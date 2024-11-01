Neutrogena®与两位全球最知名的皮肤科医生开展突破性合作

新泽西州斯基尔曼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kenvue Inc.（NYSE: KVUE）（以下简称 "Kenvue"）是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。该公司今天宣布，其Neutrogena®品牌将与著名的护肤领域创新者Dhaval Bhanusali博士和全球最受关注的皮肤科医生2Muneeb Shah博士建立多年合作关系，从而将皮肤美容提升到全新水平。

这一合作加强了Neutrogena®将美容与科学相结合，提供先进的临床疗效和非凡产品体验的承诺。该合作还将依托现有合作伙伴关系，覆盖积极参与产品开发、临床研究和教育活动的全球皮肤科医生多样化网络。展望未来，Neutrogena®致力于推动皮肤科学的发展，通过加强与皮肤科医生的合作，更好地填补该类别产品的空白，帮助塑造护肤品的未来。

“我们期待强化在皮肤美容领域的领导地位，并加深我们与医疗保健专业人士、零售商和消费者的联系。”Neutrogena®全球品牌负责人Chris Riat表示： "我们很高兴能与Bhanusali博士和Shah博士这样的顶尖专家密切合作，他们与我们一样热心推动皮肤科学的发展，并高度关注产品配方和体验。”

Bhanusali博士是全球护肤行业举足轻重的人物，也是著名的护肤品配方师。

Shah博士深刻了解消费者行为，并成功利用社交媒体普及皮肤科知识，因此获得广泛赞誉。

他们共同提升了皮肤学的形象，重塑了皮肤学在皮肤健康和美容方面的重要性。

作为全球创新合作伙伴，他们将与Neutrogena®在三个领域开展合作：

加速创新： 与公司研发团队合作，推动临床科学发展，改善产品体验

与公司研发团队合作，推动临床科学发展，改善产品体验 消费者参与： 建立积极主动的消费者和名人社区

建立积极主动的消费者和名人社区 皮肤科医生合作：探索与皮肤科医生群体合作的新方式

Bhanusali博士表示，“从产品诞生到消费者首次使用，我很荣幸能帮助Neutrogena塑造未来的美丽。这次合作代表了护肤品领域的重大转变，即品牌真正向科学靠拢，并与皮肤科医生合作，更好地为患者和世界各地的消费者提供护理。”

Shah博士表示，“以皮肤科医生为主导的创新是Neutrogena品牌的核心特征，我很荣幸能够支持该品牌为患者开发下一代解决方案。通过此次合作，我们希望加强Neutrogena对皮肤科医生和患者的坚定承诺，塑造科学美容的未来。”

關於Kenvue

Kenvue是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史传承，旗下的标志性品牌包括Aveeno® 、BAND-AID® Brand、Johnson's®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®，这些品牌皆经过科学验证，并得到了世界各地医疗专业人士的推荐。在Kenvue，我们相信日常护理的超凡力量，我们的团队每天都致力于将这一力量交付到消费者手中，让我们的产品在他们的心中和家庭中赢得一席之地。如需了解更多信息，请访问www.kenvue.com.

关于Neutrogena®

90多年来，Neutrogena®将复杂的科学变得简单，为日常护肤开发出兼顾临床功效和优雅美感的解决方案。从基于科学的创新到普及性教育，我们的使命是推动皮肤健康的民主化。我们的产品能满足不同年龄、肤质和肤色的护肤需求。Neutrogena®是Kenvue Inc.子公司Kenvue Brands LLC旗下品牌。

1 基于截至24年7月9日的52周尼尔森销售数据 2 根据Shah博士的Instagram和 TikTok的综合覆盖率

关于前瞻性声明的警示

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的 "前瞻性声明"，涉及与 Muneeb Shah博士和Dhaval Bhanusali博士多年合作为Neutrogena®提供先进的临床疗效和非凡的产品体验。这些前瞻性声明可以通过诸如“计划”、“期望”、“承诺”、“将要”、“预期”、“估计”和类似含义的词语来加以识别。我们提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期。如果基本假设被证明是不准确的，或者已知或未知风险或不确定性成为现实，实际结果可能与Kenvue及其附属公司的预期和预测大相径庭。风险和不确定性包括但不限于：与合作相关的预期收益和机会可能无法实现，或实现的时间可能长于预期；新产品开发中固有的挑战，包括临床成功和获得监管部门批准的不确定性；竞争，包括竞争对手获得的技术进步、新产品和知识产权；新产品商业成功的不确定性；Kenvue成功执行战略计划的能力；业务合并和资产剥离的影响；知识产权面临的挑战；以及消费者行为和消费模式的变化或财务困境。有关这些风险、不确定性和其他因素的更多清单和说明，请查看Kenvue向美国证券交易委员会提交的文件，包括其截至2023年12月31日财年的Form 10-K年报和随后的Form 10-Q季报及其他文件，这些文件可通过www.kenvue.com获取，也可向Kenvue索取。Kenvue及其附属公司不承担因新信息、未来事件或发展或其他原因而更新任何前瞻性声明的义务。

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