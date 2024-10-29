NTT DATA与Palo Alto Networks合作，为企业客户提供AI驱动的云到边缘网络安全

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字业务和IT服务领导者NTT DATA今天宣布扩大与全球网络安全领导者Palo Alto Networks的合作伙伴关系，以帮助全球企业保护其数字基础设施免受从云端到企业环境最远边缘的新兴网络安全威胁。

此次合作引入了NTT DATA的托管扩展检测响应服务(MXDR)，提供持续的威胁监控、检测和快速响应功能。该服务利用AI和机器学习，提供跨网络、边缘和云环境的可见性，使组织能够领先于不断演变的网络威胁。

该服务由业界领先的安全运营中心(SOC)平台Palo Alto Networks Cortex XSIAM提供支持。Cortex XSIAM是一个AI驱动的平台，它通过利用AI和自动化的强大力量来简化操作、大规模地阻止威胁并加速事件补救，从而改变SOC。

这些组合功能旨在通过将创新技术和威胁情报与全球安全专长相结合，帮助企业增强其网络弹性，从而显著减少检测和响应复杂网络威胁所需的时间。客户受益于单一平台上的数据和安全操作的统一视图，以简化运营并预防威胁。

据Gartner®称，“预计2025年全球最终用户在信息安全方面的支出总额将达到2120亿美元，比2024年增长15.1%。”* NTT DATA的全新MXDR服务旨在帮助客户增强对其数字环境的保护，同时降低分散式安全系统的复杂性和成本。

NTT DATA, Inc.网络安全全球主管Sheetal Mehta表示：“许多组织依赖于分散的安全系统，这使得检测高级威胁和快速反应变得更加困难。通过与Palo Alto Networks合作，我们将提供一个统一的解决方案，以增强网络弹性、简化安全操作并提高整体敏捷性。”

Palo Alto Networks首席伙伴关系官Kristy Friedrichs表示：“当今的组织在其整个运营中面临着数量前所未有的复杂网络威胁。借助NTT DATA，我们将帮助组织通过XSIAM和专家服务的平台化实现SOC转型，提供统一的解决方案，确保客户能够放心地保护其运营并进行现代化改造。”

NTT DATA的全新MXDR服务提供7天24小时全天候事件检测和响应，并由全球运营团队、AI驱动的威胁情报编排和自动化提供支持。这项高度现代化的服务利用机器学习进行高级威胁检测，并由技能娴熟的信息安全经理、威胁猎人(threat hunters)、数字取证专家和经过认证的安全专业人员组成的团队提供支持。

通过将实时威胁情报集成到其核心运营中，NTT DATA主动保护客户在不断变化的网络安全环境中免受新出现的风险。这使客户能够降低运营复杂性、改进资源管理并降低总拥有成本(TCO)。

让各行各业充满信心地迈向现代化

NTT DATA和Palo Alto Networks的合作旨在服务于依赖安全互联环境的行业，包括制造、化工和制药行业。其主要优势包括：

全面的边缘到云安全性： 对设备和网络的全面可见性，以确保强大的保护。

对设备和网络的全面可见性，以确保强大的保护。 AI驱动的威胁检测： AI驱动的检测和响应能够以机器速度识别和缓解威胁。

AI驱动的检测和响应能够以机器速度识别和缓解威胁。 降低复杂性和TCO： 真正的单一平台，只有一个UI和一个代理，可统一多种安全服务，从而简化管理并大幅缩短响应时间。

真正的单一平台，只有一个UI和一个代理，可统一多种安全服务，从而简化管理并大幅缩短响应时间。 抗停机弹性：集成的自动化服务可确保业务连续性、全球覆盖和创新。

今天的公告代表着NTT DATA和Palo Alto Networks之间的战略联盟又向前迈进了一步，将两家公司定位为为全球企业提供安全互联环境的领导者。NTT DATA在50个国家开展业务，提供本地专业知识和全球网络安全解决方案，并得到7500多名拥有260多项技术认证的网络安全专业人员的支持。NTT DATA进行超过15,000项安全合作，每年缓解20亿次安全威胁。

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* Gartner新闻稿 ，Gartner预测2025年全球信息安全支出将增长15% (Gartner Forecasts Global Information Security Spending to Grow 15% in 2025)，2024年8月28日，Gartner, Inc.。GARTNER是Gartner, Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在此使用。保留所有权利。

关于NTT DATA

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