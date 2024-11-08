The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures和NYKAA公布BEAUTY&YOU India 2024的获胜者

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The Estée Lauder Companies (NYSE: EL)(“ELC”)旗下的New Incubation Ventures (“NIV”)和NYKAA欣然公布了BEAUTY&YOU India 2024的获胜者。由NIV创立并与印度领先美容和生活方式零售商NYKAA联合推出的BEAUTY&YOU India持续践行自身使命，发掘新一代聚焦印度市场的美容品牌，并着重关注和帮扶这类品牌。2024年的计划延续了之前几年以“更加辉煌的未来”(Supercharged Futures)为主题所取得的成功。

今年的计划吸引了来自50多个城市的660多名申请者，涉及护肤、彩妆、护发、香水和故事讲述等类别。前12名决赛入围者展示了从采用先进临床技术的皮肤护理到护发领域最新的突破性创新以及创新的故事讲述平台等概念。

决赛入围者在新德里里拉皇宫酒店(The Leela Palace)举行的现场推介会上向今年由14位行业领导人和意见领袖组成的受人尊敬的评委会进行了展示。当晚在压轴活动中宣布了四名获胜者的归属，此次活动的特邀嘉宾包括：ELC执行董事长William P. Lauder；ELC执行集团总裁Stéphane de La Faverie；以及NYKAA创始人、董事总经理兼首席执行官Falguni Nayar；评委会成员包括：ELC NIV高级副总裁Shana Randhava；ELCA Cosmetics Private Limited总经理Rohan Vaziralli；Tarun Tahiliani创始人兼董事Tarun Tahiliani；Anaita Shroff Adajania，Style Cell造型师、创意总监兼创始人Anaita Shroff Adajania；Live Tinted首席执行官兼创始人Deepica Mutyala；Invest India副总裁兼欧洲印度工商理事会(EICBI)妇女赋权事务副主席Shruti Chandra；Intercos欧洲、中东和印度首席执行官Gianandrea Ferrari；Intercos India Private Limited董事总经理Jaffrey Zaman等。

ELC NIV高级副总裁Shana Randhava表示：“BEAUTY&YOU 2024的获胜者代表了创意十足的创始人和突破性创新的多元化融合。他们的想法和愿景真正体现了创新、创意和创业精神，也代表着美容行业的未来。我们连续第三年见证了一些非凡的概念，获胜者作为准备好产生重大影响的先驱脱颖而出——每个人都为印度充满活力的美容行业带来了独特的视角。我们期待为获胜者提供指导和支持，帮助他们扩大视野，在印度乃至全世界收获更广泛的受众。”

NYKAA执行董事兼首席执行官Anchit Nayar表示：“作为自BEAUTY&YOU成立以来ELC的主要合作伙伴，NYKAA一直坚定致力于在美容行业培养下一代人才。今年的BEAUTY&YOU获胜者代表了印度以消费者为中心的思维方式，我们很自豪能够支持这些创始人为印度市场打造高质量品牌。在NYKAA，培养下一代美容企业家是我们让美容触及所有人的使命的核心。我们很自豪能与The Estée Lauder Companies就这一共同愿景开展合作，共同为新兴人才赋能并塑造印度美容行业的未来。”

2024年BEAUTY&YOU India获胜者

GROW（已进入市场的公司）

SkinInspired

Piyush Jain，创始人兼首席执行官

Prashant Agrawal博士，创始人兼首席产品官

SkinInspired是一家科学支持的护肤公司，采用多种具有功效的活性成分以及能够带来无缝用户体验的创新包装。

Instagram：@skininspired.in

IMAGINE（上市前概念）

Not Just Vanilla

Akshay Bawa，创始人兼首席执行官

Kritika Rathi，创始人兼首席营销官

Not Just Vanilla重新定义了身体护理，为被忽视的区域提供有针对性的、以结果为导向的解决方案，让消费者每天都能感到自信并呵护自我。

Instagram：@notjustvanilla.co

Amright

Vaishnavi Maganti，创始人

Vijay Sivaraju，联合创始人

Amright将经过临床验证的瑞士成分与头发的基因研究相结合，促进女性头发再生，提供让头发丰盈的定制解决方案。

Instagram：@amrightindia

CREATE（创意故事讲述者）

Journey of Objects

Alia Allana，创始人、记者

Journey of Objects是一个将新闻报道和零售无缝融合的电子商务市场，通过行业研究和深思熟虑的产品策划，帮助实现可持续发展并保护印度的文化多样性。

Instagram：@journeyofobjects

关于BEAUTY&YOU India

自2022年成立以来，BEAUTY&YOU旨在通过确定品牌目标、实现规模化抱负和策划面向新一代印度消费者的产品组合，帮助创始人、创新者和创作者全面发展他们的业务。

关于The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (“NIV”)是The Estée Lauder Companies的战略性早期投资和孵化部门。NIV与具有前瞻性的创始人和企业家合作，创建、资助和支持优秀新兴美容品牌和新型商业模式，以塑造美容界未来，并为ELC投资组合建立多元化品牌和新增长引擎的可操作研发产品线。

关于The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的优质护肤品、化妆品、香水和护发产品制造商、营销商和销售商，也是全球奢侈品品牌和知名品牌的管理者。该公司的产品销往约150个国家和地区，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

关于NYKAA

NYKAA成立于2012年，是一家数字原生消费科技公司，致力于让美容成为主流选择。创始人Falguni Nayar的愿景是为世界各地的人们带来灵感和欢乐，因此NYKAA踏足了服务不足的美容零售市场，颠覆了整个生态系统，让印度成为全球焦点。如今，NYKAA已通过推出NYKAA Fashion、NYKAA Man和Superstore等在线平台，将其产品范围扩大到生活方式和B2B领域。

多年来，NYKAA稳步赢得了印度消费者的青睐，通过引人入胜且富有教育意义的内容吸引消费者访问其线上和175个线下门店，并建立了忠诚的社区。NYKAA持续打造自己的品牌，重点关注创新和消费者满意度。Kay Beauty、NYKAA Naturals、NYKAA Cosmetics和Wanderlust等美容品牌以及Nykd、Gajra Gang、Likha、RSVP和Pipa Bella等时尚品牌已经家喻户晓，因为它们始终如一地为消费者提供灵感和优质产品。

NYKAA始终坚持货真价实，并将客户放在一切工作的中心，这使它成为国际品牌进军印度的首选零售商。它的全球商店是通往国际知名品牌世界的大门，利用公司成熟的供应链和营销能力，提供真正无缝的购物体验。

网站： beautyandyouawards.com

Instagram： @beautyandyouawards

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