Transition Industries LLC和Mitsubishi Gas Chemical宣布就墨西哥锡那罗亚州Pacifico Mexinol项目的长期甲醇销售协议签订意向书

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Transition Industries LLC宣布，其已与Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC)签订长期甲醇销售协议(MSA)的意向书(LOI)。根据该MSA，Transition Industries打算每年从其Pacifico Mexinol项目向MGC供应约100万吨超低碳甲醇，该项目设施位于墨西哥锡那罗亚州的托波洛万波(Topolobampo)附近，每天可生产6145吨甲醇，预计将于2028年投入运营。Transition Industries正在与World Bank Group成员International Finance Corporation (IFC)合作开发Pacifico Mexinol。LOI和MSA的条款没有披露。

一旦开始运营，Pacifico Mexinol预计将成为全世界最大的单一超低碳化学品设施——每年从天然气中生产约35万吨绿色甲醇和180万吨蓝色甲醇并进行碳捕获。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo评论道：“我们欣然宣布与世界领先的化学品制造商和营销商之一Mitsubishi Gas Chemical Company签订长期甲醇销售协议的意向书。我们很荣幸能与MGC携手合作，共同应对气候变化，并为太平洋沿岸地区提供超低碳甲醇。”

Mitsubishi Gas Company C1化学品事业部部门总监Masahiko Naito表示：“作为全球主要的甲醇生产商和供应商之一，Mitsubishi Gas Chemical优先考虑加快降低甲醇供应的碳强度，旨在为可持续发展的世界做出贡献。我很高兴能与Transition Industries合作实现这一目标，并为社会带来价值。”

Pacifico Mexinol预计将于2025年初破土动工，并于2028年开始商业运营。

关于Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company是一家独特的技术导向型制造商，其90%以上的产品皆使用专有技术生产。MGC致力于创造新技术和价值，拥有从甲醇、二甲苯、过氧化氢等基础化学品到工程塑料、印刷线路板材料和脱氧剂等高性能产品的范围广泛的产品。MGC将通过化学创造广泛的价值，为社会发展与和谐做出贡献。

关于 Transition Industries

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com。

关 IFC

作为World Bank Group的成员，IFC是全球最大的专注于新兴市场私营部门的发展机构。我们在100多个国家开展业务，利用我们的资金、专业知识和影响力在发展中国家创造市场和机遇。2024财年，IFC向发展中国家的私营企业和金融机构承诺了创纪录的560亿美元资金支持，充分利用私营部门的解决方案并动员民间资本，在宜居的地球上创造一个没有贫困的世界。如需了解更多信息，请访问www.ifc.org。

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