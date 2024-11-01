Hassana Investment Company与EIG签署谅解备忘录，就中东基础设施和能源转型项目开展战略合作

沙特阿拉伯利雅得和华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Hassana Investment Company (Hassana) 与全球能源和基础设施行业领先的机构投资者EIG签署了一份谅解备忘录，双方将通过EIG目标总值10亿美元的专项区域基金，就中东地区的基础设施和能源转型项目开展合作。

谅解备忘录强调了EIG和Hassana扩大本地和地区基础设施及能源转型投资组合的共同承诺。这一合作伙伴关系通过促进国际投资者的参与并鼓励外国直接投资，旨在推动沙特阿拉伯王国的“2030愿景”目标以及更广泛的地区向更清洁、可持续能源解决方案的转变。

Hassana首席执行官Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly先生和EIG董事长兼首席执行官R. Blair Thomas先生签署了谅解备忘录。

Al-Fadly先生表示：“Hassana很高兴能与全球能源和基础设施领域的领先企业EIG扩大合作关系。这项协议反映了我们共同的承诺，即支持基础设施投资的增长，促进沙特阿拉伯王国和该地区其他国家的能源转型。”

Thomas先生评论道：“我们很高兴能与Hassana在沙特阿拉伯王国的Pearl Pipelines项目上合作，现在我们期待着将合作关系提升到一个新的水平。”

他补充说：“我们相信，能源转型将是未来几十年的决定性投资主题之一，主力投资者需要共同努力，提供社会所需的可靠、负担得起、可持续的能源系统。这正是我们的职责所在。”

EIG中东和北非地区业务董事长Abdulaziz Al-Gudaimi表示：“Hassana与EIG将继续在中东能源领域有所作为。我们将继续投资于创新能源转型项目，努力建设一个可持续的未来，促进经济发展，并加强该地区未来多年对清洁能源解决方案的承诺。”

关于Hassana Investment Company

Hassana Investment Company是沙特阿拉伯社会保险总会（GOSI）的投资管理机构。Hassana管理着超过1.2万亿沙特里亚尔（3200亿美元）的资产，是世界上最大的养老基金之一，拥有本地、地区和全球各类资产的多元化投资组合。

Hassana的目标是通过周全的方式、稳健的流程和世界一流人才进行长期投资，以确保投资组合取得最佳投资成果，满足沙特各代人未来的养老金需求。

如需了解更多信息，请访问：www.hassana.com.sa。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2024年6月30日的资产管理规模达249亿美元。EIG专注于全球范围内能源及能源相关基础设施的私人投资。在其42年的历史中，EIG已在六大洲44个国家向能源领域的414个项目或公司投资超过486亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲许多领先的养老基金、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部位于华盛顿特区，并在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办公室。如需了解更多信息，请访问www.eigpartners.com。

注：EIG的专项区域基金目前仅面向阿布扎比全球市场、阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴哈马、巴林、比利时、百慕大、巴西、英属维尔京群岛、文莱、加拿大、开曼群岛、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、迪拜国际金融中心、厄瓜多尔、欧洲经济区成员国、萨尔瓦多、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、危地马拉、 根西岛、香港、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、泽西岛、科威特、黎巴嫩、利比亚、列支敦士登、马来西亚、马绍尔群岛、墨西哥、摩纳哥、摩洛哥、荷兰、新西兰、挪威、阿曼、巴拿马、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、瑞典、瑞士、台湾、泰国、土耳其、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、乌拉圭和越南的投资者。

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