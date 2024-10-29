AIT Worldwide Logistics发布2024年可持续发展报告

在公司继续向可持续发展首要目标大步迈进之际，AIT全球可持续发展副总裁Chelsea Lamar介绍物流业在减少碳排放方面所做的工作。

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics高兴宣布发布其《2024年可持续发展报告》，现在可在公司网站下载的这份文件概括了AIT在物流领域推进可持续发展的做法，并全面回顾了公司在过去一年取得的进展。

AIT主席兼首席执行官Vaughn Moore表示，“2023年，我们在可持续发展举措方面取得了长足进步，包括提高数据跟踪的准确性以及在多个地区推出电动汽车计划等等。我们很自豪地重申对可持续发展的承诺，我们知道这些努力不仅加强我们的业务，还能改善我们生活和工作的社区。”

报告详述的主要成就包括：

可持续航空燃料（SAF） ：AIT与Air France KLM合作完成了一项重要的SAF采购计划，并因此获得了 "空运企业可持续发展奖"。

：AIT与Air France KLM合作完成了一项重要的SAF采购计划，并因此获得了 "空运企业可持续发展奖"。 电动汽车（EV） ：该公司在南加州、中国和荷兰扩大了电动拖拉机的使用范围，重点是短途运输和拖运业务。

：该公司在南加州、中国和荷兰扩大了电动拖拉机的使用范围，重点是短途运输和拖运业务。 能源与环境设计先锋奖（LEED） ：将芝加哥郊区的业务整合到伊利诺伊州帕拉丁市新获得LEED认证的办公室和仓库，让240多名员工集中在一处办公。 该设施采用可持续建筑实践、电动汽车充电基础设施和节能系统。

：将芝加哥郊区的业务整合到伊利诺伊州帕拉丁市新获得LEED认证的办公室和仓库，让240多名员工集中在一处办公。 该设施采用可持续建筑实践、电动汽车充电基础设施和节能系统。 环境管理：ISO 14001认证扩展到19个AIT欧洲分公司，展现对环境管理的承诺。

AIT全球可持续发展副总裁Chelsea Lamar表示，“我们的可持续发展战略以三大支柱为基础：减少碳排放、利用全球法规和培养可持续发展文化。今年晚些时候，我们将成立ESG指导委员会，进一步将可持续发展纳入我们的战略决策，确保向我们的目标不断前进。”

AIT继续制定雄心勃勃的目标，包括到2030年100%依赖可再生能源，到2035年实现范围1、范围2排放净零，到2050年实现范围3排放净零，以及提高数据准确性和报告货运碳效率。

除了这些长期目标外，公司还通过AIT Cares（AIT关爱）计划在社会责任方面取得令人瞩目的成果，2023年的志愿服务时间达到4500小时，是2022年的三倍多。

Lamar补充说："虽然已经取得的进步，但未来的道路还很长，实现AIT的可持续发展目标需要团队成员、客户、运营商和其他合作伙伴之间的持续合作。我们正在共同为物流行业创造有意义的变革，我期待着我们在未来几年取得更大的成就。”

AIT还加强了与Smart Freight Centre（智能货运中心）等主要行业组织的关系，以便与可持续物流的最佳实践保持一致。

关于 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球货运代理公司。该公司通过扩大进入世界各地市场的机会，帮助各大公司实现发展。这些公司可在这些市场销售和/或采购原材料、组件和成品。40多年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领导者一直依靠咨询式方法建立全球网络，并在几乎所有行业均建立了值得信赖的合作伙伴关系，其中包括航空航天、汽车、消费零售、能源、食品、政府、高科技、工业、生命科学和海事等。在可扩展、用户友好的技术支持下，AIT灵活的商业模式可通过海运、空运、陆运和铁路运输定制送货上门服务，保证准时且符合预算。AIT在亚洲、欧洲和北美的全球150多个地点配备有专业团队，其全方位服务选项还包括清关、仓库管理和“白手套”服务。若要了解更多信息，请访问 www.aitworldwide.com.

我们的使命

AIT积极寻找机会，以卓越的全球物流解决方案赢得客户的信任，同时以饱满的热情对待我们的同事、合作伙伴和社区。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。