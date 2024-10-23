Canva推出Dream Lab和重大Visual Suite升級，提升人工智慧和職場工具

中小企業Work Kits幫助您和您的團隊輕鬆快速地完成大大小小的工作——從規劃和腦力激盪到人員和專案管理等。（圖片：美國商業資訊）

透過投票與測驗功能提升團隊合作與連結。為您的內容添加互動元素，即時從觀眾或團隊取得回饋。（圖片：美國商業資訊）

更智慧的白板。借助AI的力量，Sort可以根據顏色、作者名稱、反應數量或主題，一鍵排列您的便條紙。（圖片：美國商業資訊）

推出Dream Lab——由Leonardo.ai提供技術支援的生成式AI工具。無論是生成影像、插圖、草圖還是3D渲染，Dream Lab強大的AI技術都能讓您選擇風格，並將影像調整至完美狀態。（圖片：美國商業資訊）

隨著年化營收達到25億美元，且社群規模增至2億每月活躍用戶，Canva推出了包括Leonardo.ai的生成式AI技術在內的一系列新產品和功能，將徹底改變用戶在工作場所的視覺溝通方式。

隨著年化營收達到25億美元，且社群規模增至2億每月活躍用戶，Canva推出了包括Leonardo.ai的生成式AI技術在內的一系列新產品和功能，將徹底改變用戶在工作場所的視覺溝通方式。

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Canva，全球唯一的一體化視覺溝通平台，今日宣布推出一系列新產品和功能，將徹底改變用戶在職場和其他場合中的設計方式。此次公告恰逢Canva每月活躍用戶數比過去兩年增加了1.15億，突破2億，並且公司年化營收已達25億美元。

Canva最新的創新成果，包括來自Leonardo.Ai的強大生成式AI技術（該公司最近被Canva收購），為智慧化工作、更好的活做以及出眾的視覺內容創建帶來了更多可能。Dream Lab的推出使各行各業的團隊能夠在工作時釋放更多的創造力、設計精度和效率。

該公司還表示，自五個月前推出Canva企業版（Canva為大型機構提供的訂閱服務）以來，包括NYSE、Atlassian、惠普、Snowflake、Ray White、DHL Express、Tecnocasa和Docusign等行業領導者已開始利用這項服務，來簡化組織的內容創建並擴大其品牌影響力。

隨著Canva在工作場所的足跡擴展，該平台正在經歷爆炸性的成長，至今已創建超過300億個設計，平均每秒新增超過300個設計。來自190多個國家的用戶還創建了超過25億份簡報和5億份文件。此外，Canva的AI工具使用率飆升，目前使用次數已超過100億。

Canva的聯合創始人兼執行長Melanie Perkins表示：「我們非常期待能夠為來自全球幾乎每個國家的2億多人提供服務。從《財星》世界500大中超過95%的公司，到數百萬家小型企業、教室和非營利組織，這是一個鼓舞人心的里程碑，但我們認為這僅僅是開端的1%。隨著我們致力於幫助每個人將想法轉化為設計，我們在Visual Suite底下推出了數十項新功能，而這些功能結合了創造力與生產力。從更具互動性的設計到一系列AI驅動的升級，我們期待這些新功能能夠幫助用戶繼續實現他們的目標。」

推出由Leonardo.Ai提供技術支援的Dream Lab

自Canva收購Leonardo.Ai僅三個月以來，該公司推出了Dream Lab——這是一款強大的生成式AI工具，旨在將任何簡單的文本描述轉化為極具動態的照片和影像。Dream Lab由Leonardo的先進Phoenix基礎模型提供技術支援，為Canva的AI影像生成功能注入強大動力，前所未有地將想法轉化為生動的結果。其功能包括：

生成15種以上不同風格的多個設計，包括3D渲染和插圖

使用現有影像作為風格參考，更精確地產出設計，生成符合公司風格的圖庫照片

創建多主題的複雜影像和逼真的人像

Canva與Leonardo.Ai聯手，為創意專業人士帶來更強大的AI功能。從內容創作者到專業設計師、建築師和導演，數百萬用戶信賴Leonardo.Ai的尖端品質與靈活性。透過Dream Lab， Canva用戶友善的Magic Studio能生成更佳準確的影像。同時，Canva重申其對安全與負責任的AI使用的承諾，確保Dream Lab符合Canva Shield（該公司嚴格且領先業界的AI信任與安全準則）的標準。

透過將廣泛的影像生成與Canva擁有1億多資產的內容庫結合，用戶可以隨時取得無窮無盡的內容，為任何設計找到完美的素材。例如，藝術總監可以生成整個分鏡表，企業家可以嘗試各種產品模型，行銷團隊可以快速創建品牌宣傳活動資產，教師可以設計吸引人的學習材料——一切都可以在安全的環境下進行。

