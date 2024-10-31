Reorg進行品牌再造，更名為「Octus」：無與倫比的全球信貸情報與資料來源。

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球信貸情報與資料供應商先驅Reorg宣布進行品牌再造，更名為「Octus」。「Octus」這個名字涵容新的品牌認同，更能恰如其分地傳遞該公司從縱深與廣延兩個向度掌握整個信貸生命週期的專業能力，反映出該公司支援世界一流買方公司、投資銀行、律師事務所及顧問公司的市場龍頭地位。無論是關於交易發起、初次發行、履約、還是危機信貸和不良信貸的情報，Octus都握有跨次級投資等級信貸各面向的重要資料與見解。

「Octus體現了本公司提供的情報內容之廣，並說明我們為每個高收益、槓桿貸款和私人信貸市場的參與者貢獻難以匹敵之見解、資料和工作流的承諾。」Octus創辦人暨執行長Kent Collier說。

這場品牌轉型再造工程選擇在該公司公司史上的一個關鍵時分進行。有鑑於金融市場不斷變化，Octus支持創新的立場、以客為尊的設計理念讓它在提供重要情報和資料給資本市場決策者的工作中扮演愈形吃重的角色。

Octus的市場先驅地位可由下列事實得到證明：

整握全球信貸市場全局： Octus平均每天發布逾250則由記者、金融分析師和法律分析師撰寫的新聞報導以及產業見解警報，內容涵蓋從信貸執行到重組後情況的整個信貸生命週期。今年迄今為止，Octus已發表了5萬多則信貸相關報導，包括對2024年第二季和第三季98%的高收益保險的一級市場合同分析。

Octus平均每天發布逾250則由記者、金融分析師和法律分析師撰寫的新聞報導以及產業見解警報，內容涵蓋從信貸執行到重組後情況的整個信貸生命週期。今年迄今為止，Octus已發表了5萬多則信貸相關報導，包括對2024年第二季和第三季98%的高收益保險的一級市場合同分析。 訂戶群成長： 3.5萬名以上的專業人士仰賴Octus的資料。Octus的客戶囊括所有前十大大型投資銀行、前十大資產管理者以及擔保貸款憑證 (CLO) 管理者；88%的美國前50大律師事務所，以及有「魔術圈」(magic circle) 之稱的五家倫敦跨國律師事務所。

3.5萬名以上的專業人士仰賴Octus的資料。Octus的客戶囊括所有前十大大型投資銀行、前十大資產管理者以及擔保貸款憑證 (CLO) 管理者；88%的美國前50大律師事務所，以及有「魔術圈」(magic circle) 之稱的五家倫敦跨國律師事務所。 全球擴張： Octus目前在全球聘僱的員工數突破了650人，其中包括300多名信貸、法律及資料分析師與債務資本市場專家，以及近150名科技人才，致力於應用程式開發、品管、資料工程、UI/UX、網路安全和人工智慧等工作。

Octus目前在全球聘僱的員工數突破了650人，其中包括300多名信貸、法律及資料分析師與債務資本市場專家，以及近150名科技人才，致力於應用程式開發、品管、資料工程、UI/UX、網路安全和人工智慧等工作。 堅定支持科技創新與人工智慧，無人能比： Octus運用領先市場的人工智慧整合技術和專有模型協助編輯團隊加速發布內容並擴大涵蓋面，將內容準確度及發布速度分別提高了99%和50%。Octus的訂戶可以使用Octus的CreditAI™以自然語言查詢數十萬篇情報文章和資料集，簡化複雜情境並查看用於獲取回應的底層情報。從啟用以來，CreditAI已回答了一萬多名客戶與信貸相關的問題。

「本公司在過去十年間歷經巨幅成長；我們的業務不斷發展，品牌意象卻沒有改變。我們對品牌進行了全面檢視，將它納入公司發展的一部分，期許它能夠說明我們就企業信貸方面為全球客戶拓展的深度、廣度和價值。」Octus行銷長Jeff Winter說，「『Octus』這個名字如實呈現我們如何幫助客戶在信貸生命週期中的所有階段進行更快、更果斷的決策。此外，我們正在擴展人力以支援快速成長的客戶群；我們有信心，認為本公司集金融、媒體與科技於一身的定位必能繼續吸引高素質的人才。」

「Octus平台是本公司團隊每日固定作業程序中的重要環節。從收件箱中的警訊到FinDox™資料庫和螢幕上的入口網站，我們頻繁使用它提供的資料，確保即時掌握公司業績以及市場的反應。該公司開發新服務，已有驚人的成長與擴張。我們拭目期待見到下一步的變化。」Octus客戶、Bain Capital Credit合夥人Gauthier Reymondier補充道。

新品牌名稱「OCTUS」背後的深意

「OCTUS」這個品牌名稱源自拉丁文的「oculus」，意為「眼睛」，用來代表該公司為整個金融市場提出見解、揭示真相以加速重大決策與促成果決行動的專業能力。Octus這個名字展現該公司為整個信貸生命週期提供的價值，幫助想要在複雜的市場中找出清晰定向並透視信貸的客戶。該公司與全球行銷顧問公司Prophet合作進行這場品牌再造工程。

關於OCTUS

創立於2013年的Octus前身為Reorg，是世界一流買方公司、投資銀行、律師事務所及顧問公司的重要信貸情報和資料提供商。Octus結合無與倫比的專才與備受肯定的科技、資料與人工智慧工具，釋出強大的信實情報，助力金融市場中的各類決策。請造訪：octus.com進一步了解我們如何迅速呈遞經嚴格檢驗的情報，並協助專業人士全方位觀察整個信貸生命週期。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。