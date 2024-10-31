Xsolla和AurumDust通过Ash of Gods: The Way发起慈善活动并为Games For Change提供支持

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla高兴地宣布与Ash of Gods: The Way的开发商AurumDust开展合作。该公司将把完整版游戏销售收入的50%捐赠给Games For Change。此活动将持续到12月31日，彰显Xsolla将游戏乐趣与捐赠力量相结合的使命。

Xsolla首席战略官Chris Hewish表示，“游戏不仅仅是娱乐，它还是实现有意义改变的强大工具。我们与AurumDust的合作彰显了我们对游戏促进积极变革潜力的信念。我们要通过这次活动为Games For Change提供支持，Games For Change是致力于利用游戏解决教育、公民参与和社会影响等关键问题的组织。筹集到的资金将用于开发互动体验，以激励变革、促进学习并推动建设更美好的世界。这项事业与我们的社会责任承诺息息相关。融合我们对游戏的热情以及与我们的核心价值观产生共鸣的事业，使游戏玩家能够在畅玩他们喜爱的游戏的同时产生真正的影响。”

Games For Change总裁Susanna Pollack对双方的合作表示热烈欢迎： "我们很高兴能与 Xsolla和AurumDust合作开展这项活动。Games For Change相信游戏和沉浸式媒体在推动社会影响方面的力量，这项活动为世界各地的玩家提供了独特机会，让他们在参与Ash of Gods: The Way等精彩游戏的同时，为有意义的事业做出贡献。筹集到的资金将直接支持我们的使命，为游戏创作者赋能，支持教育工作者和学生，并通过游戏媒介激发真实变革。”

点击此处查看AurumDust活动：https://x.la/gamesforchange-aog

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性的电子游戏商务公司，拥有一套专为电子游戏产业设计的强大工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数以千计各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上提供其游戏的融资、营销、发布和变现服务。Xsolla是游戏商务领域的创新领导者，其使命是解决全球发行、营销和变现所固有的复杂问题，帮助我们的合作伙伴触达更多地区，创造更多收入，并与全球游戏玩家建立良好的关系。Xsolla总部位于其诞生地加州洛杉矶，在蒙特利尔、伦敦、柏林、北京、广州、首尔、东京、吉隆坡和罗利等世界各地设有办事处，为Valve、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型游戏商提供鼎力支持。

如需了解更多信息，请访问： xsolla.com

Twitter (X): @Xsolla | Facebook: Xsolla | Instagram: @xsollacorp | LinkedIn: Xsolla

关于AurumDust

AurumDust是一家视频游戏开发商，以开发具有深度叙事元素的回合制战术项目而闻名。 该工作室成立于2016年，致力于提供身临其境的游戏体验，并在多个平台上扩展其特许经营权。

如需了解更多信息，请访问aurumdust.com。

Twitter (X): @AurumDust | Facebook: Ash of Gods | Instagram: @ashofgods

关于Games For Change

自2004年起，Games For Change (G4C) 一直鼓励游戏创作者和创新者推动现实变革，即利用游戏和沉浸式媒体帮助人们学习、改善社区并让世界变得更美好。 G4C与技术和游戏公司、非营利组织、基金会和政府机构合作，举办世界级活动、公共娱乐中心、设计挑战赛和青少年项目。 G4C支持全球游戏开发者社区利用游戏应对从人道主义冲突到气候变化和教育的现实世界的挑战。

LinkedIn: Games For Change | Twitter (X): @G4C | Facebook: Games For Change

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。