公布Canva Visual Suite中的數十項新功能

自Canva Visual Suite（包括文件、白板、網站、簡報和影片）推出以來，團隊合作的方式已被重新定義。透過將每項設計能力與工作場所工具整合到一個無縫平台中，Canva徹底改變了內容創建。自Visual Suite於兩年前Canva首屆Canva Create活動中推出以來，便達成了以下重大里程碑：

已創建25億份簡報；每分鐘超過1,500份

已創建15億部影片；每分鐘超過1,000部

已創建5億份文件；每分鐘650份

已創建近8,000萬個網站；每分鐘50個

已創建2.4億塊白板；目前是成長最快的產品，今年使用量已翻倍

Canva今日公布了一系列基於其用戶最常見請求的新功能和即將推出的功能。從提升互動性到升級文件、白板內建的AI工具，這些強化功能將幫助工作更加流暢：

更智慧的白板 ：AI驅動的排序與摘要功能，以及互動式「反應便條紙」，幫助團隊成員達成即時投票。

：AI驅動的排序與摘要功能，以及互動式「反應便條紙」，幫助團隊成員達成即時投票。 更直觀的Magic Write ：新增AI功能，包括上下文文本生成以獲得更準確的產出，以及一鍵式生成優化文本的功能。

：新增AI功能，包括上下文文本生成以獲得更準確的產出，以及一鍵式生成優化文本的功能。 輕鬆的影片功能 ：進階動畫效果和自動生成字幕，可與品牌風格相配，節省大量 人力工作時間。

：進階動畫效果和自動生成字幕，可與品牌風格相配，節省大量 人力工作時間。 更具互動性的簡報 ：新增互動圖表類型和進階動畫效果以提高互動性。另外也包括一鍵式加入自動頁碼功能。

：新增互動圖表類型和進階動畫效果以提高互動性。另外也包括一鍵式加入自動頁碼功能。 更廣大的數據敘事功能 ：引入新的圖表類型，例如區域圖、雷達圖、階層圖和統計圖表。

：引入新的圖表類型，例如區域圖、雷達圖、階層圖和統計圖表。 引入客製化模型 ：只需一鍵將照片轉化為專業的品牌模型範本。

：只需一鍵將照片轉化為專業的品牌模型範本。 首度推出投票與測驗 ：直接在編輯器中創建簡易、可自訂的投票和測驗。

：直接在編輯器中創建簡易、可自訂的投票和測驗。 強大的整合功能：直接在Google Workspace中使用Canva設計並與他人合作，涵蓋Gmail、Google Drive、Calendar、Docs等應用程式。

透過更多世界級資產擴展內容供應

Canva透過整合來自Artlist和pocstock等創意領域翹楚的資產，迅速擴大其內容供應。這次擴展引入了廣泛的新範本、影片資產、庫存影像等，讓用戶能在一個集中的平台創造出高品質的世界級內容。

Artlist整合 ：透過Artlist Premium Video Library，Canva現在提供來自頂尖行業藝術家的音樂和電影影像資產。

：透過Artlist Premium Video Library，Canva現在提供來自頂尖行業藝術家的音樂和電影影像資產。 與pocstock合作，加強包容性與代表性：Canva秉持其對多元化的承諾，推出pocstock內容集。這項合作關係為付費使用者提供15萬張照片，讓他們能創作出更具包容性的內容，反映出多元的世界。

為更多受眾推出Work Kits

繼今年5月成功推出Canva Work Kits後，Canva正擴展其產品，為教師、學生和中小企業業主提供不可或缺的工具和資源，滿足其視覺溝通需求。最初為銷售、行銷、人力資源和創意產業推出的Work Kits，已在全球使用超過100萬次。

中小企業業主用的Work Kits ：通用型Work Kits包括操作指南、可自訂範本、組織資源和應用程式，支援業務營運的各個面向。

：通用型Work Kits包括操作指南、可自訂範本、組織資源和應用程式，支援業務營運的各個面向。 教師用的Work Kits ：一系列以教育為重點的範本和資源，用以解決核心挑戰，更新課程計劃，管理工作量，並基於實際經驗鼓勵創意發揮。

：一系列以教育為重點的範本和資源，用以解決核心挑戰，更新課程計劃，管理工作量，並基於實際經驗鼓勵創意發揮。 學生用的Work Kits：範本、建議和工具，幫助改善作業、組織學習以及提升課外項目的簡報效果。

Canva正在構建一代全新並簡易的工作場所軟體，滿足各行各業專業人士的設計與合作需求。隨著不斷擴展和更新其Work Kits，Canva確保其多元化的用戶社群擁有快速、簡易且免費的解決方案，以實現他們的目標。

關於Canva

2013年推出的Canva是免費的線上視覺通訊和協作平台，其使命是讓世界上每個人都能進行設計。Canva具有簡單的拖曳式使用者介面和豐富的範本，包括簡報、文件、網站、社群媒體圖形、海報、裝飾和影片，以及龐大的字體庫、圖片庫、插圖、視訊片段和音訊剪輯，任何人都可以根據想法創造出美麗的作品。

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