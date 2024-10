MidOcean Energy da EIG conclui aquisição de 15% de participação adicional na Peru LNG da Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A MidOcean Energy (“MidOcean” ou a “Empresa”), uma empresa de gás natural liquefeito (GNL) formada e administrada pela EIG, um investidor líder institucional nos setores internacionais de energia e infraestrutura global, anunciou hoje um acordo para a aquisição de 15% de participação adicional na Peru LNG (“PLNG”) da Hunt Oil Company (“Hunt”).

A participação da MidOcean na PLNG agora é de 35%. A Hunt continuará a ser a operadora da PLNG.

A PLNG é proprietária e opera a única instalação de exportação de GNL da América do Sul, localizada em Pampa Melchorita, a 170 quilômetros ao sul de Lima, no Peru. Os ativos da PLNG consistem em uma planta de liquefação de gás natural com capacidade de processamento de 4,45 mmtpa; um gasoduto de 408 quilômetros de propriedade integral com capacidade de 1.290 mmcf/d; dois tanques de armazenamento de 130.000 m3; um terminal marítimo de 1,4 quilômetro de propriedade integral; e uma instalação de carregamento de caminhões com capacidade de até 19,2 mmcf/d. A PLNG é operada pela Hunt e é uma das duas únicas instalações de produção de GNL na América Latina.

A Morgan Stanley atuou no papel de consultor financeiro exclusivo em favor da MidOcean na transação e a Latham & Watkins atuou como consultor jurídico. A Bracewell LLP serviu como consultor jurídico para a Hunt.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e administrada pela EIG, busca formar um portfólio mundial de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custo e redução de carbono. Ela reflete a crença da EIG no GNL como um facilitador crucial da transição energética e a crescente importância do GNL como um recurso energético na estratégia geopolítica. A MidOcean Energy é liderada por De la Rey Venter, um veterano de 26 anos no setor que ocupou diversas funções executivas sêniores, incluindo o de chefe global de GNL na Shell Plc.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor líder institucional nos setores internacionais de energia e infraestrutura, com US$ 24,9 bilhões sob administração em 30 de junho de 2024. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referentes à energia em uma base global. Durante seus 42 anos de história, a EIG destinou mais de US$ 48,6 bilhões ao setor de energia mediante 413 projetos ou empresas em 42 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C. e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a Hunt Oil Company

Fundada em 1934, a Hunt é uma das maiores empresas privadas independentes de petróleo e gás dos Estados Unidos. Com sede em Dallas, Texas, as principais áreas de operação da empresa estão localizadas no Peru, Estados Unidos e na região do Curdistão, no Iraque, assim como projetos de exploração na Tunísia e Marrocos. A Hunt é uma empresa de exploração internacional ativa que já perfurou em todos os continentes, exceto na Antártida.

Para mais informações, acesse o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com, ou o site da EIG em www.eigpartners.com.

