ExxonMobil宣布达成许可协议，将专有钢筋加工技术拓展至全球市场

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ExxonMobil今天宣布与行业领先的玻璃纤维增强聚合物(GFRP)复合材料钢筋GatorBar®的生产商Neuvokas Corporation达成战略许可协议。根据该协议，ExxonMobil获得了Neuvokas的专有生产工艺在北美以外市场的独家分许可权。此次合作标志着其在混凝土加固领域拓展复合材料钢筋的全球市场方面迈出了重要一步。

ExxonMobil的Proxxima™系统的超低粘度和快速固化技术与Neuvokas的创新工艺相结合，使生产速度比传统的复合钢筋生产方法快20倍。这种工艺效率使GatorBar®成为传统钢筋最具成本竞争力的替代产品之一。

GatorBar®本身具有防腐蚀、轻质、耐用的GFRP钢筋特性，而其新型Grip技术消除了GFRP竞争产品中常见的碎裂问题。这些特性进一步突显了GatorBar®相较于传统钢材的优势，包括降低运输成本、简化处理方式、更快的安装速度、支持设计优化的潜力，以及适用于广泛项目的价值。

该合作彰显了两家公司在推动技术创新和为建筑行业提供经济高效解决方案方面的共同承诺。

关于Neuvokas

Neuvokas公司总部位于密歇根州阿梅克，是GatorBar®技术的所有者。GatorBar®的制造工艺、定制生产线、控制系统和技术都是从零开始设计和建造的，并已纳入多项专利。如需了解更多有关GatorBar®的信息或如何购买GatorBar®，请联系info@gatorbar.com、+1(906) 934-2661或www.gatorbar.com。请在LinkedIn上关注我们。

关于埃克森美孚 ( ExxonMobil )

埃克森美孚，作为全球最大的上市国际能源和石化公司之一，创造了提高生活质量和满足社会不断变化需求的解决方案。

该公司的主要业务包括——上游业务、产品解决方案和低碳解决方案——提供支持现代生活的产品，包括能源、化学品、润滑油以及减排技术。 埃克森美孚拥有行业领先的资源组合，并且是世界上最大的综合燃料、润滑油和化学品公司之一。 埃克森美孚还拥有并运营美国最大的CO2管道网络。 在2021年，埃克森美孚宣布了2030年针对其运营资产的一级和二级温室气体排放减排计划，与2016年水平相比。 计划旨在实现公司整体温室气体强度20-30%的减少；上游操作的温室气体强度减少40-50%；公司整体甲烷强度减少70-80%；以及公司整体燃烧强度减少60-70%。

随着技术进步和清晰、一致的政府政策支持，埃克森美孚旨在到2050年实现其运营资产的一级和二级温室气体排放达到净零。 欲了解更多信息，请访问 exxonmobil.com 以及 ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions 。

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Proxxima™热固性树脂提供了传统树脂（如环氧树脂、乙烯基酯和聚酯）的高性能替代品。Proxxima™热固性树脂专为适应传统加工方法而设计，利用获得诺贝尔奖的催化剂技术实现了生产经济性的重大飞跃。所形成的解决方案打破了传统的性能取舍难题，提供重量更轻且具有优异强度和韧性平衡的材料。

如需了解有关下一代高性能聚烯烃热固性树脂Proxxima™系统的更多信息，请访问https://proxxima.com。

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