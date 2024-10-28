PMI Worldwide Brands, LLC（注册经营别称Stanley 1913）与Kinaxis合作加强供应链

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc.（TSX: KXS）今天宣布Stanley 1913选择Kinaxis实现供应链现代化，确保运营效率，以满足日益增长的消费需求。

Stanley 1913创新、设计和制造食品饮料器皿，包括经典的Quencher H2.0 FlowState™ 保温杯和创新的Stanley Cross水瓶。该全球品牌的产品遍布全球60多个国家。Kinaxis Maestro™平台将使Stanley 1913团队能够快速感知潜在的供应链障碍，分析影响和缓解方案，并迅速采取行动以应对或预防影响供应的挑战。

“我们探索通过机器学习和人工智能使用先进的预测分析技术，使我们能够获得端到端的供应链可视性，并实现强大的情景规划，促进可持续增长。”Stanley 1913供应链和运营副总裁Karthik Sivakumar表示，“在创新重要性方面，我们从一开始就与Kinaxis不谋而合，以可持续的方式提高端到端配送效率。Kinaxis带来的独特思维，以及他们从计划到执行的供应链协调能力，将帮助我们向消费者提供梦寐以求的Stanley 1913产品，同时将我们的碳足迹保持在最低水平。”

“不仅经济和环境破坏会给供应链带来压力，前所未有的需求激增也会造成压力。”Kinaxis总裁兼首席执行官John Sicard表示，"Stanley 1913广受欢迎的产品取得巨大成功，在重新规划供应链运营时需要考虑这一点，我们很高兴能帮助他们取得成功。”

Kinaxis的人工智能软件使公司能够从战略规划到最后一英里交付，对供应链网络进行端到端的协调。要了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于STANLEY 1913

William Stanley, Jr.于1913年9月2日（官方专利日期）发明了全钢真空瓶，彻底改变了人们享用食物和饮料的方式。 从那时起，Stanley 1913品牌就一直致力于为充满活力的生活方式提供优质食品和饮料器具，并始终恪守这一简单承诺：购买Stanley 1913产品，获得优质装备。 Built for Life®（为生活而造）。要了解更多内容，请访问www.stanley1913.com.

关于HAVI

HAVI是一家私营跨国公司，它将人们与创意、数据与洞察力、供应与需求、餐厅与配送联系在一起，最终将人们与喜爱的产品联系在一起。 无论是采购、存储还是交付产品，我们都能提供无与伦比的品类专业知识和卓越运营，并结合强大的数字分析和洞察力。 HAVI成立于1974年，拥有1万多名员工，为100多个国家的客户提供服务。 HAVI的业务部门包括Supply Chain（供应链）、tms和Stanley 1913。我们的业务组合提供一流的采购和供应链能力、品牌定义营销和推广服务以及创新的消费品。 要了解更多信息，请访问HAVI.com, tmsw.com和stanley1913.com。

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