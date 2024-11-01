teamLab Planets TOKYO迎來重大升級：巨型「競技森林」等多個新專案將於2025年1月22日開放

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於東京豐洲的「teamLab Planets TOKYO DMM」（以下簡稱「teamLab Planets」）將於2025年1月22日進行大規模擴建。

擴建後，teamLab Planets的面積將擴大1.5倍，並引進以教育專案為主題的廣闊空間。新增加的空間包括「競技森林」（一個複雜、多維的創意運動空間）、「捕捉和蒐集滅絕森林」（遊客可以在這裡捕捉和研究已滅絕的動物）以及「未來公園」（一個適合共創的合作空間）。這些空間將展出10多個全新的藝術裝置。

此外還將建立一個「素描工廠」，遊客可以將自己在藝術空間內創作的繪畫作品製作成原創紀念品（如錫徽章、手巾、T恤、手提袋和紙質工藝品）帶回家。此外，室外區域也將進行大規模改造。

2025年2月之前的參觀門票現已在官方網站開售。

* 在現有的「水域與花園」區，遊客可赤腳體驗藝術作品，而在「競技森林」、「捕捉和蒐集滅絕森林」和「未來公園」，遊客將穿著舒適的鞋子探索複雜的3D空間。

競技森林

「競技森林」是創意競技空間，其構想是透過身體理解世界，以3D方式思考世界。人們將整個身體沉浸在互動世界中複雜且具有身體挑戰性的3D空間中。

「人類用身體感知世界，用身體思考。如果透過自己的身體去探索複雜的3D世界，你的身體就會立體地感知這個世界，反過來，你的思維也會變得立體。我們啟動『競技森林』這個專案，就是希望增強3D和更高層面的思維。

據說，空間意識與創新和創造力相關。我從小在農村長大，在山裡玩耍，但在當今社會和學校裡，人的身體是靜止的。我認為城市被書本、電視和智慧型手機螢幕等平面資訊包圍得太多了。因此，我們創造了一個對身體要求非常高的3D空間。在這個空間裡，人們可以用身體感知藝術。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

瞭解有關「競技森林」概念的更多資訊：

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

毛毛蟲之家的快速旋轉彈跳球

teamLab，2020年至今, 互動數位裝置，聲音設計：teamLab

「快速旋轉彈跳球」是一個由球體組成的空間，人們可以在上面跳躍。這些球體會高速旋轉，但當有人靠近時，它們就會停止旋轉，變得更容易踩上去。

多維彈跳宇宙

teamLab，2018年至今，互動數位裝置，聲音設計：DAISHI DANCE

「多維彈跳」是一個柔性表面，遊客可以在其上彈跳，體驗下沉或比平時跳得更高的感覺。

彩色飛鳥群中的空中攀爬

teamLab，2018年至今，互動數位裝置，聲音設計：teamLab

「空中攀爬」是一個透過繩索將不同顏色的橫杆懸掛起來，使其立體地漂浮在空中的空間。人們可以借助這些橫杆在半空中穿越3D空間，努力讓自己不掉下去。

隱形世界中的平衡腳踏石

teamLab，2020年至今，互動數位裝置，聲音設計：teamLab

「平衡腳踏石」是可互動的腳踏石，人在上面踏步時，腳踏石會發生變化，散發出不同的色彩和音調並影響周圍空間。當人踩上腳踏石時，它會以多種方式晃動。

倒置地球自然塗鴉——紅色名單

teamLab，2016年至今，互動數位裝置，聲音設計：Hideaki Takahashi

遊客畫的各種生物都會生活在這個倒置的地球裡。在提供的紙上給生物塗色，你就能看到自己畫的圖栩栩如生地在眼前行動。

穿越果實田野

teamLab，2016年至今，互動數位裝置

各種果實在斜坡上生長，同時小球也在彈跳。遊客化身為陽光從斜坡上滑下。

捕捉和蒐集森林

「捕捉和蒐集森林」是一個學習空間，以「捕捉、研究、釋放」構想為基礎，讓人們透過自己的身體探索世界，發現、捕捉並根據捕捉到的內容擴大自己的興趣。遊客可以使用智慧型手機進行探索，捕捉各種生物，對其進行研究，並製作自己的收藏冊。

teamLab Planets的「捕捉和蒐集森林」是一片「滅絕森林」，棲息著各種已滅絕的動物。

「與他人一起進行實際探索，發現並捕捉物品，然後抓住機會，根據捕獲內容擴充自己的興趣。在人類的歷史長河中，我們一直在自然而然地這樣做。

對人類來說，捕捉和蒐集行為充滿樂趣、富於教育意義，而且也是生活的一部分。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

瞭解有關「捕捉和蒐集森林」概念的更多資訊：

https://www.teamlab.art/concept/catching/

捕捉和蒐集滅絕森林

teamLab，2020年，互動數位裝置，Endless，聲音設計：Hideaki Takahashi

根據季節的變化，這片森林和海洋中生活著不同的動物，整個環境會隨著即時變化而變幻。當你觸碰到一隻動物時，它會轉身面對你，或逃走。

下載「捕捉和蒐集森林」手機應用程式。

當你使用智慧型手機的相機觀察空間內活動的動物，並透過相機視角向動物發射「研究箭」時，箭會從手機飛出，進入現實空間。當「研究箭」射中動物後，動物會從空間消失，並被添加到你的手機收藏中。你捕捉到的動物的資訊將儲存在應用的「收藏冊」中。

