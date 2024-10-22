ANANDA Scientific和加州大學洛杉磯分校大衛．蓋芬醫學院宣布展開一項臨床試驗，評估使用Nantheia™ ATL5戒菸的效果

科羅拉多州綠木村；洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以研究為導向的生物製藥公司ANANDA Scientific Inc.與加州大學洛杉磯分校大衛．蓋芬醫學院 (Geffen School of Medicine UCLA) 賽梅爾神經科學研究中心 (Semel Institute for Neuroscience) 今天宣布將合作開展一項臨床試驗，評估Nantheia™ ATL5這種結合大麻二酚 (CBD) 與ANANDA專有生產技術的試驗藥物，來了解使用大麻二酚戒菸的效果。(Clinical Trials.gov Identifier:NCT06218056)

這項臨床試驗由首席研究員、加州大學洛杉磯分校蓋芬醫學院賽梅爾研究中心精神病學和生物行為科學以及分子和藥物藥理學特聘教授Edythe London 博士主持，其經費來自藥用大麻研究中心 (Center for Medicinal Cannabis Research) 提供的補助金。

「我們以無比欣悅之情，與Ananda合作開展這項 Nantheia™ ATL5臨床研究。」London醫生表示，「吸菸仍在世界各地構成重大健康威脅，我們積極開發以實證為基礎的新手法，來降低吸菸及尼古丁成癮的危害。」

「ANANDA很高興能與London博士以及蓋芬醫學院合作，進行這項有關本公司試驗藥物Nantheia™ ATL5的重要研究。」 Sohail R. Zaidi （ANANDA執行長）表示，「我們致力開發非成癮療法來解決重大健康問題，這項臨床研究是我們臨床開發工作的重要一環。」

這項隨機、雙盲、安慰劑對照研究讓參與者每日服用Nantheia ™ ATL5 （800mg大麻二酚）或安慰劑，為期八週。主要療效指標為將吸菸量減低到基線以下。次要指標則是評估它對尼古丁戒斷以及一般焦慮和情緒狀態的影響。

關於NANTHEIA™ ATL5

Nantheia™ ATL5是一種將大麻二酚與ANANDA專有Liquid Structure™生產技術相結合的的試驗藥物。臨床前和初步臨床研究顯示，ANANDA’s Liquid Structure™生產技術（獲以色列耶路撒冷Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd授權）可提高大麻二酚的有效性、持續吸收性和穩定性。Nantheia™ ATL5是一種口服產品，每粒軟膠囊內含有100毫克大麻二酚。

關於ANANDA SCIENTIFIC

以研究為導向的一流生物製藥公司ANANDA Scientific專致開發可扭轉人生的藥物，為神經精神健康帶來重大改變。該公司目前正展開高水準臨床研究，評估使用Nantheia™治療各類適應症（如創傷後壓力症候群、疼痛、焦慮、鴉片類藥物使用疾患和戒煙）的效果。該公司的專利生產技術可使大麻素和植物衍生化合物具備高生物利用度、水溶性和架儲期穩定性。ANANDA Scientific致力生產高效優質藥品，改善患者的生活。

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