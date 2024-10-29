Newmont Suriname榮獲美國國務卿企業卓越獎

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM、TSX: NGT、ASX: NEM、PNGX: NEM)今日宣佈，他們在蘇利南的營運榮獲美國國務卿頒發的企業卓越氣候韌性獎。這一殊榮突顯了Newmont在推動蘇利南經濟發展中的關鍵作用，以及該公司對永續發展和企業責任的承諾。

Newmont的CEO兼總裁Tom Palmer說：「Newmont非常榮幸能夠獲得這一殊榮。這證明了我們透過永續和負責任的採礦來創造價值和改善生活的承諾。自從我們在蘇利南開始營運以來，我們充分認識到了當地社區的關鍵需求，特別是在基礎設施和受氣候變化影響的經濟機會方面。

多年來，我們與社區合作夥伴共同建立了支持現有企業和創造新機會的眾多項目，它們都從Newmont的價值鏈中獲益良多。其中包括與從事小規模、手工採礦活動的礦工密切合作，幫助他們進行土地復墾工作，並提供能力建設計畫和財政援助，以幫助他們發展新的小型企業機會。

作為一家擁有103年歷史的美國公司，我們自豪地展示了我們對最高道德和環境標準的承諾，以及對蘇利南及其人民長期發展的承諾。」

Newmont致力於支援和推進蘇利南的環保發展目標。我們將繼續與利益相關者密切合作，增強我們在這一領域的影響力。多年來，我們堅定不移地朝著這一目標努力，不斷推動我們所服務社區的社會經濟發展。

Newmont透過人才培養、本地採購和能力建設舉措來增強當地社區的能力，從而促進經濟增長。在與社區合作夥伴的合作下，Newmont建立了支持當地企業和從我們價值鏈中創造新機會的眾多項目。其中包括與從事小規模、手工採礦活動的礦工密切合作，幫助他們進行土地復墾工作，並提供幫助他們培養能力的計畫和財政援助，以幫助他們發展新的小型企業機會。

美國國務卿企業卓越獎設立於1999年，旨在表彰美國公司在提升商業行為高標準方面所發揮的關鍵作用。更多資訊請參見這裡。

關於Newmont

Newmont是世界首屈一指的黃金公司以及銅、鋅、鉛和銀生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比海地區、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標准普爾500指數的黃金生產商，在原則性的環境、社會和治理實務方面受到廣泛肯定。Newmont的價值創造能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和技術專長為後盾。公司成立於1921年，並於1925年上市。

在Newmont，我們致力於透過永續和負責任的採礦來創造價值和改善生活。如需了解有關Newmont永續發展戰略和舉措的更多資訊，請瀏覽 www.newmont.com。

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