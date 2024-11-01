teamLab Planets TOKYO迎来重大升级：巨型“竞技森林”等多个新项目将于2025年1月22日开放

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于东京丰洲的“teamLab Planets TOKYO DMM”（以下简称“teamLab Planets”）将于2025年1月22日进行大规模扩建。

扩建后，teamLab Planets的面积将扩大1.5倍，并引入以教育项目为主题的广阔空间。新增加的空间包括“竞技森林”（一个复杂、多维的创意运动空间）、“捕捉和收集灭绝森林”（游客可以在这里捕捉和研究已灭绝的动物）以及“未来公园”（一个适合共创的合作空间）。这些空间将展出10多个全新的艺术装置。

此外还将建立一个“素描工厂”，游客可以将自己在艺术空间内创作的绘画作品制作成原创纪念品（如锡徽章、手巾、T恤、手提袋和纸质工艺品）带回家。此外，室外区域也将进行大规模改造。

2025年2月之前的参观门票现已在官方网站开售。

* 在现有的“水域与花园”区，游客可赤脚体验艺术作品，而在“竞技森林”、“捕捉和收集灭绝森林”和“未来公园”，游客将穿着舒适的鞋子探索复杂的三维空间。

竞技森林

“竞技森林”是创意竞技空间，其理念是通过身体理解世界，以三维方式思考世界。人们将整个身体沉浸在互动世界中复杂且具有身体挑战性的三维空间中。

“人类用身体感知世界，用身体思考。如果通过自己的身体去探索复杂的三维世界，你的身体就会立体地感知这个世界，反过来，你的思维也会变得立体。我们启动‘竞技森林’这个项目，就是希望增强三维和更高维度的思维。

据说，空间意识与创新和创造力相关。我从小在农村长大，在山里玩耍，但在当今社会和学校里，人的身体是静止的。我认为城市被书本、电视和智能手机屏幕等平面信息包围得太多了。因此，我们创造了一个对身体要求非常高的三维空间。在这个空间里，人们可以用身体感知艺术。”

——teamLab创始人Toshiyuki Inoko

了解有关“竞技森林”概念的更多信息：

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

毛毛虫之家的快速旋转弹跳球

teamLab，2020年至今, 互动数字装置，声音设计：teamLab

“快速旋转弹跳球”是一个由球体组成的空间，人们可以在上面跳跃。这些球体会高速旋转，但当有人靠近时，它们就会停止旋转，变得更容易踩上去。

多维弹跳宇宙

teamLab，2018年至今，互动数字装置，声音设计：DAISHI DANCE

“多维弹跳”是一个柔性表面，游客可以在其上弹跳，体验下沉或比平时跳得更高的感觉。

彩色飞鸟群中的空中攀爬

teamLab，2018年至今，互动数字装置，声音设计：teamLab

“空中攀爬”是一个通过绳索将不同颜色的横杆悬挂起来，使其立体地漂浮在空中的空间。人们可以借助这些横杆在半空中穿越三维空间，努力让自己不掉下去。

隐形世界中的平衡脚踏石

teamLab，2020年至今，互动数字装置，声音设计：teamLab

“平衡脚踏石”是可互动的脚踏石，人在上面踏步时，脚踏石会发生变化，散发出不同的色彩和音调并影响周围空间。当人踩上脚踏石时，它会以多种方式晃动。

倒置地球自然涂鸦——红色名单

teamLab，2016年至今，互动数字装置，声音设计：Hideaki Takahashi

游客画的各种生物都会生活在这个倒置的地球里。在提供的纸上给生物涂色，你就能看到自己画的图栩栩如生地在眼前移动。

穿越果实田野

teamLab，2016年至今，互动数字装置

各种果实在斜坡上生长，同时小球也在弹跳。游客化身为阳光从斜坡上滑下。

捕捉和收集森林

“捕捉和收集森林”是一个学习空间，以“捕捉、研究、释放”理念为基础，让人们通过自己的身体探索世界，发现、捕捉并根据捕捉到的内容拓宽自己的兴趣。游客可以使用智能手机进行探索，捕捉各种生物，对其进行研究，并制作自己的收藏册。

teamLab Planets的“捕捉和收集森林”是一片“灭绝森林”，栖息着各种已灭绝的动物。

“与他人一起进行实际探索，发现并捕捉物品，然后抓住机会，根据捕获内容扩展自己的兴趣。在人类的历史长河中，我们一直在自然而然地这样做。

对人类来说，捕捉和收集行为充满乐趣、富于教育意义，而且也是生活的一部分。”

——teamLab创始人Toshiyuki Inoko

了解有关“捕捉和收集森林”概念的更多信息：

https://www.teamlab.art/concept/catching/

捕捉和收集灭绝森林

teamLab，2020年，互动数字装置，Endless，声音设计：Hideaki Takahashi

根据季节的变化，这片森林和海洋中生活着不同的动物，整个环境会随着实时变化而变幻。当你触碰到一只动物时，它会转身面对你，或逃走。

下载“捕捉和收集森林”手机应用。

当你使用智能手机的摄像头观察空间内活动的动物，并通过摄像头视角向动物发射“研究箭”时，箭会从手机飞出，进入现实空间。当“研究箭”射中动物后，动物会从空间消失，并被添加到你的手机收藏中。你捕捉到的动物的信息将存储在应用的“收藏册”中。

