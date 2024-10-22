ANANDA Scientific与加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院宣布启动评估Nantheia™ ATL5戒烟效果的临床试验

科罗拉多州格林伍德村和洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以研究为主导的生物制药公司ANANDA Scientific Inc.和加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院的塞梅尔神经科学与人类行为研究所今天宣布启动一项临床试验，对Nantheia™ ATL5（一种将大麻二酚与ANANDA的专利给药技术相结合的研究药物）进行评估，以检验大麻二酚对戒烟的疗效(Clinical Trials.gov Identifier:NCT06218056)。

这项试验由首席研究员、加州大学洛杉矶分校格芬医学院塞梅尔研究所精神病学和生物行为科学以及分子和药物药理学特聘教授Edythe London 博士领导。试验资金由药用大麻研究中心（Center for Medicinal Cannabis Research）提供。

“我们很高兴能与Ananda合作启动Nantheia™ ATL5的临床试验。”London博士表示，“吸烟仍然是世界范围内的一个主要健康问题，我们致力于开发新的循证方法，来减少吸烟和尼古丁成瘾。”

“ANANDA很高兴能再次与London博士和格芬医学院合作，针对我们的研究药物Nantheia™ ATL5进行这项重要的试验。”ANANDA首席执行官Sohail R. Zaidi 表示，“这项临床研究是我们临床开发工作的重要一环，旨在开发非成瘾性疗法，以解决重大健康问题。”

在这项随机、双盲、安慰剂对照研究中，参与者将在为期8周的时间内每天服用Nantheia ™ ATL5 （800 毫克 CBD）或安慰剂。主要终点是吸烟量较基线有所减少，次要终点将评估尼古丁戒断的影响及其对一般焦虑和情绪状态的影响。

关于NANTHEIA™ ATL5

Nantheia™ ATL5是一种将大麻二酚与ANANDA的专有Liquid Structure™给药技术相结合的研究性药物。临床前和初步临床研究表明，ANANDA的Liquid Structure™给药技术（经以色列耶路撒冷的Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd许可）可以提高大麻二酚的有效性、持续吸收和稳定性。Nantheia™ ATL5是一种口服产品，每粒软胶囊含有100毫克大麻二酚。

关于ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA Scientific是一家领先的以研究为主导的生物制药公司，专注于开发能够改变人生的药物，改善人们的神经精神健康。公司目前正在开展高水平临床研究，评估Nantheia™在创伤后应激障碍、疼痛、焦虑、阿片类药物使用障碍和戒烟等适应症上的疗效。公司的专利给药技术提高了大麻素和植物衍生化合物的生物利用度、水溶性和保质期稳定性。ANANDA Scientific致力于制造高效、优质的药品，以改善患者的生活。

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