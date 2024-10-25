EIG旗下的MidOcean Energy完成從Hunt Oil Company手中收購Peru LNG 15%的額外權益

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MidOcean Energy（簡稱「MidOcean」或「公司」）是一家液化天然氣(LNG)公司，由全球能源和基礎設施產業首屈一指的機構投資人EIG成立並管理。公司今天宣布已完成此前宣布的協議，從Hunt Oil Company (“Hunt”)手中收購了Peru LNG (“PLNG”) 15%的額外權益。

MidOcean目前持有PLNG 35%的權益。Hunt仍將是PLNG的營運商。

PLNG擁有並營運南美洲唯一的LNG出口設施，該設施位於秘魯利馬以南170公里處的Pampa Melchorita。PLNG的資產包括一座加工能力為4.45 mmtpa的天然氣液化廠；一條長408公里、運輸能力達1290 mmcf/d的全自有管道；兩個13萬立方公尺儲罐；一個長1.4公里的全自有海運碼頭；以及一個運輸能力高達19.2 mmcf/d的卡車裝載設施。PLNG由Hunt營運，是拉丁美洲僅有的兩家LNG生產設施之一。

Morgan Stanley在此次交易中擔任MidOcean的獨家財務顧問，Latham & Watkins擔任法律顧問。Bracewell LLP擔任Hunt的法律顧問。

關於MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立並管理的一家LNG公司，旨在建構一個多元化、有韌性、成本和碳競爭力強的全球LNG投資組合。這反映了EIG對LNG做為能源轉型的關鍵推動者以及LNG做為地緣政治戰略能源資源重要性與日俱增的信念。MidOcean Energy由De la Rey Venter執掌，他是一位擁有26年產業經驗的資深人士，曾擔任各種高階主管職務，包括在Shell Plc擔任LNG業務全球負責人。

關於 EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域首屈一指的機構投資人，截至2024年6月30日的資產管理規模達249億美元。EIG專注於全球能源及能源相關基礎設施的私人投資。在其42年的歷史中，EIG已在六大洲42個國家向能源領域的413個專案或公司投資超過486億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲許多首屈一指的養老基金、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG總部位於華盛頓特區，並在休斯頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦公室。

關於Hunt Oil Company

Hunt成立於1934年，是美國最大的私人獨立石油和天然氣公司之一。該公司總部位於德州達拉斯，主要業務位於秘魯、美國和伊拉克庫爾德斯坦地區，並在突尼斯和摩洛哥推展探勘專案。Hunt是一家活躍的國際探勘公司，在南極洲以外的所有大陸推展鑽探業務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪MidOcean Energy的網站：www.midoceanenergy.com或EIG的網站：www.eigpartners.com。

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