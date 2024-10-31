康瑪素與匯業金融集團聯手推出 Delta Asia Cone Marshall (DACM) 家族辦公室諮詢服務

香港和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 康瑪素 (Cone Marshall)是一家卓越的法律和信託服務公司，幫助全球家庭進行遺產規劃、資產保全和財富規劃，今天宣布與多元化金融集團匯業金融集團 (Delta Asia Financial Group)建立新的合作夥伴關係。匯業金融集團成立於1935年，是區內最大的家族銀行，提供銀行、證券投資、保險顧問及財富管理等綜合服務。 滙業康瑪素家族辦公室顧問有限公司Delta Asia Cone Marshall (DACM) Family Office Advisory在香港成立，並在澳門設立辦事處。這個家族領導的合資企業將匯業近一個世紀的銀行和金融服務專業知識與康瑪素在信託和繼任計劃方面的全球權威和經驗融為一體。

[引用佔位符 - 匯業金融集團] 「匯業和康瑪素對家庭的重要性和需求有著共同的理解，我們致力於支持他們的成長，為他們的子孫後代進行繼承和財富規劃。 」滙業康瑪素家族辦公室顧問有限公司聯合執行長Lai-chong Au 表示：「在 DACM 家族辦公室諮詢，我們為自己在繼承和財富規劃方面的豐富專業知識感到自豪。透過利用我們綜合的知識和經驗，我們的目標是提供客製化的解決方案，滿足每個客戶的獨特需求，確保他們的家庭和遺產的長期繁榮。」

DACM 具有獨特的優勢，為亞洲這個世界上最富裕的大陸和經濟成長最快地區的家庭提供無與倫比的指導、專業資源和靈活的解決方案。在歷史上最大規模的財富轉移中，DACM 提供廣泛的信託和信託服務以及銀行和財務規劃服務，以策略性地幫助幾代人駕馭他們的金融旅程並保護他們的財富。這個家族辦公室諮詢業務由律師、財富規劃師、財務顧問、銀行家和會計師組成，他們擁有數十年管理數千個信託的經驗。

[Placeholder] 「匯業金融集團和康瑪素的合作將我們的專業知識和共同願景結合在一起，在整個亞洲部署我們的互補能力，」滙業康瑪素家族辦公室顧問有限公司聯合執行主席Geoffrey Cone說道。 「推出 DACM Family Office 非常及時，因為它代表了兩家家族主導的創業企業之間的獨特合資企業。我們的全球化團隊致力於保護世界各地家庭的遺產，透過個人化護理培育每位客戶關係。

康瑪素於 1998 年在新西蘭成立，並持續進行國際業務擴張，在全球 14 個主要市場均設有辦事處，包括懷俄明州傑克遜霍爾；蒙得維的亞；香港;奧克蘭；倫敦;日內瓦;義大利米蘭和聖馬力諾。康瑪素已發展成為領先的法律和信託服務獨立提供者，專門協助全球客戶進行繼承規劃、財富和資產管理、稅務規劃、信託，並提供受託人和信託服務。 Cone Marshall 為 DACM 合作夥伴關係帶來了複雜的跨境信託管理的豐富經驗。

[Placeholder] 滙業康瑪素家族辦公室顧問有限公司聯合首席執行官 Ada Ng 表示: 「Cone Marshall 和 Delta Asia 都是擁有悠久歷史的家族機構，他們真正的遺產是致力於為全球家庭提供值得信賴的定制諮詢服務。」她又道：「我們的全球團隊在信託和繼任規劃服務方面擁有獨特的優勢，辦公室遍佈 15 個國家，並擁有管理複雜跨境結構的專業知識。我們能夠支持擁有多元化資產的現代家庭，確保他們的財務遺產得以延續，尤其是在我們即將實現歷史上最大規模的財富轉移之際。」

欲了解更多信息，請訪問我們的網站 Delta Asia Cone Marshall Family Office Advisory Limited (www.dacmfo.com)。

About Cone Marshall:

Cone Marshall 是全球領先的獨立信託和遺產規劃顧問，協助個人、家庭和家族辦公室進行信託、遺產規劃、資產保全和財富規劃。 Cone Marshall 由 Geoffrey Cone 於 1998 年創立，現已發展成為世界上最受尊敬的法律和信託顧問之一，在超過 14 個國家設有辦事處，管理的資產超過 300 億美元。 Cone Marshall 的美國分公司 Teton Trust Company (TTC) 是一家懷俄明州特許信託公司，總部位於懷俄明州傑克遜霍爾，負責建立和管理信託，幫助個人和家庭規劃、保存和保護他們的遺產。 Cone Marshall 和 Teton Trust 共同建立了由 2,000 多個個人、家庭、公司和非營利組織建立的客戶群。要了解更多信息，請訪問我們的網站 Cone Marshall (www.conemarshall.com) 和 Teton Trust Company (www.tetontrustcompany.com)。

About Delta Asia

匯業金融集團成立於1935年，至今已有近90年歷史，歷經四代。集團不斷發展以滿足客戶的多樣化需求。匯業金融集團最初專注於澳門的銀行服務，現已發展成為一家強大的金融集團，在該地區提供包括銀行、一般保險、財富管理和家族辦公室諮詢服務在內的全面綜合服務。

作為香港和澳門唯一的全資家族金融機構，匯業金融集團以其對個人化服務和持久關係的承諾而脫穎而出。憑藉在這兩個地區的強大影響力，該集團已成為個人和企業值得信賴的合作夥伴，提供專家指導和量身定制的解決方案，幫助客戶應對複雜的金融環境。

在卓越傳統和致力於創新的推動下，匯業金融集團繼續將傳統與現代融為一體，為其尊貴的客戶提供價值和專業知識。 欲了解更多信息，請訪問匯業金融集團官方網站（www.delta-asia.com）。