Boomi与BASE life science合作以加速整个生命科学行业的数字化转型

宾夕法尼亚州康肖霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领导者Boomi™今天宣布与BASE life science (BASE) 建立合作伙伴关系，BASE life science是Infosys公司旗下的一家托管服务提供商，专为生命科学行业优化基于云系统的使用。在Boomi与Infosys现有合作关系的基础上，BASE和Boomi将共同增强生命科学组织从传统技术向Veeva Vault平台迁移的集成能力。这一合作关系促进了Boomi与Veeva的合作，Veeva是全球领先的生命科学云软件供应商，其产品包括企业内容管理、客户关系管理和数据管理应用软件。 Boomi与BASE和Veeva的合作旨在支持生命科学组织实现现代化运营，从而提高整个药物开发生命周期的生产力。

根据Tufts Center for the Study of Drug Development（塔夫茨药物开发研究中心）的报告，开发一种获得市场批准的新处方药的平均成本约为26亿美元，其中包括临床试验成本和开发时间。1监管障碍增加了开发生命周期的复杂性，因为公司必须通过严格的审批流程，以确保安全性和有效性。 此外，整合不同的数据源以及需要多个利益相关方的意见也使工作流程变得更加复杂，往往导致效率低下，延误向患者提供创新疗法。

BASE life science全球合作与销售高级副总裁Ole Hansen表示，“我们与Boomi的合作将增强我们为生命科学组织提供综合解决方案的能力。通过合作，我们将使整合变得更简单、更快捷、更高效，从而使这些公司能够专注于改善医疗成果这一核心任务。”

Boomi与BASE的合作标志着双方日益致力于改变生命科学行业的整合战略，帮助企业克服传统限制，采用数字解决方案，在药物开发的各个阶段提升价值。 作为合作的一部分，Boomi将利用BASE在生命科学领域的专业知识，提供量身定制的集成解决方案，以解决制药公司从传统系统迁移到Veeva Vault平台所面临的独特需求和挑战。

Boomi全球联盟和渠道高级副总裁Dan McAllister表示，“与BASE life science的合作使Boomi能够更好地服务于生命科学市场的复杂需求，我们与Veeva的合作也满足了这一需求。我们可以共同为企业提供所需的工具，轻松整合其不同的系统和数据源，使他们能够专注于推动创新和实现业务目标。”

Boomi和BASE life science合作伙伴关系的主要优势：

生命科学专业知识： 凭借BASE对监管要求和特定行业需求的深刻理解，Boomi企业平台的集成功能可专为生命科学公司量身定制，使其能够有效驾驭复杂的合规环境。

凭借BASE对监管要求和特定行业需求的深刻理解，Boomi企业平台的集成功能可专为生命科学公司量身定制，使其能够有效驾驭复杂的合规环境。 推动所有业务线的整合战略： Boomi和BASE之间的合作关系满足了生命科学组织内部跨Veeva Vault应用程序和其他互补解决方案的简化集成需求。 通过整合商业、研发、质量和其他功能，企业可以在整个药物开发和商业生命周期中加强协作。

Boomi和BASE之间的合作关系满足了生命科学组织内部跨Veeva Vault应用程序和其他互补解决方案的简化集成需求。 通过整合商业、研发、质量和其他功能，企业可以在整个药物开发和商业生命周期中加强协作。 增强集成能力： 该合作关系将简化重要业务应用的集成，支持生命科学组织从传统系统向现代云架构过渡。

该合作关系将简化重要业务应用的集成，支持生命科学组织从传统系统向现代云架构过渡。 可扩展性和灵活性： 通过利用Boomi的云原生技术和BASE的专业知识，生命科学组织可以实现弹性可扩展性，以适应其不断增长的集成需求，优化成本效益和运营效率。

通过利用Boomi的云原生技术和BASE的专业知识，生命科学组织可以实现弹性可扩展性，以适应其不断增长的集成需求，优化成本效益和运营效率。 快速部署和自动化： Boomi和BASE将共同帮助企业快速集成应用程序并实现工作流程自动化，从而简化流程并提高实时收集、管理和分析数据的能力。

Boomi和BASE将共同帮助企业快速集成应用程序并实现工作流程自动化，从而简化流程并提高实时收集、管理和分析数据的能力。 支持全面数字化转型：这项合作有助于生命科学公司推动创新，促进应用程序、服务和数据源之间的无缝连接，使生命科学公司能够专注于提供关键的医疗保健解决方案。

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关于Boomi

智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2万家公司的客户群，并拥有由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，正在彻底改变各种规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问 boomi.com.

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1. Willyard, Cassandra. "开发新药的成本现已超过 25 亿美元。" 《科学美国人》（Scientific American），2014年11月24日，https://www.scientificamerican.com/article/cost-to-develop-new-pharmaceutical-drug-now-exceeds-2-5b/。

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