妝與科學相結合，提供先進的臨床療效和非凡的產品體驗。它還建立在與積極參與產品開發、臨床研究和教育計畫的多元化全球皮膚科醫生網路的現有合作夥伴關係之上。展望未來，Neutrogena®計畫透過強化與皮膚科醫生群體的合作，推動皮膚科學的發展，以更好地彌合該領域存在的差距，協助塑造皮膚護理的未來。

全球Neutrogena®品牌領導者Chris Riat表示：「我們期待強化我們在皮膚美妝領域的領導地位，並加深與醫療保健專業人士、零售商和消費者的聯絡。我們很高興能與Bhanusali博士和Shah博士這樣的頂尖專家密切合作，他們與我們一樣熱衷於推進皮膚科學，並癡迷於產品配方和使用者體驗。」

Bhanusali博士是全球護膚業舉足輕重的人物，也是著名的護膚配方設計師。

Shah博士因其對消費者行為的見解以及成功利用社群媒體普及皮膚學知識而廣受肯定。

他們共同提高了皮膚學的地位，並重塑了皮膚學在皮膚健康和美妝方面的重要性。

身為全球創新合作夥伴，他們將與Neutrogena®在三個領域展開合作：

加快創新： 與公司的研發團隊合作，推動臨床科學發展並改善產品體驗

與公司的研發團隊合作，推動臨床科學發展並改善產品體驗 消費者參與： 建立一個積極主動、積極參與的消費者和影響力人士社群

建立一個積極主動、積極參與的消費者和影響力人士社群 皮膚科醫生合作：探索與皮膚科醫生群體合作的新方式

Bhanusali博士表示：「從公司成立伊始到消費者第一次使用產品的那一刻，我很驕傲能夠協助Neutrogena塑造美妝的未來。這種合作夥伴關係代表了護膚領域的真正改變，其中品牌真正仰賴科學並與皮膚科醫生合作，以更好地關愛世界各地的病患和消費者。」

Shah博士分享道：「皮膚科醫生主導的創新是Neutrogena身分的核心，我很驕傲能夠支援該品牌為我們的病患開發下一代解決方案。透過此次合作，我們希望強化Neutrogena對皮膚科醫生和病患堅定不移的承諾，進而塑造以科學為支撐的美妝的未來。」

关于Kenvue

Kenvue是全球營收規模最大的單一業務消費者健康公司。我們擁有超過百年的歷史傳承，旗下的代表性品牌包括Aveeno®、BAND-AID®品牌、Johnson's®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®，這些品牌皆經過科學驗證，並得到了世界各地醫療專業人士的推薦。在Kenvue，我們相信日常護理的超凡力量，我們的團隊每天都致力於將這一力量交付到消費者手中，讓我們的產品在他們的心中和家庭中贏得一席之地。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kenvue.com。

關於Neutrogena®

90多年來，Neutrogena®使複雜的科學變得簡單，開發能夠平衡臨床功效與優雅美學的日常護膚解決方案。從科學支援的創新到教育普及，我們堅持不懈的使命是使皮膚健康民主化。我們的產品能夠滿足不同年齡、皮膚類型和膚色的皮膚需求。Neutrogena®是Kenvue Inc.子公司Kenvue Brands LLC的旗下品牌。

1 依據截至2024年9月7日的52周的Nielsen銷售資料 2 依據Shah博士的Instagram和TikTok粉絲總數

關於前瞻性陳述的警示

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中定義的「前瞻性陳述」，涉及與Muneeb Shah博士和Dhaval Bhanusali博士旨在為Neutrogena®品牌提供先進臨床療效和非凡產品體驗的多年合作。前瞻性陳述通常可以透過諸如「計畫」、「預計」、「將要」、「預期」、「估計」和類似含義的字詞來加以辨識。我們提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於對未來事件的目前預期。如果基本假設被證明不準確，或者已知或未知風險或不確定性成為現實，實際結果可能與Kenvue及其附屬公司的預期和預測大相逕庭。風險和不確定性包括但不限於：與合作相關的預期收益和機會可能無法實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現；新產品開發中固有的挑戰，包括臨床成功和獲得監管核准的不確定性；競爭，包括技術進步、新產品和競爭對手獲得的智慧財產權；新產品取得商業成功的不確定性；Kenvue成功執行策略計畫的能力；業務合併和脫售的影響；對智慧財產權的挑戰；以及消費者的行為和消費模式的變化或財務困境。如欲查看有關這些風險、不確定性及其他因素的進一步列表和描述，請造訪www.kenvue.com，查閱Kenvue向美國證券交易委員會遞交的文件，包括其截至2023年12月31日會計年度的Form 10-K年報和隨後的Form 10-Q季報及其他文件，亦可直接向Kenvue索取。Kenvue及其附屬公司不承擔因新資訊、未來事件或發展或者其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

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