當你在應用程式中將捕獲的動物滑動到相機中看到的某個位置時，動物會被釋放並返回到該位置。

未來公園

「未來公園」是以合作創造（共同創造）概念為基礎的教育專案。在這個遊樂園裡，人們可以盡情享受與他人一起自由創造世界的樂趣。藝術品在人們攜手創作的過程中誕生。隨著人們不斷地共同創作，藝術品也在無止境地發展。

瞭解有關「未來公園」概念的更多資訊：

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

素描環境世界

teamLab，2025年，互動數位裝置，聲音設計：teamLab

在提供的紙上為飛機、蝴蝶或老鷹塗色，你可以看到你畫的圖片以3D形式出現，飛翔在眼前的世界中。如果你觸碰它們，它們會加快或飛走。

小人居住的桌子

teamLab，2013年至今，互動數位裝置

這是一個小人居住的桌子。當你把手或其他物品放在桌面上時，小人會跳到上面。根據你放置物品的形狀，小人會滑動、跳躍或攀爬。

小人居住的音樂牆

teamLab，2017年至今，互動數位裝置，聲音設計：teamLab

這是一個小人居住的音樂牆。當各種形狀的印章（如蘑菇、羊圈或長冰棒）貼在牆上時，這些物體會出現在小人的世界中。小人會注意到這些物體，並開始跳到它們上面。

小人生活宇宙的窗口

teamLab，2022年至今，互動數位裝置，聲音設計：teamLab

這是一個通向小人生活宇宙的窗口。你可以用光筆劃出線條，或用光印章製作形狀。根據顏色不同，每條線條擁有不同的特殊力量，並會影響小人們的世界。用光印章創造的形狀會出現在小人的世界中，並開始行動。

藝術

「競技森林」還將展示兩項新的藝術裝置：「自動抽象」(Autonomous Abstraction)和「置身流體中產生旋渦」(Existence in the Flow Creates Vortices)。

自動抽象

teamLab，2022年至今，互動數位裝置，Endless，聲音設計：teamLab

自動抽象。

由閃爍的光點組成，每個光點按照獨特的週期變換顏色。當彼此靠近的光點之間形成自發的秩序時，它們的色調和閃爍的節奏會逐漸同步。

置身流體中產生旋渦

teamLab，2022年，互動數位裝置，Endless，聲音設計：teamLab

當人們逆流攀爬時，他們的身後會形成漩渦。漩渦雖然是穩定的，卻像強大的生命體般不斷運動和膨脹。

素描工廠

在這個工廠裡，您可以將所畫的生物製作成原創紀念品（錫徽章、手巾、T恤、手提袋或紙制工藝品）帶回家。

在素描工廠下訂單，並附上您在「倒置地球自然塗鴉」和「素描環境世界」中的繪畫作品，圖畫就會出現在素描工廠內並開始行動。當圖畫進入印表機後，就會開始製作，變成錫徽章、手巾、T恤、手提袋或紙制工藝品。

* 需要持有teamLab Planets的入場門票才能體驗「素描工廠」和購買產品。

teamLab Planets概念

與他人一起，全身心沉浸其中，用身體感知，與世界融為一體

teamLab Planets是一個讓你可以在水中漫步的博物館，也是一個讓你與花朵融為一體的花園。它由4個大型藝術空間和2個花園組成，由藝術團體teamLab打造。

人們赤著腳，和其他人一起將整個身體浸入巨大的藝術品中。藝術品在人們的陪伴下發生變化，模糊了自我與作品之間的界限。其他人也在藝術作品中創造變化，模糊了自己與作品之間的界限，並在自我、藝術和他人之間創造了一種連續性。

官方網站：teamlab.art.planets

關於teamLab Planets

一個享譽國際、在全球廣受歡迎的藝術博物館。

在Google的「2023搜尋年」的年度搜尋排名中，teamLab Planets位居「全球最受歡迎藝術博物館」前5名(*1)。在全球擁有百年歷史的博物館中，teamLab Planets是日本唯一入選的博物館。此外，teamLab Planets還榮獲了被譽為旅遊業「奧斯卡」的世界旅遊獎(World Travel Awards)評選的「2023年亞洲頂尖旅遊景點」(*2)稱號，成為第一個獲此殊榮的日本景點。

*1 「根據Google的「年度搜尋」，這些是全球最受歡迎的博物館。」 artnet。2023年12月20日。

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 「2023年亞洲頂尖旅遊景點，teamLab Planets TOKYO DMM，日本。」

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

遊客資訊

teamLab Planets TOKYO DMM

東京豐洲（東京都江東區豐洲6-1-16）

位於東京豐洲的teamLab Planets交通便利，毗鄰熱門旅遊景點，如禦台場、築地市場和銀座。

營業時間：每天9:00 - 22:00

*12月31日（週二）至1月2日（週四）：上午9:00至晚上9:00

*1月17日（週五）至1月18日（週六），1月21日（週二）——9:00至16:00

閉館日期：11月7日（週四），12月2日（週一）至12月13日（週五），1月20日（週一）和2月6日（週四）

*請注意，博物館將於12月2日（週一）至12月13日（週五）閉館進行翻修。

*最後入場時間為閉館前一小時。

*營業時間可能會有變動。

*請查看我們的官方網站查詢票價。

teamLab Planets TOKYO DMM售票處

https://teamlabplanets.dmm.com

媒體資料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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