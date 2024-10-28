PMI Worldwide Brands, LLC (營運名稱：Stanley 1913)與Kinaxis合作加強供應鏈管理

安大略渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)，全球端到端供應鏈協調領導者，今日宣佈Stanley 1913選擇了Kinaxis來使其供應鏈現代化，並確保營運效率，以應對不斷增長的消費者需求。

Stanley 1913創新、設計並製造食品和飲品相關產品，包括其標誌性的Quencher H2.0 FlowState™隨行杯和創新性的Stanley Cross水瓶。這一全球品牌的產品分佈於全球超過60個國家/地區。Kinaxis Maestro™平台將幫助Stanley 1913團隊快速感知潛在的供應鏈障礙，分析影響和緩解方案，並迅速採取行動，以解決或預防影響供應的挑戰。

「我們已經探索了透過機器學習和人工智慧使用先進的預測分析，這讓我們能夠獲得端到端的供應鏈可見性，並啟用了強大的情境規劃來促進永續增長。」Stanley 1913 供應鏈與營運副總裁Karthik Sivakumar表示。「從一開始，我們就與Kinaxis在創新以提升端到端分配效率的永續性方面保持一致。Kinaxis所帶來的獨特思維，加上他們能夠從規劃到執行協調我們的供應鏈，將有助於我們為消費者提供備受青睞的Stanley 1913產品，同時將我們的碳足跡降至最低。」

「不僅僅是經濟和環境的干擾會給供應鏈帶來壓力，前所未有的需求激增也會如此。」Kinaxis總裁兼執行長John Sicard表示。「在重新構想Stanley 1913的供應鏈運作時，我們必須考慮其極受歡迎產品的成功。我們很高興能成為他們成功故事的一部分。」

Kinaxis的AI驅動軟體使公司能夠從戰略規劃到最後一公里交付，全面協調其供應鏈網路。要了解更多有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多資訊和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上追蹤我們。

關於STANLEY 1913

由William Stanley, Jr.於1913年9月2日(官方專利日期)發明的全鋼真空瓶徹底改變了人們享用食物和飲料的方式。自那時起，Stanley 1913品牌便一直為活躍生活方式提供優質的食品和飲料器具，並堅持這一簡單的承諾：購買Stanley 1913產品，獲得優質裝備。為生活打造®。詳細資訊請造訪www.stanley1913.com。

關於HAVI

HAVI 是一家全球性的私營公司，旨在將人與想法、資料與見解、供應與需求、餐廳與配送關聯起來，最終將人們所喜愛的產品聯繫起來。無論我們是在採購、儲存還是交付產品，我們都結合了無與倫比的類別專業知識和卓越的營運能力，以及強大的數字分析和洞察。HAVI成立於1974年，擁有超過10,000名員工，服務於100多個國家/地區的客戶。HAVI的業務單位包括供應鏈、運輸管理系統(tms)和Stanley 1913。我們的業務組合提供一流的採購和供應鏈能力、品牌定義的營銷和促銷服務以及創新的消費產品。如需更多資訊，請造訪HAVI.com、tmsw.com和stanley1913.com。

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