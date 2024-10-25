EIG旗下的MidOcean Energy完成从Hunt Oil Company手中收购Peru LNG 15%的额外权益

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MidOcean Energy（简称“MidOcean”或“公司”）是一家液化天然气(LNG)公司，由全球能源和基础设施行业的领先机构投资者EIG成立并管理。公司今天宣布已完成此前宣布的协议，从Hunt Oil Company (“Hunt”)手中收购了Peru LNG (“PLNG”) 15%的额外权益。

MidOcean目前持有PLNG 35%的权益。Hunt仍将是PLNG的运营商。

PLNG拥有并运营南美洲唯一的LNG出口设施，该设施位于秘鲁利马以南170公里处的Pampa Melchorita。PLNG的资产包括一座加工能力为4.45 mmtpa的天然气液化厂；一条长408公里、运输能力达1290 mmcf/d的全自有管道；两个13万立方米储罐；一个长1.4公里的全自有海运码头；以及一个运输能力高达19.2 mmcf/d的卡车装载设施。PLNG由Hunt运营，是拉丁美洲仅有的两家LNG生产设施之一。

Morgan Stanley在此次交易中担任MidOcean的独家财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问。Bracewell LLP担任Hunt的法律顾问。

关于MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立并管理的一家LNG公司，旨在构建一个多元化、有韧性、成本和碳竞争力强的全球LNG投资组合。这反映了EIG对LNG作为能源转型的关键推动者以及LNG作为地缘政治战略能源资源重要性与日俱增的信念。MidOcean Energy由De la Rey Venter执掌，他是一位拥有26年行业经验的资深人士，曾担任各种高级主管职务，包括在Shell Plc担任LNG业务全球负责人。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2024年6月30日的资产管理规模达249亿美元。EIG专注于全球范围内能源及能源相关基础设施的私人投资。在其42年的历史中，EIG已在六大洲42个国家向能源领域的413个项目或公司投资超过486亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲许多领先的养老基金、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部位于华盛顿特区，并在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办公室。

关于Hunt Oil Company

Hunt成立于1934年，是美国最大的私营独立石油和天然气公司之一。该公司总部位于德州达拉斯，主要业务位于秘鲁、美国和伊拉克库尔德斯坦地区，并在突尼斯和摩洛哥开展勘探项目。Hunt是一家活跃的国际勘探公司，在南极洲以外的所有大陆开展钻探业务。

如需了解更多信息，请访问MidOcean Energy的网站：www.midoceanenergy.com或EIG的网站：www.eigpartners.com。

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