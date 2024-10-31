Reorg更名为Octus以打造卓越的全球信贷情报和数据来源

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的信贷情报和数据提供商Reorg宣布更名为Octus。Octus的新品牌标识更好地体现了公司在整个信用生命周期的广泛和专深的能力，反映了公司在支持全球领先的买方公司、投资银行、律师事务所和咨询公司方面的市场领导地位。从交易发起和一级发行到履约、压力和不良信贷，Octus是获取次级投资级信贷各方面数据和见解的重要来源。

Octus创始人兼首席执行官Kent Collier表示，Octus体现了我们广泛的产品范围，彰显我们为高收益、杠杆贷款和私人信贷市场所有参与者提供无与伦比的洞见、数据和工作流程的承诺。”

这一变革性的品牌重塑标志着公司进入了关键时刻。 随着金融市场的不断发展，Octus 的创新方法和以客户为中心的设计理念将使其发挥越来越重要的作用，为整个资本市场的决策者提供关键情报和数据。

Octus市场领导地位的证明：

全面覆盖全球信贷市场： Octus平均每天发布250多篇新闻报道和行业洞察警报，由记者、金融分析师和法律分析师撰写，涵盖从执行信贷到重组后情况的整个信贷生命周期。 迄今为止，Octus已发布了50,000多篇与信贷相关的报道，包括对2024年第二季度和第三季度98%的高收益债券发行进行的一级市场契约分析。

Octus平均每天发布250多篇新闻报道和行业洞察警报，由记者、金融分析师和法律分析师撰写，涵盖从执行信贷到重组后情况的整个信贷生命周期。 迄今为止，Octus已发布了50,000多篇与信贷相关的报道，包括对2024年第二季度和第三季度98%的高收益债券发行进行的一级市场契约分析。 用户群不断扩大： Octus是超过35,000名行业专业人士的首选资源，并且这个数字仍在增长。 Octus的客户包括全部Bulge Bracket银行十强、资产管理公司和CLO管理公司十强、88%的AM Law 50事务所，以及 "魔法圈"（总部设在伦敦的五家最负盛名的跨国律师事务所）的全部成员。

Octus是超过35,000名行业专业人士的首选资源，并且这个数字仍在增长。 Octus的客户包括全部Bulge Bracket银行十强、资产管理公司和CLO管理公司十强、88%的AM Law 50事务所，以及 "魔法圈"（总部设在伦敦的五家最负盛名的跨国律师事务所）的全部成员。 全球扩张： 如今，Octus在全球拥有650多名员工，其中包括300多名信贷、法律和数据分析师以及债务资本市场主题专家，还有近150名技术专家，他们专注于应用程序开发、质量保证、数据工程、UI/UX、网络安全和人工智能。

如今，Octus在全球拥有650多名员工，其中包括300多名信贷、法律和数据分析师以及债务资本市场主题专家，还有近150名技术专家，他们专注于应用程序开发、质量保证、数据工程、UI/UX、网络安全和人工智能。 无与伦比的技术创新和人工智能承诺： Octus利用市场领先的人工智能集成技术和专有模型，帮助编辑团队更快地发布信息，覆盖更广大范围，确保内容准确率达到 99%，发布速度提高50%。Octus订阅者可以使用CreditAI by Octus™对数十万篇情报文章和数据集进行自然语言查询，简化复杂的场景，并点击查看用于获取响应的基础情报。 自推出以来，CreditAI已回答了10,000多个客户的信用相关问题。

Octus首席营销官Jeff Winter表示，“ 在过去的十年中，公司经历了大规模的增长，但我们的品牌没有随着业务的发展而进步。作为公司发展的一部分，我们对品牌进行了全面审视，以展示我们在企业信贷领域为全球客户带来的深度、广度和价值。Octus这个名称反映了我们如何帮助客户在信贷周期的各个阶段做出更快、更有信心的决策。随着我们扩大员工队伍以支持快速增长的客户群，我们相信公司在金融、媒体和技术领域的定位将继续吸引高素质人才。”

Octus客户Bain Capital CreditGauthier合伙人Gauthier Reymondier补充说，“ Octus平台是我们团队日常工作的重要组成部分。 从收件箱警报，到屏幕上的FinDox ™数据库和门户网站，我们一直在使用所提供的数据，确保我们随时了解公司业绩以及市场对这些业绩的看法。 公司经历了令人印象深刻的增长和新服务的扩展。我们现在正拭目以待，期待下一步的发展。”

OCTUS品牌的内在意义

Octus这个名字的灵感来自于拉丁语中的oculus（眼睛），寓意公司能够提供洞见，揭示真相，从而加快关键决策，推动整个金融市场采取果断行动。Octus使公司能够在整个信贷生命周期展现价值，使我们的受众能够在复杂的市场中寻求清晰的信贷内部信息。 该公司与全球营销咨询公司Prophet合作进行了品牌重塑。

关于OCTUS

Octus公司（前Reorg）成立于2013年，是全球领先的买方公司、投资银行、律师事务所和咨询公司必不可少的信贷情报和数据提供商。 Octus将无与伦比的人类专业知识与成熟的技术、数据和人工智能工具相结合，揭示可靠真相，推动整个金融市场采取果断行动。 访问octus.com了解我们如何快速提供经过严格验证的情报，并为专业人士提供整个信用生命周期的完整信息。

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