Medidata和Cogstate建立战略合作伙伴关系，通过临床结果评估(eCOA)和以AI和高级分析技术为支撑的临床医师解决方案变革神经病学的临床试验

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dassault Système旗下品牌、生命科学行业临床试验解决方案的领先提供商Medidata今天宣布与神经科学解决方案领导者Cogstate建立合作伙伴关系，以重塑神经退行性疾病、精神疾病、运动疾病和罕见神经发育疾病等中枢神经系统(CNS)疾病的临床试验和结局测量。

这两家公司将在Medidata eCOA（电子临床结果评估）支持下，共同提供更好的体验。该系统通过更快的试验启动和最佳的评估员体验增强客户的能力。其中包括通过单一移动设备应用程序以及针对中枢神经系统(CNS)评估的一整套数据质量保证解决方案来简化评估员流程。

该合作通过提供一个用于CNS评估实施与监管的完全统一的平台，解决了CNS临床试验的复杂问题。通过将Medidata行业领先的Medidata平台与Cogstate经过验证的数字认知评估、专家评估员培训和监测解决方案相结合，该合作关系将提供更高质量的数据收集，并提高效率和准确性。

通过利用功能强大的基于研究中心的移动解决方案Medidata App，以及Medidata Rave EDC 和专为CNS试验设计的Medidata eCOA功能，评估员能够更精确地管理研究、启动患者现场访视，并在研究中心的平板设备上完成复杂的CNS评估。该应用程序还将提供升级的数据采集功能，包括增强的控制和导航功能、独特灵活的注释选项（键盘文本、手写和外部注释的图像采集）以及带有智能转录功能的嵌入式录音，从而提高评分的准确性并减轻评估员的负担。

生物制药客户和评估员将受益于通过单一设备访问所有ClinRO、ePRO和PerfO评估（包括Cogstate经过验证的数字评估套件），从而更全面地了解患者的治疗结局。评估员只需进行一次CNS评估，数据就直接提交到Rave EDC，并无缝连接到Cogstate的评估员监测平台，实现及时审核和评估员查询管理，从而加快试验启动，提升数据质量监测，并简化评估员的操作流程。

Medidata首席执行官Anthony Costello表示：“评估患者的主观性和数据变异的可能性给CNS临床试验带来了巨大挑战。通过我们的共同努力，并利用Medidata在eCOA、AI和传感器方面的深厚专长，我们正在实现最高的终点数据质量标准，简化CNS试验的设置，并对患者评估记录进行自动检查，以最大限度地减轻研究团队的负担并降低出错的可能性。”

除了Medidata eCOA，Medidata的CNS套件还融合了先进的传感器技术和AI驱动的分析技术，通过采用Medidata Sensor Cloud、AI和myMedidata来解决这些试验的独特问题，使研究人员能够收集和分析大量的生物特征和行为数据。因此，他们能够通过其为患者的一生设计的单一门户，为患者治疗结局提供更深入的洞察，同时带来最以患者为中心的临床试验体验。

Cogstate首席执行官Brad O’Connor表示：“提供精确可靠数据的能力对于了解和治疗复杂的神经系统疾病至关重要。在Cogstate和Medidata合作关系中，科学和技术的战略结合使我们能够提供独特的数据质量创新，从而实现更明智的临床试验决策和更好的患者结局。”

Cogstate和Medidata正在积极合作，以创造使用CNS技术、提升数据采集和完善患者评估工具的尖端方法。

Medidata和Cogstate的领导人将在Medidata NEXT New York上发表主题演讲并进行小组讨论，分享合作关系的更多细节以及CNS临床试验优化的最新进展。

关于Medidata

Medidata正依托创新数字解决方案支持临床试验的开展，进而赋能更智能的疗法，增进人类健康。成立二十五载，Medidata已支持超过34,000项试验、覆盖逾1000万患者。凭借颠覆性技术创新，Medidata提供业界领先的专长、基于分析的洞察和全球最大的患者级别历史临床试验数据集。全球约2200家客户的超过100万注册用户信任Medidata无缝集成的端到端平台，用以改善患者体验、加速临床突破，助力创新疗法更快推向市场。Medidata是Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)旗下品牌，总部位于纽约市，已被Everest Group和IDC评为领导者。如需了解更多信息，请访问 www.medidata.com 并通过@Medidata关注我们。

关于达索系统 (Dassault Systèmes)

Dassault Systèmes致力于推动人类的进步。我们为企业和客户提供协作化的虚拟环境来构想可持续创新。利用我们的3DEXPERIENCE平台和应用程序，我们的客户对真实世界进行虚拟孪生，重新定义其产品的创造、生产和全生命周期管理过程，从而在打造更可持续的世界方面发挥深远的影响。体验经济的优势在于以人为本，造福包括消费者、患者和居民在内的所有人。Dassault Systèmes为150多个国家超过35万个不同规模、不同行业的客户带来价值。如需了解更多信息，请访问 www.3ds.com 。

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关于Cogstate

Cogstate Ltd (ASX:CGS)是一家领先的神经科学技术公司，致力于优化脑健康评估，以推动新药研发并在医疗保健中提供更早期的临床洞察。Cogstate技术提供快速、可靠和高灵敏度的计算机化认知测试，并支持电子临床结果评估(eCOA)解决方案，以实时数据采集取代昂贵且易出错的纸质评估。20多年来，Cogstate一直为生物制药公司和学术机构的前沿研究需求以及全球医生和患者的临床护理需求提供支持并以此为豪。如需了解更多信息，请访问Cogstate.com或在LinkedIn和Twitter上关注我们。

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