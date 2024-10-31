Xsolla和AurumDust透過《諸神灰燼：抉擇》發起慈善活動，贊助Games For Change

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球視訊遊戲商務公司Xsolla欣然宣布將與電玩遊戲《諸神灰燼：抉擇》(Ash of Gods: The Way) 的開發商AurumDust推出一項合作計畫。該公司將捐出該遊戲完整版銷售收入的50%給Games For Change。這項延續至12月31日的活動重申Xsolla將電玩樂趣與回饋社會相結合的使命。

「遊戲不僅僅是一種娛樂；它還是一款締造實質轉變的強大工具。」Xsolla策略長Chris Hewish說，「本公司與AurumDust的合作計畫說明我們深信透過遊戲鼓勵正向轉變的潛力。我們透過這場活動支援Games For Change，該組織致力運用遊戲協助解決教育、公民參與、社會影響中的重大議題。所籌得的基金將用於開發可激發轉變、鼓勵學習和改善世界的互動體驗。這份志業深及個人，而且符合我們對社會責任的許諾。Xsolla結合對遊戲的熱情與這份契合本公司核心價值的志業，使遊戲社群在發揮實質影響力的同時，也能夠享受他們熱愛的遊戲。」

Games For Change總裁Susanna Pollack在談及這份合作關係時，難掩興奮之情。她說：「能與Xsolla及AurumDust合作推出這場活動，令我們雀躍不已。Games For Change相信遊戲及沉浸式媒體深具影響社會的力量。這項活動為世界各地的玩家們帶來一個獨特的機會，支持意義深遠的志業之際，又能享受像《諸神灰燼：抉擇》這樣引人入勝的遊戲。活動募得的款項將直接用來實踐我們的使命：為遊戲創作者賦能、支援教育工作者和學生，並透過遊戲媒體的力量激勵真實世界的轉變。」

請點選本連結查看AurumDust的這項活動：https://x.la/gamesforchange-aog。

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性的電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發表和變現服務。Xsolla是遊戲商務領域的創新領導者，其使命是解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題，協助我們的合作夥伴觸達更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在蒙特婁、倫敦、柏林、北京、廣州、首爾、東京、吉隆坡和羅利等世界各地設有辦事處，為Valve、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型遊戲商提供鼎力支援。

如需瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

Twitter (X): @Xsolla | Facebook: Xsolla | Instagram: @xsollacorp | LinkedIn: Xsolla

關於AurumDust

電玩開發商AurumDust以創作回合制戰術遊戲以及深刻的敘事元素聞名。這間遊戲工作室成立於2016年，全力打造沉浸式遊戲體驗，並在多個平台上擴大其加盟網。

如需進一步詳情，請造訪：aurumdust.com。

Twitter (X): @AurumDust | Facebook: Ash of Gods | Instagram: @ashofgods

關於Games For Change

自2004年以來，Games For Change (G4C) 不斷助力遊戲創作者及創新者推動真實世界的轉變——運用遊戲和沉浸式媒體協助群眾學習、造福社群，讓世界更加美好。G4C與各科技及遊戲公司、非營利團體、基金會和政府機構合作，舉辦世界級活動、公共機臺、設計挑戰與青少年計畫。G4C輔助全球遊戲開發者社群，透過遊戲迎接真實世界中從人道衝突到氣候轉變和教育等的挑戰。

LinkedIn: Games For Change | Twitter (X): @G4C | Facebook: Games For Change

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