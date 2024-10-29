AIT Worldwide Logistics發表《2024年永續發展報告》

AIT全球永續發展副總裁Chelsea Lamar談論公司在繼續朝著其主要永續發展目標邁進的過程中減少物流業碳排放的努力。

伊利諾州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球供應鏈解決方案領導者AIT Worldwide Logistics欣然發表其《2024年永續發展報告》。該文件現可從公司網站下載，其概括了AIT在物流領域永續實務的進步，並全面回顧了公司在過去一年中所取得的進展。

AIT董事長兼執行長Vaughn Moore表示：「2023年，從提高資料追蹤的準確性到在多個地區推出電動汽車計畫，我們在永續發展計畫方面取得了長足的進步。我們很驕傲能夠重申公司對永續發展的承諾，並深知這些努力不僅強化了公司的業務，還改善了我們生活和工作所在的社群。」

報告中詳述的主要成就包括：

永續航空燃料(SAF) ：AIT與Air France KLM合作完成了一項重要的SAF採購，並因此獲得了「航空貨運企業永續發展獎」。

：AIT與Air France KLM合作完成了一項重要的SAF採購，並因此獲得了「航空貨運企業永續發展獎」。 電動汽車(EV) ：公司在南加州、中國和荷蘭擴大了對電動牽引車的使用，專注於短途運輸和拖運業務。

：公司在南加州、中國和荷蘭擴大了對電動牽引車的使用，專注於短途運輸和拖運業務。 能源與環境設計先鋒獎(LEED) ：芝加哥郊區的業務被整合到伊利諾州帕勒泰恩一處新的LEED認證辦公室和倉庫，並在此匯聚了240多名團隊成員。該設施融合了永續建築實務、電動汽車充電基礎設施和節能系統。

：芝加哥郊區的業務被整合到伊利諾州帕勒泰恩一處新的LEED認證辦公室和倉庫，並在此匯聚了240多名團隊成員。該設施融合了永續建築實務、電動汽車充電基礎設施和節能系統。 環境管理：又有19個AIT-Europe分支機搆通過ISO 14001認證，彰顯出公司對環境管理的承諾。

AIT全球永續發展副總裁Chelsea Lamar表示：「我們的永續發展策略建立在三大支柱的基礎之上：減少碳排放、利用全球法規以及培育永續發展文化。今年稍晚，我們將成立一個ESG指導委員會，以進一步將永續發展納入我們的策略決策，並確保朝著我們的目標持續邁進。」

AIT繼續設定雄心勃勃的目標，包括到2030年100%依賴再生能源，到2035年實現範疇一和範疇二淨零排放，到2050年實現範疇三淨零排放，以及改善貨物運輸中的資料準確性和碳效率報告。

除了這些長期目標之外，公司還透過AIT Cares計畫在社會責任工作方面取得了令人印象深刻的成績，在2023年記錄了4500小時的志工服務時間，是2022年總數的三倍多。

Lamar補充道：「在承認已經取得的進步的同時，我們也要看到仍有很長的路要走，達成AIT的永續發展目標需要團隊成員、客戶、營運商和其他合作夥伴之間的持續合作。我們正在共同為物流業創造有意義的變化，我期待看到各方在未來幾年所能取得的成就。」

AIT還強化了與包括Smart Freight Centre在內的主要產業組織的關係，以與永續物流的最佳實務保持一致。

關於 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球貨運代理公司，致力於透過擴大進入世界各地市場的機會，協助各大公司實現發展。這些公司可在這些市場銷售和/或採購原物料、元件和成品。40多年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領導者一直仰賴顧問式方法建立全球網路，並在幾乎所有產業均建立了值得信賴的合作夥伴關係，其中包括航空航太、汽車、消費零售、能源、食品、政府、高科技、工業、生命科學和海事。在易於使用的可擴充技術支援下，AIT靈活的商業模式可透過海運、空運、陸運和鐵路運輸客製化端對端交付服務，保證準時且符合預算。AIT在亞洲、歐洲和北美的全球150多個地點配備有專業團隊，其全方位服務選項還包括清關、倉庫管理和「白手套」服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.aitworldwide.com 。

我們的使命

在 AIT，我們積極尋求機會，提供卓越的全球物流解決方案以贏得客戶信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社區。

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