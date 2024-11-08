The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures和NYKAA公布BEAUTY&YOU India 2024的獲勝者

左上：SkinInspired共同創辦人Piyush Jain（左）和Prashant Agrawal博士（右）。左下：Amright共同創辦人Vijay Sivaraju（左）和Vaishnavi Maganti（右）。右上：Journey of Objects創辦人Alia Allana。右下：Not Just Vanilla共同創辦人Kritika Rathi（左）和Akshay Bawa（右）（照片：美國商業資訊）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies (NYSE: EL)(“ELC”)旗下的New Incubation Ventures (“NIV”)和NYKAA欣然公布了BEAUTY&YOU India 2024的獲勝者。由NIV創立並與印度一流美妝和生活型態零售商NYKAA共同推出的BEAUTY&YOU India持續踐行自身使命，發掘下一代聚焦印度市場的美妝品牌，並著重關注和幫扶這類品牌。2024年的計畫延續了之前幾年以「更加輝煌的未來」(Supercharged Futures)為主題所取得的成功。

今年的計畫吸引了來自50多個城市的660多名申請者，涉及護膚、彩妝、護髮、香水和故事講述等類別。前12名決賽入圍者展示了從採用先進臨床技術的皮膚護理到護髮領域最新的突破性創新以及創新的故事講述平台等概念。

決賽入圍者在新德里里拉皇宮飯店(The Leela Palace)舉行的現場推介會上向今年由14位業界領導人和意見領袖組成的受人尊敬的評審委員會進行了展示。當晚在壓軸活動中宣布了四名獲勝者的歸屬，此次活動的特邀嘉賓包括：ELC執行董事長William P. Lauder；ELC執行集團總裁Stéphane de La Faverie；以及NYKAA創辦人、董事總經理兼執行長Falguni Nayar；評審委員會成員包括：ELC NIV資深副總裁Shana Randhava；ELCA Cosmetics Private Limited總經理Rohan Vaziralli；Tarun Tahiliani創辦人兼董事Tarun Tahiliani；Anaita Shroff Adajania，Style Cell造型師、創意總監兼創辦人Anaita Shroff Adajania；Live Tinted執行長兼創辦人Deepica Mutyala；Invest India副總裁兼歐洲印度工商理事會(EICBI)婦女賦權事務副主席Shruti Chandra；Intercos歐洲、中東和印度執行長Gianandrea Ferrari；Intercos India Private Limited董事總經理Jaffrey Zaman等。

ELC NIV資深副總裁Shana Randhava表示：「BEAUTY&YOU 2024的獲勝者代表了創意十足的創辦人和突破性創新的多元化融合。他們的想法和願景真正體現了創新、創意和創業精神，也代表著美妝產業的未來。我們連續第三年見證了一些非凡的概念，獲勝者做為準備好產生重大影響的先驅脫穎而出——每個人都為印度充滿活力的美妝產業帶來了獨特的視角。我們期待為獲勝者提供指導和支援，協助他們擴大視野，在印度乃至全世界收穫更廣泛的受眾。」

NYKAA執行董事兼執行長Anchit Nayar表示：「身為自BEAUTY&YOU成立以來ELC的主要合作夥伴，NYKAA一直堅定致力於在美妝產業培養下一代人才。今年的BEAUTY&YOU獲勝者代表了印度以消費者為中心的思維方式，我們很驕傲能夠支援這些創辦人為印度市場打造高品質品牌。在NYKAA，培養下一代美妝企業家是我們讓美妝觸及所有人的使命的核心。我們很驕傲能與The Estée Lauder Companies就這一共同願景展開合作，共同為新興人才賦能並塑造印度美妝產業的未來。」

2024年BEAUTY&YOU India獲勝者

GROW（已進入市場的公司）

SkinInspired

Piyush Jain，創辦人兼執行長

Prashant Agrawal博士，創辦人兼產品長

SkinInspired是一家科學支援的護膚公司，採用多種具有功效的活性成分以及能夠帶來順暢使用者體驗的創新包裝。

Instagram：@skininspired.in

IMAGINE（上市前概念）

Not Just Vanilla

Akshay Bawa，創辦人兼執行長

Kritika Rathi，創辦人兼行銷長

Not Just Vanilla重新定義了身體護理，為被忽視的區域提供有針對性的、以結果為導向的解決方案，讓消費者每天都能感到自信並呵護自我。

Instagram：@notjustvanilla.co

Amright

Vaishnavi Maganti，創辦人

Vijay Sivaraju，共同創辦人

Amright將經過臨床驗證的瑞士成分與頭髮的基因研究相結合，促進女性頭髮再生，提供讓頭髮豐盈的客製化解決方案。

Instagram：@amrightindia

CREATE（創意故事講述者）

Journey of Objects

Alia Allana，創辦人、記者

Journey of Objects是一個將新聞報導和零售順暢融合的電子商務市場，透過產業研究和深思熟慮的產品策畫，協助實現永續發展並保護印度的文化多樣性。

Instagram：@journeyofobjects

關於BEAUTY&YOU India

自2022年成立以來，BEAUTY&YOU旨在透過確定品牌目標、實現規模化抱負和策畫針對下一代印度消費者的產品組合，協助創辦人、創新者和創作者全面發展他們的業務。

關於The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (“NIV”)是The Estée Lauder Companies的策略性早期投資和孵化部門。NIV與具有前瞻性的創辦人和企業家合作，建立、資助和支援優秀新興美妝品牌和新型商業模式，以塑造美妝界未來，並為ELC投資組合建立多元化品牌和新成長引擎的可操作研發產品線。

關於The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

關於NYKAA

NYKAA成立於2012年，是一家數位原生消費科技公司，致力於讓美妝成為主流選擇。創辦人Falguni Nayar的願景是為世界各地的人們帶來靈感和歡樂，因此NYKAA踏足了服務不足的美妝零售市場，顛覆了整個生態系統，讓印度成為全球焦點。如今，NYKAA已透過推出NYKAA Fashion、NYKAA Man和Superstore等線上平台，將其產品範圍擴大到生活型態和B2B領域。

多年來，NYKAA穩步贏得了印度消費者的青睞，透過引人入勝且富有教育意義的內容吸引消費者光顧其線上和175個線下門市，並建立了忠誠的社群。NYKAA持續打造自己的品牌，重點關注創新和消費者滿意度。Kay Beauty、NYKAA Naturals、NYKAA Cosmetics和Wanderlust等美妝品牌以及Nykd、Gajra Gang、Likha、RSVP和Pipa Bella等時尚品牌已經家喻戶曉，因為它們始終如一地為消費者提供靈感和優質產品。

NYKAA始終堅持貨真價實，並將客戶放在一切工作的中心，這使它成為國際品牌進軍印度的首選零售商。它的全球商店是通往國際知名品牌世界的大門，利用公司成熟的供應鏈和行銷能力，提供真正順暢的購物體驗。

網站： beautyandyouawards.com

Instagram： @beautyandyouawards

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