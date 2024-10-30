SLB OneSubsea获BP墨西哥湾Kaskida项目的海底增压合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB) 今天宣布，BP与其OneSubsea合资企业签订合同，为美国墨西哥湾深水区Kaskida项目的绿地开发提供海底增压系统。

该项目是SLB OneSubsea与BP长期合作关系中的最新里程碑，也是双方签订的第一份海底增压系统工程、采购和施工（EPC）合同。项目范围包括一个由供应商主导的高压海底泵解决方案，配有集成的动力和控制脐带缆，以及相关的上层设备。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“ 我们很高兴能将与BP的合作关系扩展到海底处理领域，尤其是为BP的首个古近纪油田开发项目提供如此重要的服务。我们的海底增压系统将加速并最大限度地发挥这一开发项目的巨大潜力。”

OneSubsea海底增压系统是应用于BP首个古近纪油田开发项目的关键技术。该系统将提供所需的人工增压，以最低的能耗加快储量回收，从而实现产量最大化。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问 onesubsea.com 。

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