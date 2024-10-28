ADx NeuroSciences與Alamar Biosciences宣布合作，提供客製化的血液生物標記分析解決方案，以加速生物製藥臨床開發

比利時根特與加州佛利蒙--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ADx NeuroSciences為Fujirebio的全資子公司，也是神經退化性疾病生物標記開發的領導者，Alamar Biosciences則在超靈敏免疫分析技術領域中處於領先地位。今天，雙方宣布合作，將使用Alamar的NULISA™（核酸連結免疫分析法）免疫分析平台和ARGO™ HT系統，開發客製化的生物標記分析解決方案。本次合作旨在提供先進工具，便於檢測和量化關鍵生物標記，以支援神經系統疾病療法的開發

根據合作條款，Alamar Biosciences和ADx NeuroSciences將結合各自的專長，為推動針對神經退化性疾病（包括阿茲海默症、帕金森氏症和肌萎縮性側索硬化症）新型療法的藥廠提供量身訂做的分析解決方案。

Alamar Biosciences董事長兼執行長Dr. Yuling Luo表示：「我們很高興能與神經退化性疾病生物標記研究領域的領導者ADx NeuroSciences合作。我們的目標是透過將NULISA平台的超靈敏檢測能力與ADx在神經科學抗體和分析開發方面深厚的專業知識相結合，加速生物標記分析方法的開發，促進神經退化性疾病相關修正治療的開發和核准。」

ADx NeuroSciences執行長Koen Dewaele表示：「我們與Alamar Biosciences的合作是推動藥廠療法開發專案過程中的重要一步。從臨床前工作到最終的藥物上市，每個階段都需要特定的生物標記工具。我們透過使用多種技術平台，確保生物標記分析能在合適的技術平台和時機下提供服務。NULISA平台的高靈敏度為我們的解決方案新增了一項強力工具，強化了我們支援藥廠網絡尋找專屬生物標記的能力。」

此次策略合作彰顯出雙方在推進生物標記檢測及擴展神經退化性疾病的早期診斷和治療可能性方面的承諾。藉助NULISA平台的力量，Alamar Biosciences和ADx NeuroSciences將共同提供尖端解決方案，造福臨床研究，助力新療法的開發。

關於Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences是一家私人控股的生命科學公司，使命是推動精準蛋白質體組學技術，以實現最早期的疾病檢測。該公司的專有NULISA平台以及ARGO™ HT系統與基因組學的最新進展無縫銜接，可實現單位阿托摩爾檢測靈敏度，大幅超越市場上現有的高靈敏度蛋白檢測技術。如欲瞭解更多資訊，請造訪alamarbio.com。

關於ADx NeuroSciences NV

ADx NeuroSciences專門從事阿茲海默症和帕金森氏症等神經退化性疾病生物標記工具的研究和開發。其專業知識被全球的藥廠和診斷公司用於創新生物標記的構想、開發、生產和全球商業化，不論是監控藥效或在疾病的早期階段選擇合適的患者，支援有潛力的藥物開發。這些分析方法可應用於研究甚至是體外診斷的各種平台。公司成立於2011年，並於2022年被Fujirebio收購，Fujirebio為H.U. Group Holdings Inc.的成員，於東京證券交易所上市（TSE: 4544）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.adxneurosciences.com。

關於Fujirebio

身為H.U. Group Holdings Inc.的成員企業，Fujirebio是高品質體外診斷（IVD）測試領域的全球領導者，擁有超過50年的經驗，涵蓋IVD產品的概念構想、開發、生產及全球商業化。超過25年前，Fujirebio是第一家以Innogenetics品牌開發並推廣阿茲海默症檢測用腦脊液（CSF）生物標記的公司。Fujirebio仍然是唯一一家擁有如此全面的人工及全自動神經退化性疾病分析產品線的公司，並始終與全球的組織和臨床專家合作，以開發更早期、更易用和更完整的神經退化性診斷工具。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.fujirebio.com。

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