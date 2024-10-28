Boomi與BASE life science合作，加速生命科學產業的數位轉型

賓夕法尼亞州康斯霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi ™是智能整合與自動化領導者，該公司日宣布與BASE life science (BASE)建立合作關係。BASE 是 Infosys 旗下公司，專注於為生命科學產業提供雲端系統優化管理服務。在Boomi與Infosys現有合作的基礎上，BASE與Boomi將攜手提升生命科學組織的整合能力，協助從傳統技術遷移至Veeva Vault平台。此合作進一步加強了Boomi與Veeva之間的協作。Veeva是全球生命科學雲端軟體領導者，提供企業內容管理、客戶關係管理和資料管理應用。Boomi與BASE和Veeva的合作旨在幫助生命科學組織以現代化方式營運，進而提升整個藥物開發生命周期的生產力。

根據Tufts Center for the Study of Drug Development的報告，開發一種獲得市場批准的新處方藥的平均成本約為26億美元，其中包含臨床試驗的費用和開發所需的時間成本。1嚴格的法規要求增加了開發生命週期的複雜性，企業必須應對嚴格的審批流程，以確保新藥的安全性和有效性。此外，整合多元資料及協調各方意見也使得流程繁瑣，這常常拖延創新療法的推出速度。

BASE life science全球合作夥伴與銷售部資深副總裁Ole Hansen表示：「與Boomi的合作將提升我們為生命科學組織提供整合解決方案的能力。透過合作，我們將讓整合變得更簡便、更快速且更高效，幫助這些公司專注於改善醫療成果的核心目標。」

Boomi與BASE的合作展現了雙方對生命科學產業整合策略轉型的承諾，幫助企業擺脫舊系統束縛，並採用數位解決方案提升藥物開發各階段的價值。透過此次合作，Boomi將運用BASE在生命科學領域的專業知識，提供量身訂做的整合解決方案，解決製藥公司從舊有系統遷移至Veeva Vault平台過程中的獨特需求和挑戰。

Boomi全球聯盟及通路資深副總裁Dan McAllister表示：「與BASE life science的合作讓Boomi能更好地滿足生命科學市場複雜的需求，這也是我們跟Veeva合作的目標。透過合作，我們能為組織提供所需的工具，讓他們輕鬆整合各種不同的系統和資料來源，讓他們能專注於推動創新並達成商業目標。」

Boomi與BASE life science合作的主要優勢：

生命科學專業知識： BASE深入了解法規要求和行業特定需求，使得Boomi企業平台的整合能力可以專門針對生命科學公司進行調整，從而更好地應對複雜的合規問題。

BASE深入了解法規要求和行業特定需求，使得Boomi企業平台的整合能力可以專門針對生命科學公司進行調整，從而更好地應對複雜的合規問題。 推動各業務線的整合策略： Boomi與BASE 的合作滿足了生命科學組織在Veeva Vault應用及其他輔助解決方案中的整合需求。透過整合商業、研發、品質等部門，企業能改善藥物開發和商業生命週期中的協作。

Boomi與BASE 的合作滿足了生命科學組織在Veeva Vault應用及其他輔助解決方案中的整合需求。透過整合商業、研發、品質等部門，企業能改善藥物開發和商業生命週期中的協作。 提升整合能力： 此合作將簡化關鍵業務應用的整合，幫助生命科學組織從舊有系統過渡到現代的雲端架構。

此合作將簡化關鍵業務應用的整合，幫助生命科學組織從舊有系統過渡到現代的雲端架構。 擴充性和靈活性： 透過結合Boomi的雲端原生技術與BASE的專業知識，生命科學組織可以實現彈性的可擴展性，適應不斷增長的整合需求，從而優化成本效益和營運效率。

透過結合Boomi的雲端原生技術與BASE的專業知識，生命科學組織可以實現彈性的可擴展性，適應不斷增長的整合需求，從而優化成本效益和營運效率。 快速部署與自動化： Boomi與BASE將共同幫助組織迅速整合應用程式並實現工作流程自動化，簡化流程並提升即時收集、管理和分析資料的能力。

Boomi與BASE將共同幫助組織迅速整合應用程式並實現工作流程自動化，簡化流程並提升即時收集、管理和分析資料的能力。 支持全面的數位轉型：這次合作幫助生命科學公司推動創新，透過建立應用、服務和資料來源之間的無縫連接，讓他們可以專心提供重要的醫療解決方案。

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1. Willyard, Cassandra.「開發新藥的成本現在超過25億美元。」《科學美國人》，2014年11月24日，https://www.scientificamerican.com/article/cost-to-develop-new-pharmaceutical-drug-now-exceeds-2-5b/。

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