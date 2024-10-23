資拓宏宇與Cequence 攜手即日起在台灣提供業界領先的 API 保護和機器人管理服務

台湾新北市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資拓宏宇為國內資通訊系統整合領導廠商，日前宣布與 API 安全性與機器人管理的先驅，Cequence 展開全新合作，為台灣的客戶提供領先業界的 Unified API Protection 平台 (UAP) 與相關服務。

API 是現代數位生態系統的骨幹，支撐無數的交易和互動。儘管 API 扮演關鍵角色，API 安全性卻往往未受到足夠重視。傳統的安全措施雖然必要，但不足以應對 API 本身的獨特漏洞。透過這次合作，Cequence 和 IISI 將協助企業超越合規標準，全面應對 OWASP Top 10漏洞，保障數位資產和敏感數據的安全。

「保護客戶的敏感數據和防止業務中斷是我們的首要任務。」Cequence 的執行長 Ameya Talkwalkar 表示。「我們與資拓宏宇的策略性合作，是我們進軍台灣市場的一大進展，使我們能為更多客戶提供先進的 API 安全性和機器人管理解決方案。Cequence 與資拓宏宇將共同提供無與倫比的API安全保護方案，幫助企業抵禦新興威脅，確保業務持續順利運行。」

資拓宏宇資訊安全服務事業部副總經理吳黎權表示:「我們與 Cequence 的合作，是結合了專業知識、先進的技術能力以及成熟的商業模式的強大聯盟，致力於提供台灣區客戶全面且強健的 API 安全解決方案。」，同時加上資拓宏宇對創新、誠信和卓越服務的承諾，我們將共同開發最終的 API 安全解決方案並提供服務，幫助客戶抵禦先進的 API 攻擊。

Cequence Security 的 UAP 平台針對 API 安全生命周期的每個階段提供全面解決方案，包括：

發現API 攻擊: 揭示威脅行為者的策略，提供最新的 API 攻擊面視圖，並針對風險進行優先處理，實現無摩擦的安全。

揭示威脅行為者的策略，提供最新的 API 攻擊面視圖，並針對風險進行優先處理，實現無摩擦的安全。 API 安全態勢管理: 通過評估整體 API 資產的風險，確保合規，並主動檢測與修復代碼錯誤，保護 API。

通過評估整體 API 資產的風險，確保合規，並主動檢測與修復代碼錯誤，保護 API。 機器人攻擊管理和詐欺預防: 保護企業免於各類機器人攻擊，防止數據遺失、竊取與詐騙，減少停機時間、品牌損害、錯誤的銷售分析以及基礎設施成本的增加。

隨著 AI 的影響力擴大，對於先進的 API 安全性與機器人管理需求也愈發迫切。Cequence 站在這場演變的前沿，持續提升其 UAP 平台，無論是在雲端、內部佈署還是混合環境中，在保護 AI 應用方面，其防護面向是參照OWASP 對於 LLM 的安全建議。Cequence 的創新之處在於其 AI 的使用，不僅僅是防禦一般威脅，還主動針對 AI 應用的特定風險進行預防與中和。這種前瞻性的方式將重新定義 AI 安全標準，並顯著推動整體網絡安全領域的進步。

關於 Cequence Security

Cequence 作為 API 安全和機器人管理的先驅，是業界唯一提供 Unified API Protection (UAP) 的解決方案的廠商，統合了內部和外部 API 的發現，確保合規與保護，以防止攻擊、針對性濫用和詐欺行為。其靈活的部署模型支持 SaaS、內部部署和混合安裝，且 API 可在 15 分鐘內完成上線，無需應用程式嵌入、SDK 或 JavaScript 集成。Cequence 的解決方案能夠處理最苛刻的政府機構、世界 500 強和全球 500 強企業的需求，保障每天超過 80 億次的 API 互動，並保護超過 30 億個使用者帳戶。了解更多。更多訊息請造訪https://www.iisigroup.com/Product/Cequence。