Newmont Suriname荣获美国国务卿企业卓越奖

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation（NYSE: NEM、TSX: NGT、ASX: NEM、PNGX: NEM）今日宣布，他们在苏里南的运营荣获美国国务卿颁发的企业卓越气候韧性奖。这一殊荣突显了Newmont在推动苏里南经济发展中的关键作用，以及该公司对可持续发展和企业责任的承诺。

Newmont的CEO兼总裁Tom Palmer说：“Newmont非常荣幸能够获得这一殊荣。这证明了我们通过可持续和负责任的采矿来创造价值和改善生活的承诺。自从我们在苏里南开始运营以来，我们充分认识到了当地社区的关键需求，特别是在基础设施和受气候变化影响的经济机会方面。

多年来，我们与社区合作伙伴共同建立了支持现有企业和创造新机会的众多项目，它们都从Newmont的价值链中获益良多。其中包括与从事小规模、手工采矿活动的矿工密切合作，帮助他们进行土地复垦工作，并提供能力建设计划和财政援助，以帮助他们发展新的小企业机会。

作为一家拥有103年历史的美国公司，我们自豪地展示了我们对最高道德和环境标准的承诺，以及对苏里南及其人民长期发展的承诺。”

Newmont致力于支持和推进苏里南的环保发展目标。我们将继续与利益相关者密切合作，增强我们在这一领域的影响力。多年来，我们坚定不移地朝着这一目标努力，不断推动我们所服务社区的社会经济发展。

Newmont通过人才培养、本地采购和能力增强举措来为当地社区赋能，从而促进经济增长。在与社区合作伙伴的合作下，Newmont建立了支持现有企业和创造新机会的众多项目。其中包括与从事小规模、手工采矿活动的矿工密切合作，帮助他们进行土地复垦工作，并提供帮助他们培养能力的计划和财政援助，以帮助他们发展新的小企业机会。

美国国务卿企业卓越奖设立于1999年，旨在表彰美国公司在提升商业行为高标准方面所发挥的关键作用。更多信息请参见此处。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅和银生产商。该公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比地区、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。Newmont的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。公司成立于1921年，并于1925年上市。

在Newmont，我们致力于通过可持续和负责任的采矿来创造价值和改善生活。如需了解有关Newmont可持续发展战略和举措的更多信息，请访问 www.newmont.com。

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