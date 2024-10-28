Transition Industries LLC和Mitsubishi Gas Chemical宣布就墨西哥錫那羅亞州Pacifico Mexinol專案的長期甲醇銷售協議簽署意向書

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Transition Industries LLC宣布，其已與Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC)簽署長期甲醇銷售協議(MSA)的意向書(LOI)。根據該MSA，Transition Industries打算每年從其Pacifico Mexinol專案向MGC供應約100萬公噸超低碳甲醇，該專案設施位於墨西哥錫那羅亞州的Topolobampo附近，每天可生產6145公噸甲醇，可望於2028年運行。Transition Industries正在與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)合作開發Pacifico Mexinol。LOI和MSA的條款沒有揭露。

一旦開始營運，Pacifico Mexinol可望成為全世界最大的單一超低碳化學品設施——每年從天然氣中生產約35萬公噸綠色甲醇和180萬公噸藍色甲醇並進行碳捕集。

Transition Industries執行長Rommel Gallo評論道：「我們欣然宣布與全球首屈一指的化學品製造商和行銷商之一Mitsubishi Gas Chemical Company簽署長期甲醇銷售協議的意向書。我們很榮幸能與MGC攜手合作，共同因應氣候變遷，並為太平洋沿岸地區提供超低碳甲醇。」

Mitsubishi Gas Company C1化學品事業部部門總監Masahiko Naito表示：「身為全球主要的甲醇生產商和供應商之一，Mitsubishi Gas Chemical優先考慮加快降低甲醇供應的碳強度，旨在為永續發展的世界貢獻力量。我很高興能與Transition Industries合作實現這一目標，並為社會帶來價值。」

Pacifico Mexinol可望於2025年初破土動工，並於2028年開始商業營運。

關於Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company是一家獨特的技術導向型製造商，其90%以上的產品皆使用專有技術生產。MGC致力於創造新技術和價值，擁有從甲醇、二甲苯、過氧化氫等基礎化學品到工程塑料、印刷線路板材料和去氧劑等高效能產品的廣泛產品。MGC將透過化學創造廣泛的價值，為社會發展與和諧貢獻力量。

關於Transition Industries

Transition Industries LLC總部位於德州休斯頓，是北美世界一流淨零碳排放甲醇和氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

關於IFC

World Bank Group的成員IFC是全球最大的專注於新興市場私人部門的發展機構。我們在100多個國家經營業務，利用我們的資金、專業知識和影響力在開發中國家創造市場和商機。2024會計年度，IFC向開發中國家的私人企業和金融機構承諾了創紀錄的560億美元資金支援，充分利用私人部門的解決方案並動員民間資本，在宜居的地球上創造一個沒有貧困的世界。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ifc.org。

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