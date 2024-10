TRU Simulation oferece simulador de voo completo ao Royal Flying Doctor Service (RFDS) (seção de Queensland)

TAMPA, Flórida--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a Autoridade de Segurança da Aviação Civil da Austrália (CASA) concedeu a certificação Nível D de um simulador de voo completo (FFS) ao Royal Flying Doctor Service (seção RFDS Queensland). O FFS é reconfigurável para oferecer suporte de treinamento a toda a frota de aeronaves Beechcraft King Air modelo B200 e B300 da seção RFDS Queensland. O simulador é o primeiro de seu tipo na Austrália e está localizado em uma nova instalação de treinamento construída especialmente para esse fim, próximo à base do RFDS em Bundaberg.

A TRU Simulation, uma afiliada da Textron Aviation Inc., a fabricante de aeronaves Beechcraft King Air, projeta, fabrica e entrega dispositivos de treinamento de alta fidelidade, além de simuladores com movimentos completos, para os clientes do setor civil e de defesa.

“O Royal Flying Doctor Service é uma organização altamente respeitada na Austrália que exige que seus pilotos estejam preparados para executar inúmeros serviços de salvamento. Na TRU, estamos empenhados em garantir que os pilotos tenham um dispositivo de treinamento de alto nível para ficarem prontos para qualquer desafio que possam encontrar pelo caminho”, disse Jerry Messaris, vice-presidente e gerente geral da TRU Simulation. “Estamos muito honrados que a RFDS tenha selecionado um simulador TRU para suas operações essenciais.”

A seção RFDS Queensland tem uma grande frota de aeronaves Beechcraft King Air, que é utilizada para entregar recuperações aeromédicas e fornecer serviços para moradores regionais, rurais e remotos de Queensland. O novo simulador oferece treinamento de alta qualidade para os pilotos e a tripulação para ajudar na missão de proporcionar o melhor atendimento aos cantos mais remotos de Queensland.

O King Air Full-Flight Simulator, equipado com os aviônicos Pro Line Fusion da Collins Aerospace, incorpora o sistema de controle de carregamento REALFeel da TRU que produz uma experiência de voo altamente realista. O movimento de voo completo do simulador integra o sistema REALCue da TRU, apresentando uma base de movimento elétrico com atuadores de curso de 60 polegadas. Para criar um ambiente de treinamento imersivo, o sistema visual está equipado com projetores de alta definição em uma tela de 200x40 graus. Todas as quatro variantes King Air disponíveis para o FFS utilizam sistemas de aeronaves projetados e desenvolvidos pela TRU e pacote de software de aerodinâmica.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma fornecedora líder de dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento total para a indústria da aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para obter mais informações, visite www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem capacitado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma gama que inclui de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível.

Saiba mais em www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como a Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