当你在应用中将捕获的动物滑动到摄像头中看到的某个位置时，动物会被释放并返回到该位置。

未来公园

“未来公园”是基于合作创造（联合创造）概念的教育项目。在这个游乐园里，人们可以尽情享受与他人一起自由创造世界的乐趣。艺术品在人们携手创作的过程中诞生。随着人们不断地共同创作，艺术品也在无止境地发展。

了解有关“未来公园”概念的更多信息：

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

素描环境世界

teamLab，2025年，互动数字装置，声音设计：teamLab

在提供的纸上为飞机、蝴蝶或老鹰涂色，你可以看到你画的图片以三维形式出现，飞翔在眼前的世界中。如果你触碰它们，它们会加速或飞走。

小人居住的桌子

teamLab，2013年至今，互动数字装置

这是一个小人居住的桌子。当你把手或其他物品放在桌面上时，小人会跳到上面。根据你放置物品的形状，小人会滑动、跳跃或攀爬。

小人居住的音乐墙

teamLab，2017年至今，互动数字装置，声音设计：teamLab

这是一个小人居住的音乐墙。当各种形状的印章（如蘑菇、羊圈或长冰棒）贴在墙上时，这些物体会出现在小人的世界中。小人会注意到这些物体，并开始跳到它们上面。

小人生活宇宙的窗口

teamLab，2022年至今，互动数字装置，声音设计：teamLab

这是一个通向小人生活宇宙的窗口。你可以用光笔画出线条，或用光印章制作形状。根据颜色不同，每条线条拥有不同的特殊力量，并会影响小人们的世界。用光印章创造的形状会出现在小人的世界中，并开始移动。

艺术

“竞技森林”还将展示两项新的艺术装置：“自动抽象”(Autonomous Abstraction)和“置身流体中产生旋涡”(Existence in the Flow Creates Vortices)。

自动抽象

teamLab，2022年至今，互动数字装置，Endless，声音设计：teamLab

自动抽象。

由闪烁的光点组成，每个光点按照独特的周期变换颜色。当彼此靠近的光点之间形成自发的秩序时，它们的色调和闪烁的节奏会逐渐同步。

置身流体中产生旋涡

teamLab，2022年，互动数字装置，Endless，声音设计：teamLab

当人们逆流攀爬时，他们的身后会形成漩涡。漩涡虽然是稳定的，却像强大的生命体般不断运动和膨胀。

素描工厂

在这个工厂里，您可以将所画的生物制作成原创纪念品（锡徽章、手巾、T恤、手提袋或纸制工艺品）带回家。

在素描工厂下订单，并附上您在“倒置地球自然涂鸦”和“素描环境世界”中的绘画作品，图画就会出现在素描工厂内并开始移动。当图画进入打印机后，就会开始制作，变成锡徽章、手巾、T恤、手提袋或纸制工艺品。

* 需要持有teamLab Planets的入场门票才能体验“素描工厂”和购买产品。

teamLab Planets概念

与他人一起，全身心沉浸其中，用身体感知，与世界融为一体

teamLab Planets是一个让你可以在水中漫步的博物馆，也是一个让你与花朵融为一体的花园。它由4个大型艺术空间和2个花园组成，由艺术团体teamLab打造。

人们赤着脚，和其他人一起将整个身体浸入巨大的艺术品中。艺术品在人们的陪伴下发生变化，模糊了自我与作品之间的界限。其他人也在艺术作品中创造变化，模糊了自己与作品之间的界限，并在自我、艺术和他人之间创造了一种连续性。

官方网站：teamlab.art.planets

关于teamLab Planets

一个享誉国际、在全球广受欢迎的艺术博物馆。

在Google的“2023搜索年”的年度搜索排名中，teamLab Planets位列“全球最受欢迎艺术博物馆”前5名(*1)。在全球拥有百年历史的博物馆中，teamLab Planets是日本唯一入选的博物馆。此外，teamLab Planets还荣获了被誉为旅游业“奥斯卡”的世界旅游奖(World Travel Awards)评选的“2023年亚洲顶级旅游景点”(*2)称号，成为首个获此殊荣的日本景点。

*1 “根据Google的“年度搜索”，这些是世界上最受欢迎的博物馆。” artnet。2023年12月20日。

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 “2023年亚洲顶级旅游景点，teamLab Planets TOKYO DMM，日本。”

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

游客信息

teamLab Planets TOKYO DMM

东京丰洲（东京都江东区丰洲6-1-16）

位于东京丰洲的teamLab Planets交通便利，毗邻热门旅游景点，如御台场、筑地市场和银座。

营业时间：每天9:00 - 22:00

*12月31日（周二）至1月2日（周四）：上午9:00至晚上9:00

*1月17日（周五）至1月18日（周六），1月21日（周二）——9:00至16:00

闭馆日期：11月7日（周四），12月2日（周一）至12月13日（周五），1月20日（周一）和2月6日（周四）

*请注意，博物馆将于12月2日（周一）至12月13日（周五）闭馆进行翻修。

*最后入场时间为闭馆前一小时。

*营业时间可能会有变动。

*请查看我们的官方网站查询票价。

teamLab Planets TOKYO DMM售票处

https://teamlabplanets.dmm.com

媒体资料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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