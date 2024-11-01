Hassana Investment Company和EIG簽訂備忘錄，將就中東地區基礎設施及能源轉型計畫進行戰略性合作

沙烏地阿拉伯，利雅德；華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hassana Investment Company（以下簡稱「Hassana」）和全球能源和基礎設施領域首屈一指的機構投資者EIG宣布簽訂一份備忘錄 (MoU)，將運用EIG預定為10億美元的專項區域基金，就中東地區基礎設施及能源轉型計畫進行戰略性合作。Hassana考慮在本次合作中成為配置金額高達2.5億美元的主力投資者。

這份備忘錄再次證明EIG與Hassana擴大當地及區域基礎設施及能源轉型投資組合的共同承諾。這份合作關係透過鼓勵國際投資者的參與以及促進外國直接投資，支持沙烏地阿拉伯王國的「願景2030」(Vision 2030) 目標，並讓更大區域採行清潔、永續能源解決方案。

Hassana執行長Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly先生和EIG主席暨執行長Blair Thomas先生共同簽署了這份備忘錄。

Al-Fadly先生表示：「Hassana非常高興能夠擴大與EIG的合作關係。EIG是全球能源和基礎設施領域的先驅。這份協議反映了我們支持基礎設施投資成長、實現沙烏地阿拉伯王國及其他地區能源轉型的共同承諾。」

Thomas先生也表示：「我們曾與Hassana共同進行沙烏地阿拉伯王國的Pearl Pipelines計畫，合作經驗愉快。現在，我們期待將雙邊的合作關係提升到另一個層次。」

他又補充道：「我們肯定能源轉型是接下來幾十年間的重大投資課題；而且，主要投資者必須共同努力，提供社會所需的可靠、經濟實惠和永續的能源系統。我們矢志做到這一點。」

EIG的中東及北非 (MENA) 營運部主席Abdulaziz Al-Gudaimi說：「Hassana和EIG繼續變革中東的能源產業。我們將資本投入創新能源轉型計畫，竭力打造永續的未來、刺激經濟，並為來日加強這個區域對清潔能源解決方案的承諾。」

關於Hassana Investment Company

Hassana Investment Company是社會保險總會 (General Organization for Social Insurance, GOSI) 的投資管理者。Hassana旗下管理資產超過1.2兆沙烏地里亞爾（3,200億美元），是世界規模數一數二的退休基金，投資組合多元，包括跨資產類別的多樣當地、地區和全球投資。

Hassana利用縝密的方法、穩健的過程和世界一流的人才進行長期投資，確保投資組合能夠提供最佳的投資成果，以滿足沙烏地阿拉伯各世代人口未來的退休金需求。

如欲取得進一步資訊，請造訪：www.hassana.com.sa。

關於 EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域首屈一指的機構投資人，截至2024年6月30日的資產管理規模達249億美元。EIG專營全球能源及能源相關基礎設施的私人投資。在其42年的歷史中，EIG已在六大洲44個國家向能源領域的414個專案或公司投資超過486億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲許多首屈一指的養老基金、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG總部位於華盛頓特區，並在休斯頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦公室。如需進一步資訊，請造訪EIG的網站：www.eigpartners.com。

備註：EIG的專項區域基金目前僅對下列地區的投資者開放：阿布達比全球市場、阿根廷、澳洲、奧地利、巴哈馬、巴林、比利時、百慕達、巴西、英屬維京群島、汶萊、加拿大、開曼群島、智利、中國、哥倫比亞、哥斯大黎加、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、杜拜國際金融中心、厄瓜多、歐洲經濟區成員國、薩爾瓦多、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、根西島、香港、冰島、印度、印尼、愛爾蘭、義大利、日本、澤西島、科威特、黎巴嫩、利比亞、列支敦士登、馬來西亞、馬紹爾群島、墨西哥、摩納哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、阿曼、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、瑞典、瑞士、台灣、泰國、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國、烏拉圭和越南。

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