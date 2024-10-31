ExxonMobil宣布達成授權合約，將專有鋼筋加工技術擴展至全球市場

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ExxonMobil今天宣布與業界領先的玻璃纖維強化聚合物(GFRP)複合材料鋼筋GatorBar®的生產商Neuvokas Corporation達成策略授權合約。根據該協議，ExxonMobil獲得了Neuvokas的專有生產製程在北美以外市場的獨家分授權權。此次合作代表其在混凝土加固領域擴大複合材料鋼筋的全球市場方面邁出了重要一步。

ExxonMobil的Proxxima™系統的超低粘度和快速固化技術與Neuvokas的創新製程相結合，使生產速度比傳統的複合鋼筋生產方法快20倍。這種製程效率使GatorBar®成為傳統鋼筋最具成本競爭力的替代產品之一。

GatorBar®本身具有防腐蝕、輕質、耐用的GFRP鋼筋特性，而其新型Grip技術消除了GFRP競爭產品中常見的碎裂問題。這些特性進一步彰顯了GatorBar®相較于傳統鋼材的優勢，包括降低運輸成本、簡化處理方式、更快的安裝速度、支援設計最佳化的潛力，以及適用於廣泛專案的價值。

該合作彰顯了兩家公司在推動技術創新和為建築產業提供具有成本效益的解決方案方面的共同承諾。

關於Neuvokas

Neuvokas公司總部位於密西根州阿梅克，是GatorBar®技術的所有者。GatorBar®的製造製程、客製化生產線、控制系統和技術都是從零開始設計和建造的，並已納入多項專利。如欲瞭解更多有關GatorBar®的資訊或如何購買GatorBar®，請聯絡info@gatorbar.com、+1(906) 934-2661或www.gatorbar.com。請在LinkedIn上關注我們。

關於ExxonMobil

上市國際能源及石化企業ExxonMobil（中文名：埃克森美孚）規模凌駕全球同業，打造解決方案改善生活品質，並滿足社會演變的需求。

該企業的主要業務分為上游、產品解決方案和低碳解決方案，提供現代生活所需的產品，包括能源、化學品、潤滑劑和低排放科技。ExxonMobil擁有領先同業的資源組合，而且是世界規模數一數二的綜合燃料、潤滑劑和化學品公司。ExxonMobil還擁有並經營美國最大的二氧化碳管路網。ExxonMobil在2021年宣布為其營運資產在2030年之前減少溫室氣體排放的第一階段和第二階段目標（以2016年的排放量為比較基礎）。這些目標計畫將整個企業範圍的溫室氣體排放強度降低20-30%、上游部門的溫室氣體排放強度降低40-50%、整個企業範圍的甲烷排放強度降低70-80%、整個企業範圍的燃燒強度降低60-70%。

技術進步加上政府提出明確一致的政策支持，ExxonMobil計畫在2050年之前達成營運資產第一階段和第二階段溫室氣體淨零排放目標。如欲深入瞭解，請造訪 exxonmobil.com 以及 ExxonMobil的進階氣候解決方案 。

請在 LinkedIn 、 Instagram 和 X 關注我們。

Proxxima™熱固性樹脂提供了傳統樹脂（如環氧樹脂、乙烯基酯和聚酯）的高效能替代品。Proxxima™熱固性樹脂專為適應傳統加工方法而設計，利用獲得諾貝爾獎的催化劑技術實現了生產經濟性的重大飛躍。所形成的解決方案打破了傳統的效能取捨難題，提供重量更輕且具有優異強度和韌性平衡的材料。

如欲瞭解有關下一代高效能聚烯烴熱固性樹脂Proxxima™系統的更多資訊，請造訪https://proxxima.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。