Medidata和Cogstate建立策略性合作夥伴關係，透過臨床結果評估(eCOA)和以AI和先進分析技術為支撐的臨床醫師解決方案變革神經病學的臨床試驗

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dassault Système旗下品牌、生命科學產業臨床試驗解決方案的領導廠商Medidata今天宣布與神經科學解決方案領導者Cogstate建立合作夥伴關係，以重塑神經退化性疾病、精神疾病、運動疾病和罕見神經發育疾病等中樞神經系統(CNS)疾病的臨床試驗和結局測量。

這兩家公司將在Medidata eCOA（電子臨床結果評估）支援下，共同提供更好的體驗。該系統透過更快的試驗啟動和最佳的評估員體驗強化客戶的能力。其中包括透過單一行動裝置應用程式以及針對中樞神經系統(CNS)評估的一整套資料品質保證解決方案來簡化評估員流程。

該合作透過提供一個用於CNS評估實施與監管的完全統一的平台，解決了CNS臨床試驗的複雜問題。透過將Medidata業界首屈一指的Medidata平台與Cogstate經過驗證的數位認知評估、專家評估員培訓和監測解決方案相結合，該合作關係將提供更高品質的資料蒐集，並提高效率和準確性。

透過利用功能強大的基於研究中心的行動解決方案Medidata App，以及Medidata Rave EDC 和專為CNS試驗設計的Medidata eCOA功能，評估員能夠更精確地管理研究、啟動病患現場訪視，並在研究中心的平板裝置上完成複雜的CNS評估。該應用程式還將提供升級的資料擷取功能，包括強化的控制和導航功能、獨特靈活的注釋選項（鍵盤文本、手寫和外部注釋的影像擷取）以及帶有智慧轉錄功能的內建式錄音，從而提高評分的準確性並減輕評估員的負擔。

生物製藥客戶和評估員將受惠于透過單一裝置存取所有ClinRO、ePRO和PerfO評估（包括Cogstate經過驗證的數位評估套件），從而更全面地瞭解病患的治療結局。評估員只需進行一次CNS評估，資料就直接遞交到Rave EDC，並順暢連接到Cogstate的評估員監測平台，實現及時審核和評估員查詢管理，從而加快試驗啟動，提升資料品質監測，並簡化評估員的操作流程。

Medidata執行長Anthony Costello表示：「評估病患的主觀性和資料變異的可能性給CNS臨床試驗帶來了巨大挑戰。透過我們的一起努力，並利用Medidata在eCOA、AI和感測器方面的深厚專長，我們正在實現最高的終點資料品質標準，簡化CNS試驗的設定，並對病患評估記錄進行自動檢查，以充分減輕研究團隊的負擔並降低出錯的可能性。」

除了Medidata eCOA，Medidata的CNS套件還融合了先進的感測器技術和AI驅動的分析技術，透過採用Medidata Sensor Cloud、AI和myMedidata來解決這些試驗的獨特問題，使研究人員能夠蒐集和分析大量的生物特徵和行為資料。因此，他們能夠透過其為病患的一生設計的單一門戶，為病患治療結局提供更深入的洞察，同時帶來最以病患為中心的臨床試驗體驗。

Cogstate執行長Brad O’Connor表示：「提供精確可靠資料的能力對於瞭解和治療複雜的神經系統疾病至關重要。在Cogstate和Medidata合作關係中，科學和技術的策略結合使我們能夠提供獨特的資料品質創新，從而實現更明智的臨床試驗決策和更好的病患結局。」

Cogstate和Medidata正在積極合作，以創造使用CNS技術、提升資料擷取和完善病患評估工具的尖端方法。

Medidata和Cogstate的領導人將在Medidata NEXT New York上發表主題演講並進行小組討論，分享合作關係的更多詳情以及CNS臨床試驗最佳化的最新進展。

關於 Medidata

Medidata正憑藉創新數位解決方案支援臨床試驗的進行，進而賦能更智慧的療法，增進人類健康。成立二十五載，Medidata已支援超過34,000項試驗、涵蓋逾1000萬病患。憑藉顛覆性技術創新，Medidata提供業界首屈一指的專長、基於分析的洞察和全球最大的病患級別歷史臨床試驗資料集。全球約2200家客戶的超過100萬註冊使用者信任Medidata順暢整合的端對端平台，用以改善病患體驗、加快臨床創新的步伐，協助創新療法更快推向市場。Medidata是Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)旗下品牌，總部位於紐約市，已被Everest Group和IDC評選為領導者。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.medidata.com 並透過@Medidata關注我們。

關於達梭系統 (Dassault Systèmes)

Dassault Systèmes致力於致力於推動人類的進步。我們為企業和客戶提供協作化的虛擬環境來構想永續創新。利用我們的3DEXPERIENCE平台和應用程式，我們的客戶對真實世界進行虛擬孿生，重新定義其產品的創造、生產和全生命週期管理過程，從而在打造更永續的世界方面發揮深遠的影響。體驗經濟的優勢在於以人為本，造福包括消費者、病患和居民在內的所有人。Dassault Systèmes為150多個國家超過35萬個不同規模、不同行業的客戶帶來價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.3ds.com 。

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關於Cogstate

Cogstate Ltd (ASX:CGS)是一家首屈一指的神經科學技術公司，致力於腦健康評估的最佳化，以推動新藥研發並在醫療保健中提供更早期的臨床洞察。Cogstate技術提供快速、可靠和高靈敏度的電腦化認知測試，並支援電子臨床結果評估(eCOA)解決方案，以即時資料擷取取代昂貴且易出錯的紙質評估。20多年來，Cogstate一直為生物製藥公司和學術機構的尖端研究需求以及全球醫生和病患的臨床護理需求提供支援並以此為豪。如欲瞭解更多資訊，請造訪Cogstate.com或在LinkedIn和Twitter上關注我們。

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