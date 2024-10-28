ADx NeuroSciences与Alamar Biosciences宣布合作，提供v解决方案，加速生物制药临床开发

比利时根特与加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ADx NeuroSciences是Fujirebio的全资子公司，也是神经退行性疾病生物标志物开发的领先企业，而Alamar Biosciences则在超灵敏免疫分析技术领域处于领先地位。今天，双方宣布合作，利用Alamar的NULISA™（核酸链接免疫分析法）免疫分析平台和ARGO™ HT系统，开发定制化的生物标志物分析解决方案。本次合作旨在提供先进工具，便于检测和量化关键生物标志物，以支持神经系统疾病疗法的开发。

根据合作条款，Alamar Biosciences和ADx NeuroSciences将结合各自的专长，为推动针对神经退行性疾病（包括阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩性侧索硬化症）新型疗法的药厂提供定制的分析解决方案。

Alamar Biosciences董事长兼首席执行官Dr. Yuling Luo表示：“我们很高兴能与神经退行性疾病生物标志物研究领域的领导者ADx NeuroSciences合作。我们的目标是通过将NULISA平台的超灵敏检测能力与ADx在神经科学抗体和分析开发方面的深厚专业知识相结合，加速生物标志物分析方法的开发，促进神经退行性疾病相关修正疗法的开发和审批。”

ADx NeuroSciences首席执行官Koen Dewaele表示：“我们与Alamar Biosciences的合作是支持药厂推进疗法开发项目的重要一步。从临床前工作到最终药物的上市，每个阶段都需要特定的生物标志物工具。我们通过使用多种技术平台，确保生物标志物分析能在合适的技术平台和时机下提供服务。NULISA平台的高灵敏度为我们的解决方案新增了一个强力工具，强化了我们在支持药厂网络中寻找专属生物标志物的能力。”

此次战略合作彰显了双方在推进生物标志物检测及扩大神经退行性疾病的早期诊断和治疗可能性方面的承诺。借助NULISA平台的力量，Alamar Biosciences和ADx NeuroSciences将共同提供前沿解决方案，造福临床研究，助力新疗法的开发。

关于Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences是一家私人控股的生命科学公司，使命是推动精准蛋白质组学技术，以实现最早期的疾病检测。该公司的专有NULISA平台以及ARGO™ HT系统与基因组学的最新进展无缝衔接，可实现单位阿托摩尔级的检测灵敏度，远超当前市场上的高灵敏度蛋白检测技术。欲了解更多信息，请访问alamarbio.com。

关于ADx NeuroSciences NV

ADx NeuroSciences专注于阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病生物标志物工具的研究和开发。其专业技术被全球制药和诊断公司用于创新生物标志物的设计、开发、生产和全球商业化，无论是用于监测药效还是在疾病早期选择合适患者，均为潜力药物开发提供支持。这些分析方法适用于从研究到体外诊断的各类平台。公司成立于2011年，并于2022年被Fujirebio收购，Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成员，在东京证券交易所上市（TSE: 4544）。欲了解更多信息，请访问www.adxneurosciences.com。

关于Fujirebio

作为H.U. Group Holdings Inc.的成员公司，Fujirebio是高质量体外诊断（IVD）测试领域的全球领导者，拥有超过50年的丰富经验，涵盖了IVD产品的构想、开发、生产及全球商业化。25年前，Fujirebio以Innogenetics品牌率先开发并推广用于阿尔茨海默病检测的脑脊液（CSF）生物标志物。Fujirebio仍然是唯一一家拥有全面的人工及全自动神经退行性疾病分析产品线的公司，并始终与全球的组织和临床专家合作，开发更早期、更易用、更全面的神经退行性诊断工具。欲了解更多信息，请访问www.fujirebio.com。

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