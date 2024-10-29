NTT DATA與Palo Alto Networks合作，為企業客戶提供AI驅動的雲端到邊緣網路安全

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位業務和IT服務領導者NTT DATA今天宣布擴大與全球網路安全領導者Palo Alto Networks的合作夥伴關係，以協助全球企業保護其數位基礎設施免受從雲端到企業環境最遠邊緣的新興網路安全威脅。

此次合作引進了NTT DATA的代管擴充偵測回應服務(MXDR)，提供持續的威脅監控、偵測和快速回應功能。該服務利用AI和機器學習，提供跨網路、邊緣和雲端環境的可視性，使組織能夠領先於不斷演變的網路威脅。

該服務由業界首屈一指的安全操作維運中心(SOC)平台Palo Alto Networks Cortex XSIAM提供支援。Cortex XSIAM是一個AI驅動的平台，它透過利用AI和自動化的強大力量來簡化操作、大規模地阻止威脅並加快事件補救，從而改變SOC。

這些組合功能旨在透過將創新技術和威脅情報與全球安全專長相結合，協助企業強化其網路韌性，從而顯著減少偵測和回應複雜網路威脅所需的時間。客戶受惠于單一平台上的資料和安全操作的統一視圖，以簡化營運並預防威脅。

據Gartner®稱，「預計2025年全球終端用户在資訊安全方面的支出總額將達到2120億美元，比2024年成長15.1%。」* NTT DATA的全新MXDR服務旨在協助客戶強化對其數位環境的保護，同時降低分散式安全系統的複雜性和成本。

NTT DATA, Inc.網路安全全球主管Sheetal Mehta表示：「許多組織依賴于分散的安全系統，這使得偵測先進威脅和快速反應變得更加困難。透過與Palo Alto Networks合作，我們將提供一個統一的解決方案，以強化網路韌性、簡化安全操作並提高整體敏捷性。」

Palo Alto Networks夥伴關係長Kristy Friedrichs表示：「當今的組織在其整個營運中面臨著數量前所未見的複雜網路威脅。借助NTT DATA，我們將協助組織透過XSIAM和專家服務的平台化實現SOC轉型，提供統一的解決方案，確保客戶能夠放心地保護其營運並進行現代化改造。」

NTT DATA的全新MXDR服務提供7天24小時全天候事件偵測和回應，並由全球營運團隊、AI驅動的威脅情報編排和自動化提供支援。這項高度現代化的服務利用機器學習進行先進威脅偵測，並由技能嫺熟的資訊安全經理、威脅獵人(threat hunters)、數位取證專家和經過認證的安全專業人員組成的團隊提供支援。

透過將即時威脅情報整合到其核心營運中，NTT DATA主動保護客戶在不斷變化的網路安全環境中免受新出現的風險。這使客戶能夠降低營運複雜性、改進資源管理並降低整體擁有成本(TCO)。

讓各行各業充滿信心地邁向現代化

NTT DATA和Palo Alto Networks的合作旨在為依賴安全互聯環境的產業提供服務，包括製造、化工和製藥產業。其主要優勢包括：

全面的邊緣到雲端安全性： 對裝置和網路的全面可視性，以確保強大的保護。

對裝置和網路的全面可視性，以確保強大的保護。 AI驅動的威脅偵測： AI驅動的偵測和回應能夠以機器速度辨識和緩解威脅。

AI驅動的偵測和回應能夠以機器速度辨識和緩解威脅。 降低複雜性和TCO： 真正的單一平台，只有一個UI和一個代理，可統一多種安全服務，從而簡化管理並大幅縮短回應時間。

真正的單一平台，只有一個UI和一個代理，可統一多種安全服務，從而簡化管理並大幅縮短回應時間。 抗停機韌性：整合的自動化服務可確保業務連續性、全球涵蓋和創新。

今天的公告代表著NTT DATA和Palo Alto Networks之間的策略聯盟又向前邁進了一步，將兩家公司定位為為全球企業提供安全互聯環境的領導者。NTT DATA在50個國家經營業務，提供本地專業知識和全球網路安全解決方案，並得到7500多名擁有260多項技術認證的網路安全專業人員的支援。NTT DATA進行超過15,000項安全合作，每年緩解20億次安全威脅。

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* Gartner新聞稿 ，Gartner預測2025年全球資訊安全支出將成長15% (Gartner Forecasts Global Information Security Spending to Grow 15% in 2025)，2024年8月28日，Gartner, Inc.。GARTNER是Gartner, Inc.和/或其附屬公司在美國和國際上的注冊商標和服務標記，經授權在此使用。保留所有權利。

關於NTT DATA

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